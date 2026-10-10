ना सीसीटीव्ही, ना प्रत्यक्षदर्शी; चघळलेल्या सुपारीने उलगडले वृद्धेच्या खुनाचे गूढ; शेजारीच निघाला आरोपी
पळसगाव येथील कुसुमबाई कापगते (वय 81) या घरी एकट्याच राहत होत्या. 2 सप्टेंबर रोजी अज्ञात आरोपीने त्यांच्या घरात प्रवेश करून गळा आवळून त्यांचा खून केला.
Published : October 10, 2026 at 6:09 PM IST
गोंदिया : जिल्ह्यातील सडक अर्जुनी तालुक्यातील पळसगाव (राका) येथे 81 वर्षीय वृद्ध महिलेच्या खून प्रकरणाचा महिनाभरानंतर उलगडा झाला आहे. घटनास्थळी मिळालेल्या खर्रातील चघळलेल्या सुपारीच्या तुकड्यांचा डीएनए अहवाल या प्रकरणात महत्त्वाचा पुरावा ठरला. या प्रकरणी शेजारी राहणाऱ्या विलास किशन मेश्राम (वय 42) याला स्थानिक गुन्हे शाखा आणि डुग्गीपार पोलिसांनी अटक केली आहे.
नेमकी घटना काय? :
पळसगाव येथील कुसुमबाई चेतराम कापगते (वय 81) या घरी एकट्याच राहत होत्या. 2 सप्टेंबर रोजी अज्ञात आरोपीने त्यांच्या घरात प्रवेश करून गळा आवळून त्यांचा खून केला. त्यानंतर त्यांच्या अंगावरील दोन सोन्याच्या बांगड्या, सोन्याची अंगठी आणि सोन्याचे मणी असलेली काळी पोत, असा सुमारे 1 लाख 32 हजार रुपयांचा मुद्देमाल चोरून नेला होता. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली होती.
घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलीस अधीक्षक गोरख भामरे यांनी घटनास्थळी भेट देत तपासाला गती दिली. घटनास्थळी सीसीटीव्ही किंवा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसल्यानं पोलिसांसमोर आव्हान होतं. मात्र, मृतदेहाजवळ खर्रातील चघळलेल्या सुपारीचे तुकडे आढळल्यानं पोलिसांनी ते जप्त करून डीएनए तपासणीसाठी नागपूर येथील न्यायवैज्ञानिक प्रयोगशाळेत पाठवले.
आरोपीला अटक :
स्थानिक गुन्हे शाखेने गोपनीय माहितीच्या आधारे तपास सुरू केला. यावेळी मृत महिलेचा शेजारी विलास मेश्राम आर्थिक अडचणीत आणि कर्जबाजारी असल्याचं समोर आलं. तसेच, घटनेनंतर त्यानं मध्यस्थांमार्फत सडक अर्जुनी, सौंदड आणि लाखनी येथील सराफा व्यावसायिकांशी संपर्क साधल्याची माहिती तांत्रिक तपासात मिळाली.
नागपूर येथील न्यायवैज्ञानिक प्रयोगशाळेच्या अहवालात घटनास्थळावरील सुपारीच्या नमुन्यांचा डीएनए आरोपी विलास मेश्रामच्या रक्ताच्या नमुन्याशी जुळल्याचं निष्पन्न झालं. या पुराव्याच्या आधारे पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन चौकशी केली. सोन्याच्या दागिन्यांच्या हव्यासापोटी वृद्ध महिलेचा खून केल्याची कबुली त्यानं दिल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. आरोपीला अटक करण्यात आली असून, चोरीस गेलेले दागिने हस्तगत करण्यासाठी पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
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