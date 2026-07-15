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नागपुरातील हॉटेलमध्ये हाय-प्रोफाइल ड्रग्ज पार्टी; सीताबर्डी पोलिसांची धडक कारवाई, तिघांना 'एमडी'सह रंगेहात अटक

नागपुरातील नामांकित हॉटेलमध्ये ड्रग्ज पार्टीवर सीताबर्डी पोलिसांनी छापा टाकून एमडी ड्रग्जचं सेवन करणाऱ्या मयंक अग्रवाल, पराग अग्रवाल आणि कुणाल नखाते या तिघांना रंगेहात पकडलं.

NAGPUR HOTEL DRUG PARTY
नागपुरातील हॉटेलमध्ये हाय-प्रोफाइल ड्रग्ज पार्टी (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 15, 2026 at 7:38 PM IST

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Updated : July 15, 2026 at 8:00 PM IST

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गोंदिया : राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूर शहरातील नामांकित हॉटेलमध्ये ड्रग्ज पार्टी सुरू असल्याची गुप्त माहिती सीताबर्डी पोलिसांना मिळाली. यानंतर पोलिसांनी ड्रग्ज पार्टीवर धडक कारवाई करुन गोंदियातील 3 तरुणांना रंगेहात पकडलं.

पोलिसांची कारवाई तिघांना अटक : सीताबर्डी पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक श्याम वारंगे यांना गोंदिया शहरातील रामदासपेठ भागातील नामांकित हॉटेलच्या चौथ्या माळ्यावरील रुममध्ये काही तरुण अमली पदार्थांचे सेवन करत असल्याची माहिती मिळाली. या माहितीच्या आधारे मंगळवारी (दि. 14) रात्री त्यांनी आपल्या पथकासह हॉटेलच्या रूम नंबर 418 वर छापा टाकला. दोन पंचांच्या उपस्थितीत पोलिसांनी केलेल्या तपासणीत आरोपी एमडी ड्रग्ज बाळगताना आणि त्याचे सेवन करताना आढळून आले. पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या मयंक महेश अग्रवाल (वय 30 वर्षे, रा. गणेश नगर, गोंदिया), पराग सुरेश अग्रवाल (वय 31 वर्षे, रा. सिव्हिल लाईन, गोंदिया) आणि कुणाल किशोर नखाते (वय 23 वर्षे, रा. गजानन मंदिर जवळ, सिव्हिल लाईन) यांना रंगेहात पकडलं.

प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू : गोंदिया पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'आरोपींनी संगनमत करुन एकूण 2.5 ग्रॅम एमडी ड्रग्ज हॉटेलमध्ये आणलं होतं. त्यापैकी काही भाग त्यांनी आधीच सेवन केला होता. घटनास्थळावरून पोलिसांनी 4,000 रुपये किमतीची 1.640 ग्रॅम एमडी ड्रग्ज पावडर पोलिसांनी जप्त केली. या प्रकरणी सीताबर्डी पोलीस ठाण्यात अप. क्रमांक 449/26 नोंद करण्यात आला आहे. तिन्ही आरोपींविरुद्ध NDPS कायद्याचे कलम 8(क), 22(ए), 27, 29 नुसार गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली आहे. अटक केल्यानंतर तिन्ही आरोपींची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. तसंच त्यांचे ब्लड आणि युरीन सॅम्पल घेऊन पुढील तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुहास राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली सीताबर्डी पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत. हे ड्रग्ज त्यांना कुणी पुरवलं? आणखी कोण-कोण यात सहभागी आहे? याचा तपास केला जात आहे. हॉटेलमध्ये अशी हायप्रोफाईल कारवाई झाल्यामुळं शहरात एकच खळबळ उडाली आहे.'

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Last Updated : July 15, 2026 at 8:00 PM IST

TAGGED:

HOTEL DRUG PARTY
MD DRUGS
ड्रग्ज पार्टी
नागपूर हॉटेल ड्रग्ज पार्टी
NAGPUR HOTEL DRUG PARTY

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