गोंदियातील बोदलकसा जलाशय फुटला, धानपिकांवर संकट; 10 ते 12 गावांना सतर्कतेचा इशारा
जलाशय फुटल्यामुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास बाधित शेतकऱ्यांना शासनाकडून नुकसानभरपाई देण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी सांगितले.
Published : October 12, 2026 at 6:20 PM IST
गोंदिया : महाराष्ट्रातील काही भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती असताना गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा तालुक्यात बोदलकसा जलाशय फुटल्यानं मोठं संकट निर्माण झालं आहे. जलाशयातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू असून, परिसरातील 10 ते 12 गावांना पुराचा धोका निर्माण झाला आहे. काही गावांमध्ये पाणी शिरल्याने कालव्याचं पाणी बंद करून दुसरीकडे वळविण्यात आलं आहे.
प्रशासनानं नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला असून, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी नागपूर येथील एनडीआरएफची टीम घटनास्थळी दाखल झाली आहे. जलाशयातून वाहणारे पाणी अडविण्यासाठी प्रशासनाकडून सकाळपासून युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. जिल्हाधिकारी मंदार पत्की आणि स्थानिक आमदार विजय रहांगडाले घटनास्थळी उपस्थित राहून परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत.
शेतकऱ्यांसमोर नवे संकट उभे :
संभाव्य पूरस्थिती लक्षात घेऊन बाधित गावांमध्ये आवश्यक उपाययोजना करण्यावर प्रशासनाचा भर आहे. तिरोडा तालुक्यात दुष्काळ घोषित झालेल्या पार्श्वभूमीवर जलाशय फुटल्याने शेतकऱ्यांसमोर नवे संकट उभे राहिले आहे. परिसरातील धानपीक कापणीच्या टप्प्यावर असून, शेतांमध्ये पाणी शिरल्यास पिकांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
जलाशय फुटल्यामुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास बाधित शेतकऱ्यांना शासनाकडून नुकसानभरपाई देण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी सांगितले. सध्या पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित करण्याचे प्रयत्न सुरू असून, नागरिकांनी सतर्क राहून प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
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