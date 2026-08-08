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जळगावच्या सराफ बाजारात सोन्या-चांदीचा भडका, 24 तासांत सोनं महाग; जाणून घ्या दर आणि महागाईचं कारण

अवघ्या 24 तासांत सोन्याच्या दरात तब्बल 2 हजार 530 रुपयांची, तर चांदीच्या दरात 4 हजार रुपयांची वाढ झाली. सोने-चांदी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्या खिशाला झळ बसलीय.

Gold silver rate jalgaon
सोने चांदी दर (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 8, 2026 at 7:03 PM IST

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जळगाव - जळगावच्या सराफ बाजारात सोन्या-चांदीच्या दरांनी अक्षरशः भडका उडाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेली मौल्यवान धातूंच्या दरातील तेजी आता आणखी आक्रमक झाली असून, सोन्याने तब्बल 1 लाख 55 हजार रुपयांचा टप्पा पार केला आहे. अवघ्या 24 तासांत सोन्याच्या दरात तब्बल 2 हजार 530 रुपयांची, तर चांदीच्या दरात तब्बल 4 हजार 50 रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे सोने-चांदी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्या खिशाला मोठी झळ बसली असून, सराफ बाजारात दरवाढीची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

विशेष म्हणजे, केवळ एका दिवसापुरती ही दरवाढ मर्यादित नसून, गेल्या पाच दिवसांपासून सोन्या-चांदीच्या दरात सातत्याने मोठी वाढ होत आहे. गेल्या पाच दिवसांत सोन्याच्या दरात तब्बल 8 हजार रुपयांची वाढ, तर चांदीच्या दरात तब्बल 13 हजार रुपयांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. त्यामुळे अल्पावधीत झालेल्या या विक्रमी तेजीने ग्राहकांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे.

सोनं 1.55 लाखांपार - जळगाव सराफ बाजारातील आजच्या दरानुसार, जीएसटीसह सोन्याचा भाव 1 लाख 55 हजार 15 रुपये प्रति 10 ग्रॅम इतका झाला आहे. तर चांदीचा दर 2 लाख 41 हजार 20 रुपये प्रति किलो इतका नोंदवण्यात आला आहे.

Gold and silver prices
जळगावच्या सराफ बाजार (ETV Bharat Reporter)

24 तासांपूर्वीच्या तुलनेत सोन्याच्या दरात 2 हजार 530 रुपयांची वाढ झाल्याने ग्राहकांना मोठा धक्का बसला आहे. दुसरीकडे, चांदीनेही जोरदार मुसंडी मारत एका दिवसात तब्बल 4 हजार ५० रुपयांची वाढ नोंदवली आहे. त्यामुळे सोन्यापाठोपाठ चांदीच्या दरानेही ग्राहकांच्या खरेदीचे गणित बिघडवले आहे.

पाच दिवसांत सोन्याची तब्बल 8 हजारांनी उसळी - जळगावच्या सराफ बाजारात मागील पाच दिवसांच्या दरांचा विचार केला तर सोन्याच्या भावात तब्बल 8 हजार रुपयांची वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. म्हणजेच काही दिवसांपूर्वी तुलनेने कमी असलेला सोन्याचा दर आता झपाट्याने वर गेला आहे.

सोन्याच्या दरातील ही वाढ ग्राहकांसाठी विशेषतः महत्त्वाची ठरत आहे. लग्नसराई, धार्मिक कार्यक्रम, कौटुंबिक समारंभ तसेच भविष्यासाठी गुंतवणूक म्हणून सोने खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना आता पूर्वीपेक्षा मोठी रक्कम मोजावी लागणार आहे.

चांदीनेही गाठली मोठी झेप - सोन्याबरोबरच चांदीच्या दरातही जोरदार तेजी पाहायला मिळत आहे. गेल्या पाच दिवसांत चांदीच्या दरात तब्बल 13 हजार रुपयांची वाढ झाली आहे, तर मागील 24 तासांतच चांदी 4 हजार 50 रुपयांनी महागली आहे.

