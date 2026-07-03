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'जीव धोक्यात घालून प्रवास'! कालागोटा रेल्वे अंडरग्राऊंड पूल जलमय; अनेक गावांचा संपर्क तुटला, ग्रामस्थांचा संताप

गोंदियातील कालागोटा जवळील रेल्वे अंडरग्राऊंड पुलात मुसळधार पावसामुळं पाणी साचल्यानं ढाकणी, चुटियासह अनेक गावांचा संपर्क तुटला असून नागरिकांचे हाल होत आहेत.

Gondia Rain Havoc
कालागोटा रेल्वे अंडरग्राऊंड पूल जलमय (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 3, 2026 at 5:39 PM IST

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गोंदिया : मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळं ढाकणी ग्रामपंचायत हद्दीतील कालागोटा चौकीजवळील रेल्वे अंडरग्राऊंड पूल पूर्णपणे पाण्याखाली गेलाय. अंडरग्राऊंडमध्ये अनेक फूट पाणी साचल्यानं ढाकणी, चुटिया, मुंडीपार तसेच गोंदिया शहराशी जोडणारा महत्त्वाचा संपर्क मार्ग पूर्णपणे बंद पडला आहे. त्यामुळं हजारो नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झालं असून प्रशासनाच्या दुर्लक्षा विरोधात ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

नागरिकांमध्ये संताप : हा पूल या परिसरातील अनेक गावांसाठी जीवनवाहिनी मानली जाते. शेतकरी आपल्या शेतमालासह बाजारपेठेत जाऊ शकत नाहीत. विद्यार्थी शाळा-महाविद्यालयात पोहोचू शकत नाहीत, रुग्णांना उपचारासाठी रुग्णालयात जाणं कठीण झालं तर नोकरी-व्यवसाय करणाऱ्या नागरिकांनाही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पावसाळा सुरू झाला की या पुलियेत पाणी साचण्याची समस्या दरवर्षी निर्माण होते. मात्र, आजपर्यंत या समस्येवर कोणतीही कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. परिस्थितीचं गांभीर्य अधोरेखित करणारी बाब म्हणजे अंडरग्राऊंड साचलेल्या पाण्यात एक चारचाकी वाहन अडकून जवळपास बुडाल्याची घटना घडली. ही घटना भविष्यात मोठ्या दुर्घटनंची स्पष्ट चेतावणी असल्याचं ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे. तरीदेखील संबंधित विभागांकडून कोणतीही प्रभावी कार्यवाही होत नसल्यानं नागरिकांमध्ये संताप वाढत आहे.

कालागोटा रेल्वे अंडरग्राऊंड पूल जलमय (ETV Bharat Reporter)

सुरक्षिततेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर : प्रत्येक वर्षी पावसाळ्यात याच ठिकाणी अशीच परिस्थिती निर्माण होते. काही दिवस पाणी काढण्याची तात्पुरती व्यवस्था केली जाते. मात्र, मूळ समस्येकडं कोणीही गांभीर्यानं पाहत नाही. परिणामी दरवर्षी नागरिकांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो. ढाकणी ग्रामपंचायतीच्या सरपंच भावना सचिन पालांदुरकर यांनी सांगितलं, "अंडरग्राऊंड पुलियेमध्ये विद्युत दिव्यांच्या वायर आहेत. पुलामध्ये पाणी साचल्यामुळं विद्युत प्रवाह पसरण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला असून एखादी दुर्घटना घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर राहील. विशेषतः शाळकरी विद्यार्थी, महिला, वृद्ध, शेतकरी आणि रुग्ण यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे. या गंभीर समस्येबाबत ग्रामपंचायतीच्या वतीनं रेल्वे प्रशासन तसंच संबंधित शासकीय विभागांना लेखी निवेदन देणार आहे. पुलातील पाणी तातडीनं उपसण्याची, विद्युत व्यवस्थेची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याची, योग्य इशारा फलक उभारण्याची तसंच भविष्यात जलसाच्याची समस्या कायमची दूर करण्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे."

प्रशासन कधी जागं होणार का? : पूर्वीप्रमाणं कालागोटा रेल्वे चौकी सुरू ठेवण्यात यावी. जेणंकरून पावसाळ्याच्या काळात नागरिकांना सुरक्षित पर्यायी मार्ग उपलब्ध होईल. सध्याच्या परिस्थितीत अनेक किलोमीटरचा वळसा घालावा लागत असून वेळ, पैसा आणि श्रम यांचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होत आहे. स्थानिक नागरिकांनी प्रशासन आणि रेल्वे विभागाला थेट सवाल केला आहे की, मोठी जीवितहानी झाल्यानंतरच प्रशासन जागं होणार का? नागरिकांचा जीव इतका स्वस्त झाला आहे का? दरवर्षी नागरिकांना याच संकटाचा सामना करावा का? पावसाळ्यापूर्वी आवश्यक नियोजन करून अंडरग्राऊंड मधून कायमस्वरूपी जलनिस्सारण व्यवस्था का उभारली जात नाही? असे प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केले.

नागरिकांनी व्यक्त केली तीव्र भावना : प्रशासनानं केवळ पाहणी किंवा आश्वासनांवर न थांबता तातडीनं प्रत्यक्ष काम सुरू करावं. पुलामध्ये साचलेलं पाणी त्वरित काढावं, विद्युत धोक्याचं निराकरण करावं आणि भविष्यात अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवणार नाही. यासाठी ठोस आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना राबवाव्यात. अन्यथा एखादी दुर्दैवी घटना घडल्यानंतर होणारी धावपळ कोणाच्याही उपयोगाची ठरणार नाही, अशी तीव्र भावना संपूर्ण परिसरातील नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

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TAGGED:

RAILWAY UNDERPASS FLOODED
कालागोटा रेल्वे अंडरग्राऊंड पूल
अंडरग्राऊंड पूल
ढाकणी
GONDIA RAIN HAVOC

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