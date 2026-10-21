गोंदियातील 40 लाखांच्या घरफोडीचा छडा; मध्य प्रदेशच्या इंदूरमधून सोन्याचे दागिने जप्त
गोंदिया शहरातील सिव्हिल लाईन परिसरात राहणारे अमोल श्रीराम मुंगमोडे हे 14 ते 15 ऑक्टोबरदरम्यान कुटुंबासह बाहेरगावी गेले होते.
Published : October 21, 2026 at 4:10 PM IST
गोंदिया : शहरातील सिव्हिल लाईन परिसरात झालेल्या घरफोडीच्या गुन्ह्याचा छडा लावण्यात स्थानिक गुन्हे शाखेला यश आलं आहे. या कारवाईत पोलिसांनी 26 तोळे सोन्याचे दागिने आणि चांदीचे एक नाणं असा सुमारे 40 लाख रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी मध्य प्रदेशात जाऊन तपास केला.
गोंदिया शहरातील सिव्हिल लाईन परिसरात राहणारे अमोल श्रीराम मुंगमोडे हे 14 ते 15 ऑक्टोबरदरम्यान कुटुंबासह बाहेरगावी गेले होते. याच संधीचा फायदा घेत अज्ञात चोरट्यांनी त्यांच्या घराच्या दरवाजाचं कुलूप तोडून बेडरूममधील कपाटात ठेवलेले सोन्या-चांदीचे दागिने आणि रोख रक्कम चोरून नेली होती. या प्रकरणी गोंदिया शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक 863/2026 अंतर्गत भारतीय न्याय संहितेच्या संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
गुन्ह्याचं गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलीस अधीक्षक गोरख भामरे यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेला तपासाच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. फॉरेन्सिक पथक, फिंगरप्रिंट तज्ज्ञ आणि श्वानपथकाच्या मदतीने तपास सुरू करण्यात आला. तांत्रिक माहिती आणि गोपनीय सूत्रांच्या आधारे पोलिसांना या गुन्ह्यातील संशयितांचा माग काढण्यात यश आलं.
मध्य प्रदेशात जाऊन स्थानिक पोलिसांच्या मदतीनं आरोपींचा शोध :
तपासादरम्यान आरोपी मध्य प्रदेशातील इंदूर जिल्ह्यातील देवगुराडिया परिसरात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने मध्य प्रदेशात जाऊन स्थानिक पोलिसांच्या मदतीनं आरोपींचा शोध घेतला. पोलिसांनी सापळा रचून आरोपींना अटक करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांची चाहूल लागताच आरोपी पळून गेले.
त्यानंतर पंचांसमक्ष संबंधित घराची झडती घेण्यात आली. यावेळी काळ्या रंगाच्या गोणीत ठेवलेले सोन्याचे दागिने आणि चांदीचं नाणं पोलिसांना आढळलं. या कारवाईत 26 तोळे सोन्याचे विविध दागिने आणि चांदीचं एक नाणं, असा बाजारभावानुसार सुमारे 40 लाख रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. या प्रकरणात लक्ष्मण हरपाल सिंग आणि दिलीप हरनाम सिंग अशी आरोपींची नावं समोर आली आहेत. हे दोघेही संबंधित कुटुंबाचे जावई असल्याचं तपासादरम्यान निष्पन्न झाल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.
पोलीस अधीक्षक गोरख भामरे आणि अपर पोलीस अधीक्षक अभय डोंगरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक रेवचंद सिंगनजुडे आणि त्यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.
'घराची रेकी करून चोरी' :
नवरात्रोत्सव असल्यामुळे माझ्या पत्नीने लॉकरमधून सोन्याचे दागिने घरी आणले होते. कामानिमित्त मी मुंबईला गेलो होतो, तर माझी पत्नी आणि आई भंडारा जिल्ह्यातील साकोली येथे गेल्या होत्या. दुसऱ्या दिवशी आईला उपचारासाठी नागपूर येथे डॉक्टरांकडे घेऊन जायचं होतं. मात्र, दुसऱ्या दिवशी शेजाऱ्यांचे फोन आले. त्यांनी घराचं दार उघडं असून कुलूप तुटल्याचं सांगितलं. त्यानंतर आम्ही घरी परतलो असता चोरी झाल्याचं समोर आलं. याबाबत पोलिसांत तक्रार दाखल केली. गोंदिया पोलिसांवर आमचा विश्वास असून त्यांनी चोरीला गेलेला मुद्देमाल जप्त केला आहे. आरोपींनाही लवकरच अटक होईल, असा विश्वास आहे. आमच्या घराची कोणीतरी रेकी केली होती, त्यामुळेच चोरी झाली, असं अमोल श्रीराम मुंगमोडे यांनी सांगितलं.
फिंगरप्रिंट्स आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे तपास :
या प्रकरणात घटनास्थळावरून मिळालेले फिंगरप्रिंट्स आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे तपास करण्यात आला. तपासादरम्यान आरोपी इंदूर येथील नातेवाइकांकडे थांबल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार पोलिसांचं पथक इंदूरला रवाना झालं. पोलिसांच्या येण्याची माहिती मिळताच आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेले. मात्र, त्यांच्या नातेवाइकांकडून चोरीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. आरोपींना लवकरच अटक करण्यात येईल. तसेच, या प्रकरणात आणखी आरोपी वाढण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती गोंदियाचे पोलीस अधीक्षक गोरख भामरे यांनी दिली.