शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! तेल बियांच्या खरेदी योजनेला मंजुरी, चार राज्यांना होणार फायदा!
केंद्र सरकारनं खरीप हंगाम 2025-26 मध्ये शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक घोषणा केली आहे.
Published : October 28, 2025 at 5:30 PM IST
मुंबई : जगाचा पोशिंदा अशी बळीराजा अर्थात शेतकऱ्याची ओळख आहे. राज्यात अतिवृष्टीमुळं शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारनं आर्थिक मदतीचे पॅकेज जाहीर केलं असताना, आता केंद्र सरकारनं देखील शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी दिली आहे. केंद्र सरकारनं खरीप हंगाम 2025-26 मध्ये शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक घोषणा केली आहे. देशातील चार राज्यांमध्ये तेल बियांच्या खरेदीसाठी खरेदी योजना लागू केली जाणार आहे, अशी घोषणा केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केली आहे. त्यामुळं आता राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. दरम्यान, 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' अंतर्गत या योजनेला अंतिम रूप दिलं जाणार आहे.
किमान आधारभूत मूल्य मिळण्यास मदत होणार : केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळं शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे उत्पन्न योग्य दरात विकलं जाणार आहे. दरम्यान, राज्यात सोयाबीनला योग्य भाव मिळत नाही म्हणून शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. मात्र, आता केंद्र सरकारच्या या खरेदी योजनेमुळं शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला तसेच अन्य तेल बियांना देखील योग्य भाव मिळणार आहे, असं म्हटलं जात आहे. केंद्र सरकारच्या या खरेदी योजनेमध्ये सोयाबीन, उडीद, मूग आणि तुरीच्या समावेश आहे. या योजनेमुळं देशातील लाखो शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुरक्षितपणे विकलं जाणार असून, शेतकऱ्यांच्या पिकाला योग्य किमान आधारभूत मूल्य (MSP) मिळण्यास मदत होणार असल्याचं केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी म्हटलं आहे. केंद्र सरकारनं खरेदी योजनेसाठी 15,095.83 कोटी रुपयांना मंजुरी दिली आहे.
खरेदी लवकर व्हावी...: दरम्यान, केंद्र सरकारच्या खरेदी योजनेमुळं शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. या योजनेसंदर्भात कृषीतज्ज्ञ आणि शेतकरी नेत्यांच्या देखील प्रतिक्रिया येत आहेत. शेतकरी नेते आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी तेलबियांच्या खरेदी लवकर व्हावी असं म्हटलं आहे. "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले की, "केंद्र सरकारनं खरेदी योजना आणली आहे. हे चांगलं आहे. योजनेमुळं राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न म्हणजे सोयाबीन, उडीद, मूग आणि तूर खरेदी केली जाणार आहे. पण या खरेदीला तत्काळ सरकारनं सुरुवात करावी. जेणेकरुन शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळतील," अशी प्रतिक्रिया राजू शेट्टी यांनी दिली आहे. तसंच राज्य सरकारनं शेतकरी कर्जमाफीचे जे आश्वासन दिलं होतं. त्याची पूर्तता लवकर करावी, असंही राजू शेट्टी यांनी म्हटलं आहे.
देशातील कोणत्या चार राज्यात योजना?
- महाराष्ट्र
- मध्य प्रदेश
- ओडिशा
- तेलंगणा
हेही वाचा :
- 40 लाख पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात 8 हजार कोटी जमा; 15 दिवसांत 11 हजार कोटी दिले जाणार - मुख्यमंत्री
- "तुम्हाला कुबड्या दिल्या नसत्या तर तुमची अवस्था काय झाली असती?", अमित शाहांच्या वक्तव्यावर संजय राऊतांचा हल्लाबोल
- ऑनलाईन साखरपुडा! मुलगा लंडनमध्ये, मुलगी वैजापूरमध्ये; छत्रपती संभाजीनगरात पार पडला अनोखा सोहळा