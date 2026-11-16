पुण्यातील एअर इंडिगोच्या 35 वर्षीय महिला कर्मचाऱ्याची गोंदियात हत्या; मित्र पोलिसांच्या ताब्यात
दिवाळीसाठी गावी आलेल्या पुण्यातील विमानतळावरील महिला कर्मचाऱ्याची गोंदियात हत्या (Gondia Crime News) करण्यात आली.
Published : November 16, 2026 at 2:01 PM IST
गोंदिया : पुणे विमानतळावर एअर इंडिगो कंपनीमध्ये कार्यरत असलेल्या 35 वर्षीय महिला कर्मचाऱ्याची गोंदियात हत्या (Gondia Crime News) करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. वर्षा तुरकर असं मृत महिलेचं नाव असून, तिरोडा तालुक्यातील दवनीवाडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील अर्जुनी-बोंडराणी येथील वैनगंगा नदीकाठच्या सागवान जंगल परिसरात तिचा मृतदेह आढळून आला. या प्रकरणी तिच्यासोबत असलेल्या नितेश अग्रवाल या मित्राला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून, त्याची कसून चौकशी सुरू असल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक अनुपकुमार उईके यांनी दिली.
वर्षा तुरकरवर हल्ला : मध्य प्रदेशातील बालाघाट जिल्ह्यातील खैरी-नवगाव येथील रहिवासी असलेली वर्षा तुरकर पुणे विमानतळावर एअर इंडिगोमध्ये नोकरीला होती. दिवाळीच्या सुट्टीनिमित्त ती काही दिवसांपूर्वी आपल्या गावी आली होती. याचदरम्यान तिचा मित्र नितेश अग्रवालसोबत ती फिरण्यासाठी बाहेर गेली होती. दोघेही अर्जुनी-बोंडराणी येथील वैनगंगा नदीकाठच्या जंगल परिसरात गेले असताना तीन अज्ञात व्यक्तींनी लुटमारीच्या उद्देशाने त्यांच्यावर हल्ला केल्याचा दावा नितेश अग्रवालने केला. या हल्ल्यात वर्षाच्या पोटावर चाकूने वार करण्यात आल्याचं त्यानं पोलिसांना सांगितलं. त्यानंतर जखमी अवस्थेत तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, तपासणीअंती डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केलं. घटनेची माहिती मिळताच दवनीवाडा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तसेच श्वानपथक, फॉरेन्सिक पथक आणि फिंगरप्रिंट तज्ज्ञांना पाचारण करून घटनास्थळाची पाहणी करण्यात आली. दरम्यान, वर्षाच्या गळ्यातील सोनसाखळी सुरक्षित असल्यानं लुटमारीच्या उद्देशाने हत्या झाल्याच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. त्यामुळं पोलिसांकडून या घटनेचा सर्व बाजूंनी तपास केला जात आहे.
2024 मध्ये झाला होता प्रेमविवाह : वर्षाची हत्या नेमकी कोणी केली? जंगल परिसरात नेमके काय घडले? लुटमारीचा प्रयत्न खरोखर झाला होता की हत्येमागे अन्य काही कारण आहे? अशा विविध शक्यतांच्या अनुषंगाने दवनीवाडा पोलीस तपास करत आहेत. या घटनेमुळं परिसरात एकच खळबळ उडाली असून, तपासातून हत्येचे नेमकं गूढ उलगडण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. वर्षा हिचा 2024 मध्ये विवाह झाला होता. तिचं सासर पुणे येथे असून, दिवाळीनिमित्त ती माहेरी आली होती. तिच्या मृत्यूची माहिती कुटुंबीयांना तिच्या लहान जावयामार्फत मिळाली. वर्षाचा शाळेतील मित्र त्यांच्या घरी असलेल्या दुकानात आला होता. त्यानंतर ती त्याच्यासोबत फिरायला गेली होती, अशी माहिती तिचे वडील मूर्ती तुरकर यांनी दिली.
वैनगंगा नदीकाठच्या जंगल परिसरातील घटना : रुग्णालय प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, वर्षाचा मित्र तिचा मृतदेह घेऊन रुग्णालयात आला होता. वर्षा ही नवेगाव येथील रहिवासी असून, विवाहानंतर ती पुणे येथे वास्तव्यास होती. दिवाळीच्या निमित्ताने ती गावी आली होती. तिचा प्रेमविवाह झाला होता. वर्षा ही नितेश अग्रवाल याच्यासोबत फिरण्यासाठी गेली असताना मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र सीमेवरील खैरलांजी गावाजवळ वैनगंगा नदीकाठच्या जंगल परिसरात हा प्रकार घडला. काही अज्ञात व्यक्तींनी तिच्यावर चाकूने हल्ला करून तिला गंभीर जखमी केले. त्यानंतर तिला रुग्णालयात आणण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. नातेवाईकांच्या तक्रारीवरून गोंदिया जिल्ह्यातील दवनीवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रुग्णालयात मृतदेहाचे शवविच्छेदन करून तो कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात आला. या प्रकरणाचा पुढील तपास दवनीवाडा पोलीस करत आहेत.
हेही वाचा -