सोने-चांदी आणखी महागणार! केंद्र सरकारने आयात शुल्क 6 टक्क्यांवरून थेट 15 टक्क्यांवर नेले
परदेशातून सोने-चांदी आणणे आता अधिक महाग होणार आहे, याचा थेट परिणाम देशातील सराफा बाजारावर होण्याची शक्यता आहे. सोने खरेदीसाठी ग्राहकांना अधिक पैसे मोजावे लागतील.
Published : May 13, 2026 at 10:10 AM IST|
Updated : May 13, 2026 at 10:24 AM IST
मुंबई : देशातून परदेशात जाणारा पैसा कमी करण्यासाठी आणि रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्कात मोठी वाढ केलीय. सरकारने सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क 6 टक्क्यांवरून थेट 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवलं असून, हा निर्णय मंगळवार मध्यरात्रीपासून लागू करण्यात आलाय. नव्या रचनेनुसार सरकारने 10 टक्के बेसिक कस्टम ड्युटी आणि 5 टक्के AIDC (ऍग्रीकलचर इन्फ्रास्ट्रक्टर अँड डेव्हलपमेंट सेस) लागू केला आहे. त्यामुळे परदेशातून सोने-चांदी आणणे आता अधिक महाग होणार आहे, याचा थेट परिणाम देशातील सराफा बाजारावर होण्याची शक्यता आहे. सोने खरेदीसाठी ग्राहकांना अधिक पैसे मोजावे लागतील.
गुंतवणुकीसाठी घेतले जाणारे गोल्ड बारही महाग होण्याची शक्यता : महाराष्ट्र सुवर्णकार संघटनेचे अध्यक्ष निर्भयसिंह राजपूत सांगतात की, भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक सोने वापरणारा देश आहे. देशातील मोठी मागणी परदेशातून येणाऱ्या सोन्यावर अवलंबून असल्याने शुल्कवाढीचा परिणाम तात्काळ दिसू शकतो. दागिने, सोन्याची नाणी आणि गुंतवणुकीसाठी घेतले जाणारे गोल्ड बारही महाग होण्याची शक्यता आहे. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक सोने वापरणारा देश मानला जातो. भारतात वापरले जाणारे बहुतांश सोने परदेशातून आयात केले जाते. केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालानुसार, 2023-24 या आर्थिक वर्षात भारताने तब्बल 45.54 अब्ज डॉलरचे सोने आयात केले होते. त्याआधी 2022-23 मध्ये ही आयात 35.02 अब्ज डॉलर इतकी होती. म्हणजेच एका वर्षात सोन्याच्या आयात खर्चात सुमारे 30 टक्क्यांनी वाढ झाली होती. 2025-26 या आर्थिक वर्षात भारताची सोन्याची आयात आणखी वाढून जवळपास 72 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचल्याची माहिती समोर आली आहे. चांदीच्या आयातीतही मोठी वाढ झाली असून ती जवळपास 12 अब्ज डॉलरपर्यंत गेली आहे.
गेल्या दोन वर्षांत दर का वाढले? : जगातील अनेक घडामोडींमुळे सोन्याचे दर सातत्याने वाढत गेले. रशिया-युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वेतील तणाव, जागतिक आर्थिक मंदीची भीती आणि अमेरिकेतील व्याजदरांमधील बदल यामुळे लोकांनी सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याकडे वळण्यास सुरुवात केली. अनेक देशांच्या केंद्रीय बँकांनीही मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी केले. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमती वाढल्या. भारतातही लग्नसराई, सणासुदीचा काळ आणि सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याला मोठी मागणी आहे. शेअर बाजारातील चढ-उतार आणि इतर गुंतवणुकीत असलेली अनिश्चितता यामुळे अनेकांनी सोन्यात पैसे गुंतवले. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या माहितीनुसार, 2024 मध्ये भारताने 802.8 टन सोने खरेदी केले होते. याशिवाय डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत कमी झाल्याने परदेशातून सोने आणणे आणखी महाग झाले. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात सोन्याच्या किमती वाढल्या.
