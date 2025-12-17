अमेरिकन संस्थेच्या मदतीनं गोकुळ करणार म्हैस वंध्यत्वावर मात, म्हैस दूध उत्पादन वाढवण्याचा शास्त्रज्ञांचा 'मानस'
दुधाळ जनावरांच्या आरोग्यासाठी काम करणारी अमेरिकेतील इन्व्हरमेंटल डिफेन्स फंड या संस्थेकडून कोल्हापूर जिल्ह्यातील म्हशीचं वंध्यत्व कमी करण्यासाठी संशोधन सुरू आहे.
Published : December 17, 2025 at 6:39 PM IST
कोल्हापूर : दुधा-तुपाचा जिल्हा अशी ओळख असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यात 2019 च्या पशू जनगणनेनुसार पाच लाखांहून अधिक म्हशींची नोंद आहे. मात्र वातावरणातील बदल, हिरव्या चाऱ्याची कमतरता यामुळं म्हशींच्या दुधाचा काळ लक्षणीयरीत्या घटला आहे. कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळनं दैनंदिन दूध संकलन 20 लाख लिटर करण्याचा संकल्प ठेवला आहे. यासाठी आता अमेरिकेच्या इन्व्हरमेंटल डिफेन्स फंड या संस्थेची मदत घेतली जाणार आहे. तीन वर्ष चालणाऱ्या या संशोधनातून अमेरिकेतही म्हैस दूध उत्पन्नात वाढ करण्याचा मनोदय गोकुळ आणि इडीएफ संस्थेचा आहे.
गावागावत जाऊन घेतली दूध संकलनाची माहिती : "जगातील विकसनशील देशांमध्ये दुधाळ जनावरांच्या आरोग्यासाठी काम करणारी अमेरिकेतील इन्व्हरमेंटल डिफेन्स फंड या संस्थेकडून कोल्हापूर जिल्ह्यातील म्हशीचं वंध्यत्व कमी करण्यासाठी संशोधन सुरू आहे. 10 डिसेंबरला या संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी कोल्हापुरातील पाच ठिकाणच्या म्हशीच्या गोट्यांना भेट दिली. यामध्ये सडोली खालसा, बाचणी, पुनाळ, येवलुज आणि कोपर्डे या गावांचा समावेश आहे. गावागावात जाऊन दैनंदिन दूध संकलनाची माहिती या अधिकाऱ्यांनी घेतली. मात्र म्हैस वंध्यत्वाची समस्या असल्याचं दूध उत्पादकांनी या संस्थेच्या शास्त्रज्ञांना सांगितलं. सरासरी 300 दिवसांचा म्हशींच्या दुधाचा काळ असताना आता वातावरणातील बदल, हिरव्या चाऱ्याची कमतरता असल्यानं देशी म्हशींच्या वंध्यत्वात वाढ होत असल्याचं गोकुळ आणि अमेरिकन संस्थेच्या शास्त्रज्ञांना लक्षात आलं. आता यावर संशोधन सुरू झालं असून कोल्हापूर जिल्ह्यातील 1,700 गाभण न राहिलेल्या म्हशींच्या रक्ताचे नमुने या संस्थेनं संकलित केले आहेत. या चाचण्यांमधून येणाऱ्या अहवालावर सखोल मंथन केलं जाणार आहे. यातून म्हशीच्या दूध उत्पन्नात आणि वंध्यत्वावर मात करण्यासाठी या संशोधनाची मदत होणार आहे," असं या प्रकल्पाचे समन्वयक डॉ. डी. बी. कामत यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना सांगितलं.
अमेरिकेत म्हैस दुधाची भुरळ : सात्विक आणि दर्जेदार दूध अशी ओळख असलेल्या गोकुळनं दूध उत्पादनात क्रांती केली आहे. राज्यातील सर्वात अग्रेसर दूध संघ म्हणून कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळची ओळख आहे. मुंबई या मेट्रो शहराला दूध पुरवठा करणारा राज्याचा ब्रँड म्हणून गोकुळनं नावलौकिक मिळवला आहे. आता याच दुधाची भुरळ अमेरिकेलाही पडली असून अमेरिकेत गाईचे गोठे मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्या तुलनेत म्हैस दुधाचं उत्पादन कमी आहे. राज्यात म्हैस दूध उत्पादनात कोल्हापूरचा टक्का अधिक आहे. यामुळंच अमेरिकन संस्थेनं या संशोधनासाठी कोल्हापूरची निवड केली आहे. तीन वर्षे चालणाऱ्या या संशोधनातून अमेरिकेतही शाश्वत दूध वाढीसाठी हे संशोधन महत्त्वाचं ठरणार आहे.
