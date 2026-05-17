गोंदियातील हत्याकांडाचा 9 महिन्यांनी उलगडा: कर्जातून सुटका मिळवण्यासाठी तरुणाने रचले स्वतःच्या मृत्यूचे नाटक; मित्राची केली हत्या
गोंदिया येथून एक डोकं चक्रावून टाकणारं प्रकरण समोर आलं आहे. एक तरुणानं 5 लाखांच्या कर्जापासून सुटका व्हावी, यासाठी स्वतःच्या मित्राची हत्या केली.
Published : May 17, 2026 at 12:57 PM IST
गोंदिया : मानवी क्रौर्याची परिसीमा गाठणारी आणि कायद्याच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रयत्न करणारी एक धक्कादायक घटना गोंदिया जिल्ह्यात उघडकीस आली आहे. अत्यंत शिताफीनं आखलेला कट, थंड डोक्यानं करण्यात आलेला खून आणि त्यानंतर स्वतःचा मृत्यू झाल्याचं भासवण्याचा अघोरी प्रयत्न अशा या संपूर्ण प्रकरणानं परिसरात खळबळ उडाली आहे.
चित्रपटाच्या कथानकालाही लाजवेल असं प्रकरण : चित्रपटाच्या कथानकालाही लाजवेल अशा पद्धतीनं हा खून करण्यात आल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आलं आहे. मात्र मृत व्यक्तीच्या भावाला संशय आल्यानं त्यानं पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. या तक्रारीनंतर तपासाची चक्रे वेगानं फिरली आणि संपूर्ण प्रकरणाचे धक्कादायक वास्तव उघड झालं. या गुंतागुंतीच्या हत्याकांडाचा आमगाव पोलिसांनी अत्यंत कौशल्यानं तपास करत पर्दाफाश केला असून, प्रकरणातील विविध धागेदोरे उलगडण्यात पोलिसांना यश आलं आहे.
संपूर्ण प्रकरण असं आहे : वास्तविक, गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी तालुक्यातील डोंगरगाव येथे घडलेल्या एका धक्कादायक हत्याकांडाचा आमगाव पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. कर्जातून सुटका मिळवण्यासाठी स्वतःचाच मृत्यू झाल्याचा बनाव रचत एका मित्राचा खून केल्याचं तपासात उघड झालं आहे.
पोल्ट्री फार्मसाठी 5 लाखांचं घेतलं : या प्रकरणातील संशयित आरोपी अंतिम ओमप्रकाश खोटेले (वय 28) यानं पोल्ट्री फार्म व्यवसायासाठी देवरी येथील अर्बन बँकेतून 5 लाख रुपयांचं कर्ज घेतलं होतं. मात्र व्यवसायात अपयश आल्यानं आणि कर्ज फेडण्याचा ताण वाढल्यानं तो मानसिक तणावात होता. या कर्जातून कायमची सुटका करून घेण्यासाठी त्यानं स्वतःलाच मृत घोषित करण्याचा कट रचला.
कर्जातून सुटका व्हावी, यासाठी मित्राची हत्या : या कटासाठी त्यानं गावातील मित्र चंद्रकुमार श्रीकृष्ण सराटे (वय 46) यांना लक्ष्य केलं. 28 ऑगस्ट 2025 रोजी रात्री 11:30 वाजेच्या सुमारास अंतिम खोटेले हा चंद्रकुमार यांच्या घरी गेला आणि काही काम आहे असं सांगून त्यांना विश्वासानं दुचाकीवर बसवून बाह्मणी रेल्वे पटरीच्या दिशेनं घेऊन गेला. तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, आरोपीनं चंद्रकुमार यांना जबरदस्तीने मद्य पाजलं. ते पूर्णपणे असहाय्य झाल्यानंतर 29 ऑगस्ट 2025 रोजी पहाटे 4:30 वाजेच्या चारच्या सुमारास स्वतःच्या दुपट्यानं त्यांचा गळा आवळून खून केला.
दिशाभूल करण्यासाठी मृतदेहाशेजारी आधारकार्ड आणि एटीएम कार्ड टाकलं : हत्या केल्यानंतर आरोपीनं पोलीस आणि बँकेची दिशाभूल करण्यासाठी धक्कादायक डाव आखला. त्यानं मृत चंद्रकुमार यांच्या अंगावरील कपडे बदलून त्यांना स्वतःचे कपडे घातले. तसेच मृतदेहाच्या खिशात स्वतःचं आधारकार्ड आणि एटीएम कार्ड ठेवून रेल्वे अपघातात मृत्यू झालेली व्यक्ती ही स्वतः अंतिम खोटेले असल्याचा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. याशिवाय आरोपीनं स्वतःची दुचाकीही बाह्मणी रेल्वे पटरीजवळ सोडून दिली आणि रात्रीच्या अंधारात फरार झाला. या योजनेमुळे तब्बल 8 महिन्यांपर्यंत जगाच्या नजरेत तो मृत होता. त्याचबरोबर बँकेचे 5 लाखांचं कर्जही त्याच्या मृत्यूसोबत संपुष्टात आल्याचं दाखवण्याचा त्याचा प्रयत्न होता.
मात्र मृत चंद्रकुमार यांचे भाऊ रमेश श्रीकृष्ण सराटे (वय 43 ) यांच्या मनात सुरुवातीपासूनच संशय होता. चंद्रकुमार बेपत्ता असल्याबाबत त्यांनी आमगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. यानंतर पोलिसांनी तांत्रिक तपास, पुरावे आणि विविध धागेदोरे तपासत मोठा खुलासा केला. ज्याला सर्वजण मृत समजत होते, तो अंतिम खोटेले प्रत्यक्षात जिवंत असल्याचं पोलिसांनी सिद्ध केलं आणि या थरारक हत्याकांडाचा पर्दाफाश केला.