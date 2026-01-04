ETV Bharat / state

चिपी विमानतळाला अच्छे दिन! नाईट लँडिंगची मिळाली परवानगी

पालकमंत्री नितेश राणे आणि खासदार नारायण राणेंनी केंद्र सरकारकडे केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून, त्यामुळे कोकणातील हवाई वाहतुकीचा मार्ग आता पूर्ण क्षमतेने खुला होणार आहे.

Good days for Chipi Airport
चिपी विमानतळाला अच्छे दिन (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 4, 2026 at 10:21 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सिंधुदुर्ग - जिल्ह्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि बहुप्रतीक्षित बातमी समोर आली असून, चिपी (सिंधुदुर्ग) विमानतळाला अखेर नाईट लँडिंगची परवानगी मिळाली आहे. पालकमंत्री नितेश राणे आणि खासदार नारायण राणे यांनी केंद्र सरकारकडे सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून, त्यामुळे कोकणातील हवाई वाहतुकीचा मार्ग आता पूर्ण क्षमतेने खुला होणार आहे. चिपी विमानतळ सुरू झाल्यापासून येथे केवळ दिवसा उड्डाणे आणि लँडिंगचीच परवानगी होती. नाईट लँडिंगची सुविधा नसल्यामुळे अनेक विमान कंपन्यांना वेळापत्रक आखताना अडचणी येत होत्या. परिणामी, प्रवाशांची संख्या आणि विमानसेवा मर्यादित स्वरूपातच सुरू होती. मात्र आता रात्री विमान उतरण्याची परवानगी मिळाल्याने ही अडचण दूर झाली आहे.

विकासाच्या दृष्टीने नाईट लँडिंग अत्यंत आवश्यक : पालकमंत्री नितेश राणे म्हणाले की, “सिंधुदुर्गच्या पर्यटन, व्यापार आणि एकूणच विकासाच्या दृष्टीने नाईट लँडिंग अत्यंत आवश्यक होते. पंतप्रधान कार्यालय, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि संबंधित यंत्रणांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्याला आता सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे.” खासदार नारायण राणे यांनीही केंद्र स्तरावर चिपी विमानतळास आवश्यक असलेल्या तांत्रिक सुविधा, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा यंत्रणा आणि इतर निकष पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे केंद्र सरकारकडून आवश्यक मान्यता मिळाली असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

चिपी विमानतळावर थेट देशांतर्गत विमानसेवा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा : या निर्णयामुळे आता मुंबई, दिल्ली, बंगळुरू, हैदराबाद यांसारख्या देशातील प्रमुख महानगरांमधून चिपी विमानतळावर थेट देशांतर्गत विमानसेवा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. नाईट लँडिंग उपलब्ध झाल्याने विमान कंपन्यांना अधिक फ्लाइट्स सुरू करता येणार असून, प्रवाशांनाही सोयीचे वेळापत्रक मिळणार आहे. याचा थेट फायदा सिंधुदुर्गातील पर्यटन उद्योगाला होणार आहे. मालवण, तारकर्ली, देवगड, वेंगुर्ला यांसारख्या पर्यटन स्थळांपर्यंत पोहोचणे आता अधिक सुलभ होणार आहे.

हवाई प्रवास अधिक सोपा आणि वेळ वाचवणारा ठरणार : तसेच स्थानिक व्यावसायिक, उद्योजक आणि विद्यार्थ्यांसाठीही हवाई प्रवास अधिक सोपा आणि वेळ वाचवणारा ठरणार आहे. नाईट लँडिंगच्या परवानगीमुळे चिपी विमानतळाचा पूर्ण क्षमतेने वापर सुरू होणार असून, भविष्यात अधिक विमानसेवा, वाढती प्रवासी संख्या आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास अपेक्षित आहे. चिपी विमानतळाला मिळालेली ही परवानगी सिंधुदुर्गच्या विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

हेही वाचाः

TAGGED:

CHIPI AIRPORT
NIGHT LANDINGS
NARAYAN RANE
चिपी विमानतळावर नाईट लँडिंग
CHIPI AIRPORT NIGHT LANDINGS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.