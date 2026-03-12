ETV Bharat / state

वऱ्हाड नेणाऱ्या खासगी बसच्या अपघातात एक मृत्यू, नऊ प्रवासी गंभीर

लग्नसोहळा पार पाडून मध्य प्रदेशमधून परत येणाऱ्या खासगी बसचा गोंदियाजवळील कारंजा इथं अपघात झाला. या अपघातात एकाचा मृत्यू झाला. तर नऊजण जखमाी आहेत.

Gondia Bus Accident
खासगी बसचा अपघात (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 12, 2026 at 2:02 PM IST

1 Min Read
गोंदिया : गोंदियाजवळील कारंजा इथं लग्नाचं वऱ्हाड घेऊन परत येत असताना खासगी बसचा अपघात झाला. या अपघातात सोनू घनश्याम उईके (वय 27, रा. वाडी, नागपूर) याचा मृत्यू झाला आहे. तर, बसमधील नऊ प्रवासी गंभीर जखमी आहेत.

बस चालकानं काढला घटनास्थळावरून पळ : गोंदिया जिल्ह्यातील गोरेगाव तालुक्यातील चोपा मोहाडी इथल्या वरखडे कुटुंबीयांचं वऱ्हाड खासगी बसमधून मध्य प्रदेश राज्यातील बालाघाट जिल्ह्यातील खैरलांजी मैकेपार इथं गेलं होतं. तिथं लग्न सोहळा पार पाडून वऱ्हाड रात्री परत येत असताना पहाटेच्या दरम्यान गोंदिया जवळील कारंजा इथं खासगी बसचा अपघात झाला. रस्त्यावरील एका वाहनाला ओव्हरटेक करत धडक दिली. यानंतर खासगी बस चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटल्यामुळं बस रस्त्याच्याकडेला असलेल्या झाडाझुडपात शिरली. परंतु, बसचा वेग अधिक असल्यामुळं बस तिथं असलेल्या झाडांना धडक देत आत शिरली. त्यामुळं खासगी बसचं मोठं नुकसान झालं. यानंतर खासगी बस चालकानं घटनास्थळावरून पळा काढला.

प्रतिक्रिया देताना बसमधील प्रवासी (ETV Bharat Reporter)

अपघाताचा पोलीस तपास सुरू : खासगी बसनं झाडाझुडपातील झाडांना धडक दिल्यामुळं बससमोरील काच फुटली. या बसमधून महिला, पुरुष आणि लहान मुलं प्रवास करत होते. या घटनेनंतर बसमधील काही पुरुषांनी खिडकीतून लोकांना बाहेर काढलं. या अपघातात सोनू घनश्याम उईके (वय 27, रा. वाडी, नागपूर) यांचा मृत्यू झाला आहे. तर बसमधील नऊ प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमी प्रवाशांना उपचारासाठी नजीकच्या रूग्णालयात दाखल केलं आहे. या घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य राबवलं. सध्या या अपघाताचा पोलीस तपास सुरू आहे.

