रेल्वे गाडीतल्या सर्व प्रवाशांना मिळालं स्वादिष्ट जेवण; ऑनलाईन तक्रारीबाबत जागृतीचा परिणाम
रेल्वेतून प्रवास करताना बहुतांश तक्रारी या जेवणासंबंधी असतात. परंतु, आता ऑनलाईन तक्रारींमुळं (Online Complaint) रेल्वेत फरक दिसत असून प्रवाशांना स्वादिष्ट जेवण मिळत आहे.
Published : November 22, 2025 at 8:45 PM IST|
Updated : November 22, 2025 at 10:01 PM IST
अमरावती : रामेश्वरमवरून नागपूरला येताना रेल्वेगाडीत जेवणात मिळालेल्या पोळ्यांमध्ये खडे लागले. याबाबत रेल्वेच्या हेल्पलाईन क्रमांकावर तक्रार केली. ही तक्रार म्हणजे जणू जादूची छडी. एका क्षणातच रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा कॉल आला आणि त्यांनी अडचण समजून घेतली. गाडीमध्ये असणाऱ्या स्वयंपाक व्यवस्थेचा व्यवस्थक माफी मागायला आला. तुझ्या सेवेबद्दल चांगलं लिहितो पण गाडीत प्रत्येकला जेवण चांगलं दे असं त्याला बजावल्यावर गाडीतील प्रत्येक प्रवाशाला रात्री स्वादिष्ट जेवण मिळालं. रेल्वेनं प्रवाशांसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या ऑनलाईन तक्रार व्यवस्थेची ही कमाल होती.
ऑनलाईन तक्रार व्यवस्था उपलब्ध : रेल्वेसह केंद्र आणि राज्य शासनानं जनतेच्या सुविधांकरता अशा अनेक खात्याशी संबंधित ऑनलाईन तक्रार व्यवस्था उपलब्ध केली आहे. कोणाशीही काही वाद न घालता आपल्या अडचणींचं निवारण होऊ शकतं, यासाठी केवळ आपण जागृत असणं गरजेचं आहे. नागरिकांना जागृत करणं हाच माझा प्रयत्न आहे. ऑनलाईन व्यवस्थेचा उपयोग कसा करावा आणि आपला फायदा कसा करून घ्यावा याबाबत अभियांत्रिकी महाविद्यालयात सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉ. विश्राम बापट यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना माहिती दिली.
योग्य माहिती समजून घेणं गरजेचं : "शासनानं नागरिकांच्या सोयीसाठी अनेक योजना आखल्या आहेत. असं असताना आपल्या हक्काच्या योजना, सुविधांबाबत आपण जागृत नसतो. त्याबाबत आपल्याला जाणीवच नसते ही खरी पंचाईत आहे. पत्नीवर कर्करोग संबंधित इलाज सुरू होता. त्यासाठी एकूण खर्च १० लाख रुपये इतका होता. तिच्या जीवन विम्याचे नियमानुसार पाच लाख रुपये मिळाले. आमच्या एका मित्रानं जीवन विम्याचे कागदं पहिले आणि म्हणाले तुम्हाला आणखी दोन लाख रुपये मिळायला हवेत. विमा पाच लाखाचा मग सात लाख कसे मिळणार? मात्र त्यांनी विम्याच्या कागदावर लिहिलेल्या अनेक बाबांची अर्थ समजावून सांगितला. मग लगेच मी विमा कंपनीला ईमेल केला. तिकडून लगेच उत्तर आलं नियमानुसार तुम्हाला पाच लाख रुपये दिलेत. काही अडचण असेल तर त्या मेलमध्ये विमा कंपनीशी संबंधित आणखी एका विभागाचा मेल आयडी दिला होता. त्या मेल आयडीवर पुन्हा मेल पाठवला. आता दुसऱ्या दिवशी माझ्या बँक खात्यात दोन लाख रुपये जमा झालेत असा संदेश मोबाईलवर मिळाला. हा असा फायदा ऑनलाईन माहिती घेणं, अडचणीत टोल फ्री क्रमांकावर कॉल केल्यानं होतो. मला याची जाणीव झाल्यानं मी आजवर अनेक तक्रारींच्या माध्यमातून वैयक्तिक आणि सार्वजनिक प्रश्न मार्गी लावलेत", असं प्राचार्य डॉ. विश्राम बापट म्हणाले.
जागृती ही अनेक समस्यांवर परिणाम : घराच्या परिसरात कचरा, दुर्गंध असेल तर महापालिका प्रशासनाकडं ऑनलाईन तक्रार करता येते. तक्रारीची दाखल घेत आपल्या अडचणी हमखास सुटतात. वीज वितरण कंपनी देखील ऑनलाईन तक्रारींची दाखल घेते. ऑनलाइन तक्रारी संदर्भात जागृतीची गरज आहे. आज अमरावती शहरात मार्डी मार्गावर कृषी सृष्टी या आमच्या विविध प्रकल्पस्थळी अशा ऑनलाईन तक्रारी संदर्भात मार्गर्शन केलं जातं. नागरिक जागृत असावेत हा यामागचा उद्देश आहे, असं विश्राम बापट म्हणाले.