दरवाढीमागे नेमकं कारण काय? - आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी, मौल्यवान धातूंची वाढती मागणी, आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याकडे पाहण्याचा वाढलेला कल आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या मूल्यामध्ये होणारे बदल, या विविध घटकांचा सोन्या-चांदीच्या दरावर परिणाम होत आहे.

जागतिक पातळीवर आर्थिक परिस्थितीमध्ये अनिश्चितता निर्माण झाली की अनेक गुंतवणूकदार सोन्याकडे सुरक्षित पर्याय म्हणून पाहतात. त्यामुळे सोन्याची मागणी वाढली की त्याचा थेट परिणाम दरांवर होतो. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सोन्याचे भाव, चलन विनिमय दर आणि देशांतर्गत मागणी-पुरवठा यांचाही भारतीय बाजारावर परिणाम होत असतो.

ग्राहकांच्या बजेटला मोठा फटका - सोन्याच्या दराने १.५५ लाखांचा टप्पा पार केल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खरेदीच्या बजेटवर मोठा परिणाम झाला आहे. विशेषतः लग्नासाठी दागिने खरेदी करणाऱ्या कुटुंबांना आता पूर्वीपेक्षा मोठी आर्थिक तरतूद करावी लागत आहे.

काही ग्राहकांकडून सध्या गरजेपुरतीच खरेदी करण्याला प्राधान्य दिले जात आहे, तर काही जण दर आणखी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन उपलब्ध बजेटमध्येच खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दुसरीकडे, दरातील सातत्यपूर्ण तेजी पाहता काही ग्राहकांनी खरेदी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतल्याचेही सराफ बाजारातील चित्र आहे.

गुंतवणूकदारांचेही सोन्याकडे लक्ष - सोन्याच्या वाढत्या दरामुळे दागिन्यांच्या ग्राहकांबरोबरच गुंतवणूकदारांचेही लक्ष या बाजाराकडे लागले आहे. आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात सोन्याला पारंपरिकदृष्ट्या सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय मानले जाते. त्यामुळे बाजारात अस्थिरता वाढली की सोन्याच्या मागणीत वाढ होण्याची शक्यता असते.

मात्र, सोन्याचे दर विक्रमी पातळीवर पोहोचल्याने नव्या गुंतवणूकदारांसमोरही प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्याच्या दरावर खरेदी करावी की दर स्थिर होण्याची वाट पाहावी, याबाबत ग्राहक आणि गुंतवणूकदारांमध्ये संभ्रम आहे.

दर आणखी वाढणार?

दरम्यान, सोन्या-चांदीच्या दरातील तेजी अशीच कायम राहिल्यास आगामी काळात मौल्यवान धातूंचे दर आणखी वाढण्याची शक्यता सराफ व्यावसायिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती, डॉलरची स्थिती, रुपयातील चढ-उतार, जागतिक आर्थिक घडामोडी आणि मागणी-पुरवठ्याचे समीकरण यावर पुढील दरवाढ मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार आहे.

त्यामुळे सध्या जळगावच्या सराफ बाजारात एकच चर्चा आहे—सोनं १.५५ लाखांपार गेलं, चांदी २.४१ लाखांवर पोहोचली आणि आता पुढचा विक्रम कोणता?

सोन्या-चांदीच्या दरातील या तुफान तेजीमुळे ग्राहकांच्या खिशावर भार वाढला असला, तरी मौल्यवान धातूंच्या बाजारात गुंतवणूकदारांची उत्सुकता मात्र कायम आहे. आगामी काही दिवसांत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी आणि देशांतर्गत मागणी यावर जळगावच्या सराफ बाजारातील दरांची पुढची दिशा ठरणार आहे.

जळगाव सराफ बाजारातील आजचे दर :

सोनं (GST सह) – 1,55,015 प्रति 10 ग्रॅम
चांदी – 2,41,020 प्रति किलो

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