गोकुळला मिळाला 1 कोटींहून अधिकचा फंड : अमेरिका स्थित इन्व्हरमेंटल डिफेन्स फंड ही संस्था जगातील विकसनशील देशात दुधाळ जनावरांवर संशोधनासाठी निधी उपलब्ध करून देते. भारतीय ऍग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन (बायफ) यांच्याकडून गोकुळ दूध संघाला 1 कोटी 46 लाखांचा निधी मिळाला आहे. गोकुळच्या दुधाची चव पाहता दर्जेदार दूध असल्यानं या दुधाची मागणी राज्यभर वाढत आहे. यासाठी देशी म्हशींच्या खरेदीसाठी दूध उत्पादकांना प्रत्येकी 50 हजारांचं अनुदान दिलं जातं. जिल्हा बँकेकडून ही खातेदारांना याबाबत अनुदान दिलं जातं. आता अमेरिकन संस्थेच्या पुढाकारानं होत असलेल्या या संशोधनातून जिल्ह्यातील जातीवंत देशी म्हशींच्या वंध्यत्वावर मात करून दूध उत्पादन वाढवण्यासाठी होत असलेले प्रयत्न नक्कीच कोल्हापूर सारख्या जिल्ह्याला नव्या उंचीवर नेणारे आहेत.
गोकुळची वैरणबँक दूध उत्पादकांसाठी वरदान : जिल्ह्यात शेती पूरक व्यवसाय म्हणून दुग्ध व्यवसाय केला जातो. मात्र गेल्या अनेक वर्षांमध्ये शेतीचं क्षेत्र कमी होत चालल्यामुळं जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न डोकं वर काढत आहे. यातच हिरव्या चाऱ्याची कमतरता शेतकऱ्यांना भासते. यावर उपाय म्हणून गोकुळनं जिल्ह्यात दोन ठिकाणी वैरणबँक सुरू केली आहे. कागल तालुक्यातील शिंदेवाडी आणि गडहिंग्लज तालुक्यातील हरीमुरारी इथं गोकुळची वैरण बँक आहे. हिरव्या चाऱ्याची कमतरता भरून काढणं, सुका चारा पिकवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणं, किफायतशीर किंमतीत दूध उत्पादकांना सुका चारा उपलब्ध करून देणं यासाठी वैरणबँक सुरू केली आहे. सध्या या वैरण बँका दूध उत्पादकांसाठी वरदान ठरत आहेत. अमेरिकेतून आलेल्या संस्थेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये अँड्रो एक्सन, जॉन पौजल, एलिसन ईगल, डेरेन टफे यांचा समावेश होता.
- जिल्ह्यात 2019 च्या पशु जनगणनेनुसार म्हशींची संख्या 5 लाख 68 हजार 848
- जातिवंत आणि देशी म्हशींचा सरासरी दुधाचा काळ 300 दिवस
- सद्यस्थितीत देशी आणि जातिवंत म्हशींच्या दुधाच्या काळात झालेली घट सरासरी 200 ते 240 दिवस
- जिल्ह्यात दुग्ध व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या 5 लाखांहून अधिक
- कोल्हापूर जिल्ह्यात गोकुळशी संलग्नित सहकारी दुग्ध उत्पादक संस्था 7 हजार 734
- गोकुळचं दैनंदिन दूध संकलन 18 लाख 18 हजार
हेही वाचा :
- तरुणानं गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकरीवर सोडलं पाणी, पराट्या तुराट्यांपासून बनवलं 'बायोचार'; पोत हरवलेल्या जमिनीला वरदान
- Year Ender 2025 : दाजी पणशीकर, सतीश शाह ते धर्मेंद्र...; सरत्या वर्षात अनेक दिग्गजांनी घेतला जगाचा निरोप!
- 19 डिसेंबरला अमेरिकेच्या संसदेत किंवा बाहेर काही महत्त्वाचे गौप्यस्फोट होणार, पृथ्वीराज चव्हाणांच्या विधानाला संजय राऊतांचा दुजोरा