सरकारने कर का वाढवला? : सरकारच्या मते, देशातून परदेशात जाणारा खर्च कमी करण्यासाठी आणि देशाकडे असलेला डॉलरचा साठा टिकवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सोने आयात करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात डॉलर खर्च करावे लागतात. त्यामुळे सोने खरेदी कमी व्हावी आणि रुपयावरील दबाव कमी व्हावा, यासाठी शुल्कवाढ करण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगितले जात आहेत. यापूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना एक वर्ष सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले होते. देशाकडे असलेला परकीय चलनाचा साठा वाचवण्यासाठी काही काळ सोन्याची खरेदी कमी करावी, असे त्यांनी म्हटले होते. आता सरकारने प्रत्यक्षात आयात शुल्क वाढवून मोठे पाऊल उचलले आहे.
सोन्याच्या तस्करीला पुन्हा चालना मिळू शकते : दरम्यान, सराफा उद्योगातील काही संघटनांनी या निर्णयाबाबत चिंता व्यक्त केलीय. शुल्कवाढीमुळे अधिकृत आयात कमी झाली तरी सोन्याच्या तस्करीला पुन्हा चालना मिळू शकते, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. 2024 मध्ये शुल्क कमी केल्यानंतर तस्करीत घट झाली होती, मात्र आता पुन्हा बेकायदेशीर मार्गाने सोने आणण्याचे प्रकार वाढू शकतात, असा भीती सोने चांदी व्यावसायिकांकडून व्यक्त होत आहे. या दरवाढीचा परिणाम सामान्य कुटुंबांवर या महिन्यात मोठ्या प्रमाणात होणार आहे.
आता चांदीचे दर आणखी वाढतील : 17 मेपासून अधिक ज्येष्ठ मास सुरू होत आहे. मराठी कुटुंबांमध्ये नवीन लग्न झालेल्या आणि पहिलाच अधिक मास असलेल्या जोडप्याला अधिक महिन्यामध्ये चांदीच्या वस्तूंचे भेटी दिल्या जातात. एप्रिलमध्ये लग्न झालेल्या नेहा गायकवाड हिचं म्हणणं आहे की, आता चांदीचे दर आणखी वाढतील, आधीच लग्नात इतका खर्च झालेला असताना आणखी बोजा आई-वडिलांवर टाकणं मला योग्य वाटत नाही. पण तरीही पूर्वापार चालत आलेली परंपरा म्हणून जावई आणि मुलीला चांदीच्या वस्तू भेट देण्यासाठी छोटीशी वस्तू का होईना खरेदी करावीच लागणार, असं नेहाच्या आई गौरी जाधव यांचं म्हणणं आहे.
परदेशातून सोने आणणे आता महाग होणार : महाराष्ट्र सुवर्णकार संघटनेचे अध्यक्ष निर्भयसिंह राजपूत म्हणाले की, केंद्र सरकारने सोने आणि चांदीवर लावलेला कर मोठ्या प्रमाणात वाढवल्याने बाजारावर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे. परदेशातून सोने आणणे आता महाग होणार असल्याने सराफा बाजारात सोन्याच्या दरात आणखी वाढ होऊ शकते. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांना दागिने खरेदी करताना जास्त पैसे मोजावे लागतील. लग्नसराईच्या काळात याचा सर्वाधिक फटका मध्यमवर्गीय कुटुंबांना बसू शकतो. सरकारचा उद्देश देशातून बाहेर जाणारा डॉलर खर्च कमी करणे असला, तरी इतका कर वाढवल्यास अधिकृत मार्गाने होणारी आयात कमी होऊन पुन्हा सोन्याच्या तस्करीला चालना मिळू शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. तसेच सरकारने जुने सोने वापरणे, गोल्ड मोनेटायझेशन योजना आणि देशातील बाजाराला चालना देणारे उपायही राबवावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
