धावत्या ट्रेनमधून साडेपाच कोटींचे सोन्याचे दागिने लंपास; चोरट्यांचा शोध सुरू
Published : December 10, 2025 at 4:14 PM IST
ठाणे : धावत्या ट्रेनमधून एका सोनाराचे साडे पाच कोटींचे सोन्याचे दागिने चोरट्यांनी लंपास केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ही घटना मध्य रेल्वेच्या कल्याण–कर्जत रेल्वे स्थानकादरम्यान घडली आहे. या प्रकरणी सोनार अभय जैन (वय, 52 रा. गोरेगाव, मुंबई ) यांच्या तक्रारीवरून कल्याण लोहमार्ग पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्या विरोधात गुन्हा दाखल करून रेल्वे पोलिसांनी तपास सुरू केल्याची माहिती कल्याण लोहमार्ग पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पंढरी कांदे यांनी दिली आहे.
मुंबईत येणाऱ्या सिद्धेश्वर एक्सप्रेसमधून प्रवास : रेल्वे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार अभय जैन हे सोने-चांदीच्या विक्रीचा व्यवसाय करणारे सोनार असून, ते मुंबईतील गोरेगाव भागात कुटुंबांसह राहत आहेत. त्यातच 8 डिसेंबर रोजी सोलापूरहून मुंबईत येणाऱ्या सिद्धेश्वर एक्सप्रेसमधून प्रवास करीत होते. याच दरम्यान त्यांच्याकडे सोनाच्या दागिन्याची बॅग होती. त्या बॅगेत सुमारे साडेचार किलोचे सोन्याचे दागिने होते. हीच बॅग कर्जत ते कल्याणदरम्यान चोरट्यांनी लंपास केली.
अज्ञात चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल : दरम्यान, या घटनेनंतर तक्रारदार अभय जैन यांनी तत्काळ कल्याण लोहमार्ग पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन अज्ञात चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला. या गुन्हाचा आधारे रेल्वे गुन्हे शाखा आणि कल्याण लोहमार्ग पोलिसांनी समांतर तपास सुरू केला आहे. तर दुसरीकडे साडे पाच कोटी रुपयांचे सोने चोरीला गेल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी कल्याण ते कर्जत रेल्वे मार्गावरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासणीचे काम सुरू असून, चोरट्यांना पकडण्यासाठी रेल्वे पोलिसांची 4 पथकं रवाना झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
