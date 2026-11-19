एअर होस्टेस वर्षा तुरकर हत्या प्रकरण : पत्नीनेच रचला हत्येचा कट; 13 लाखांची सुपारी, पत्नीसह चार आरोपी अटकेत
पुण्यात राहणारी वर्षा तुरकर (Varsha Turkar) यांची 14 नोव्हेंबर रोजी गोंदियातील बोंडराणी जंगल परिसरात हत्या करण्यात आली होती. पोलिसांनी या प्रकरणाचा उलगडा केला आहे.
Published : November 19, 2026 at 5:35 PM IST
गोंदिया : पुणे विमानतळावर एअर इंडियामध्ये कार्यरत असलेल्या वर्षा तुरकर यांचा गोंदिया जिल्ह्यातील बोंडराणी जंगल परिसरात झालेल्या निर्घृण हत्येचा उलगडा करण्यात गोंदिया पोलिसांना अखेर यश आलं आहे. या हत्येमागील कारण समोर आल्यानंतर संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. नितेश अग्रवालचे वर्षा तुरकर (Varsha Turkar) यांच्याशी असलेले प्रेमसंबंध नितेशची पत्नी मोना अग्रवालला सहन न झाल्यानं तिनं हत्येचा कट रचल्याची धक्कादायक माहिती पोलीस तपासात समोर आली आहे. पोलीस अधीक्षक गोरख भामरे यांनी ही माहिती दिली.
हत्याकांडाचा पर्दाफाश : वर्षा यांची हत्या करण्यासाठी तब्बल 13 लाख रुपयांची सुपारी देण्यात आली होती. या प्रकरणात पतीच्या पत्नीला कटातील मुख्य आरोपी म्हणून अटक करण्यात आली असून, तिच्यासह एकूण चार आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. तर अन्य दोन आरोपी फरार असून, त्यांचा शोध सुरू आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा तालुक्यातील बोंडराणी जंगल परिसरात 14 नोव्हेंबर रोजी पुणे येथे वास्तव्यास असलेल्या वर्षा तुरकर यांची हत्या करण्यात आली होती. वर्षा या पुणे विमानतळावर एअर इंडियामध्ये कार्यरत होत्या. त्या आपल्या मैत्रिणीच्या भेटीसाठी गोंदिया जिल्ह्यात आल्या होत्या. यावेळी गोंदियातील मित्र नितेश अग्रवाल याच्यासोबत त्या तिरोडा येथे गेल्या होत्या. तेथून परत येत असताना बोंडराणी जंगलातील शिवमंदिराजवळ अज्ञात तिघांनी त्यांच्यावर वार करून त्यांची निर्घृण हत्या केली होती. या घटनेनंतर पोलिसांसमोर आरोपींचा शोध घेण्याचे मोठे आव्हान होते. मात्र, स्थानिक गुन्हे शाखेने तांत्रिक तपास आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे या हत्याकांडाचा पर्दाफाश केला आहे.
सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची सलग चार दिवस तपासणी : 14 नोव्हेंबर रोजी घडलेल्या या हत्येप्रकरणी दवनीवाडा पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 103 (2) अंतर्गत खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता पोलीस अधीक्षक गोरख भामरे यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेला या प्रकरणाचा तातडीने छडा लावण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक रविचंद्र सिंगनजुडे यांच्या नेतृत्वाखाली सहा तपास पथके तयार करण्यात आली. या पथकांनी तिरोडा, खैरलांजी, वारासिवनी, बालाघाट ते गोंदिया या मार्गावरील जवळपास 200 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची सलग चार दिवस तपासणी केली. सीसीटीव्ही फुटेज, तांत्रिक विश्लेषण आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे पोलिसांनी संशयितांचा माग काढला. तपासादरम्यान मृत वर्षा यांच्यासोबत असलेल्या नितेश अग्रवाल याच्या वाहनाचा पाठलाग करताना संशयित आरोपी मोटारसायकलवरून जात असल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसून आले. त्यानंतर पोलिसांनी 19 नोव्हेंबर रोजी गोंदिया शहरातील मुरी परिसरातून इमरान करीम शेखला ताब्यात घेतलं. त्याची कसून चौकशी केली असता या हत्याकांडातील कटाचा उलगडा झाला.
प्रेमसंबंधामुळं झाली हत्या : नितेश अग्रवाल आणि वर्षा तुरकर यांच्यातील प्रेमसंबंधामुळं नितेशची पत्नी मोना अग्रवाल अस्वस्थ होती. याच प्रेमसंबंधातून निर्माण झालेल्या वादातून तिनं वर्षा यांची हत्या करण्याचा कट रचल्याचं पोलीस तपासात समोर आलं. या कटासाठी मोना अग्रवाल हिनं तिच्या घराजवळ राहणाऱ्या कुणाल कुंभलकरची मदत घेतली. कुणालने शाहरुख खान पठाण याच्याशी संपर्क साधला. त्यानंतर वर्षा तुरकर यांची हत्या करण्यासाठी तब्बल 13 लाख रुपयांची सुपारी देण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. विशेष म्हणजे, वर्षा यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या हालचालींची माहिती मिळवण्यासाठी नितेश अग्रवाल यांच्या वाहनातील जीपीएस यंत्रणेचा वापर करण्यात आल्याचंही तपासात समोर आलं आहे. या जीपीएस यंत्रणेची माहिती आणि पासवर्ड आरोपींपर्यंत पोहोचवण्यात आल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.
चार आरोपींना अटक केली : या प्रकरणात पोलिसांनी इमरान करीम शेख (वय 26, रा. संजयनगर, मुरी, गोंदिया), शाह रुख खान फिरोज खान पठाण (वय 33, रा. सिंधी कॉलनी, गोंदिया), कुणाल श्यामलाल कुंभलकर (वय 31, रा. साई मंदिराजवळ, सुषील लाईन, गोंदिया) आणि मोना नितेश अग्रवाल (वय 42, रा. साई मंगलम लॉन परिसर, गोंदिया) या चार आरोपींना अटक केली आहे. तर या गुन्ह्यात सहभागी असलेले अन्य दोन आरोपी फरार असून, त्यांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथके कार्यरत आहेत. दरम्यान, पोलीस अधीक्षक गोरख भामरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखा आणि दवनीवाडा पोलिसांनी संयुक्तपणे ही कारवाई केली. या हत्याकांडाचा कट, सुपारीची रक्कम आणि इतर आरोपींच्या भूमिकेबाबत पुढील तपास सुरू आहे.
तब्बल 200 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची तपासणी : प्रेमसंबंधातून निर्माण झालेल्या वादाचा शेवट एका महिलेच्या निर्घृण हत्येत झाल्यानं या घटनेने गोंदिया जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, तब्बल 200 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची तपासणी आणि चार दिवसांच्या अथक तपासानंतर पोलिसांनी या हत्याकांडाचा उलगडा केला. आता फरार आरोपींना अटक करण्यासोबतच हत्येच्या कटातील इतर बाबींचा तपास पोलीस करीत आहेत.
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