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युद्धाच्या सावटात सुवर्णबाजारात घसरण, जळगावच्या सुवर्णनगरीत आठवडाभरात 'किती रुपयांनी' सोने झाले स्वस्त

अमेरिका–इराण तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जळगावाच्या सुवर्णनगरीत सोन्या-चांदीचे भाव कोसळले आहेत. दर घसरल्यानं सुवर्णनगरीत ग्राहकांची गर्दी वाढली आहे.

Gold and Silver Rate update
सोन्याच्या दरात घसरण (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 13, 2026 at 5:30 PM IST

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Updated : July 13, 2026 at 6:26 PM IST

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जळगाव : अमेरिका–इराण तणावामुळं आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठी उलथापालथ सुरू असून त्याचा परिणाम जळगावच्या सुवर्णनगरीतील सराफा बाजारावरही दिसून येत आहे. गेल्या सात दिवसात सोन्याच्या दरात तब्बल 4 हजार रुपयांची, तर चांदीच्या दरात 16 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. आजही सोन्यात सुमारे 1 हजार आणि चांदीत 4 हजार रुपयांची घसरण नोंदविण्यात आली आहे.



सराफा बाजारात गर्दी : दर कमी झाल्यानं ग्राहकांमध्ये समाधानाचं वातावरण असून दागिने खरेदीसाठी सराफा बाजारात गर्दी वाढू लागली आहे. दुसरीकडं, भविष्यात पुन्हा दर वाढू शकतात, असा अंदाज व्यक्त करत अनेक गुंतवणूकदारही या घसरणीचा फायदा घेत सोन्यात गुंतवणूक करण्याकडं ग्राहक वळले आहेत.



सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण : आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, डॉलरची स्थिती आणि जागतिक बाजारातील चढ-उतार यावर पुढील काही दिवसांत सोने-चांदीच्या दरांची दिशा ठरणार असल्याचं सराफा व्यावसायिकांचं म्हणणं आहे. जळगावच्या सुवर्णनगरीत आज सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. आज 10 ग्रॅम सोन्याचा दर 1 लाख 42 हजार रुपये, तर किलो चांदीचा दर 2 लाख 22 हजार रुपये इतका नोंदवला गेला. विशेष म्हणजे, एका दिवसात सोन्याच्या दरात 1 हजार रुपयांची, तर चांदीच्या दरात तब्बल 4 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. गेल्या सात दिवसांचा विचार केला तर सोनं 4 हजार रुपयांनी स्वस्त, तर चांदी तब्बल 13 हजार रुपयांनी घसरली आहे.


सोन्याच्या किंमती पुन्हा वाढण्याची शक्यता : सराफा व्यावसायिकांच्या मते, अमेरिका-इराणमधील युद्धजन्य परिस्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अनिश्चिततेचा परिणाम मौल्यवान धातूंच्या दरावर होत आहे. त्यामुळं सध्या दरात चढ-उतार सुरू आहेत.सराफा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की, जोपर्यंत युद्धजन्य परिस्थिती कायम राहील तोपर्यंत सोन्याच्या दरावर दबाव राहू शकतो. मात्र परिस्थिती निवळल्यानंतर सोन्याच्या किंमती पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, दीर्घकालीन दृष्टीनं सोने आणि चांदीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा मिळू शकतो, असं मतही सराफा तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.

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Last Updated : July 13, 2026 at 6:26 PM IST

TAGGED:

सोने चांदी
GOLD AND SILVER RATE
सोने चांदीच्या दरात मोठी घसरण
GOLD AND SILVER RATE DECREASE
GOLD AND SILVER RATE UPDATE

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