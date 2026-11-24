गोकुळच्या सत्तेसाठी सरकारचा 80 लाखांचा वकील! एका दिवसाच्या युक्तिवादासाठी 80 लाखांची फी, सतेज पाटील यांची टीका
गोकुळमधील सत्तासंघर्ष न्यायालयात पोहोचला असताना राज्य सरकारने एका दिवसाच्या युक्तिवादासाठी तब्बल 80 लाख रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Published : November 24, 2026 at 8:28 AM IST|
Updated : November 24, 2026 at 8:53 AM IST
मुंबई/कोल्हापूर - कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळमधील सत्तासंघर्ष न्यायालयात पोहोचला असताना राज्य सरकारने एका दिवसाच्या युक्तिवादासाठी तब्बल 80 लाख रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि भारताचे माजी महान्यायवादी मुकुल रोहतगी यांना सरकारने ही भरमसाट फी दिली जाणार असून यासंदर्भातील शासन आदेश सोमवारी जारी करण्यात आला. आयकर कपातीनंतर 72 लाख रुपये रोहतगी यांना वितरित करण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारने नियम बदलले - गोकुळच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत महायुतीला 12, तर सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीला 13 जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे समविचारी आघाडीचे अध्यक्ष होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, सत्तेचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलममध्ये सुधारणा केली. या सुधारणेनुसार पाच शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. त्यानंतर सरकारने चार अशासकीय संचालकांचीही नियुक्ती केली. परिणामी गोकुळमध्ये महायुतीची सत्ता स्थापन झाली.
दुष्काळात ८० लाखांची उधळपट्टी गोकुळमध्ये सत्ता स्थापन करण्यासाठी साम, दाम, दंड आणि कपटाचा वापर करणाऱ्या महायुती सरकारचा कारनामा पाहा! एकीकडे राज्यात दुष्काळामुळे शेतकरी देशोधडीला लागला आहे, विकासकामांसाठी निधी कमी पडत आहे. अशा परिस्थितीत गोकुळमधील चार शासननियुक्त संचालकांच्या नियुक्तीचे समर्थन करण्यासाठी वकिली शुल्कापोटी सरकारी तिजोरीतील तब्बल ८० लाख रुपयांची उधळपट्टी ? #लक्षातठेवलंय२०२९— Satej (Bunty) D. Patil (@satejp) November 23, 2026
कोल्हापूर बेंचमध्ये याचिका - सरकारच्या या निर्णयाला सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीच्या वतीने शशिकांत पाटील चुयेकर यांच्यासह अन्य 13 संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये आव्हान दिले. शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्यासह कायद्यातील सुधारणेच्या वैधतेचा मुद्दा न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला.
एका दिवसासाठी 80 लाख रुपये - या प्रकरणात सरकारची बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांच्या एका दिवसाच्या युक्तिवादासाठी 80 लाख रुपयांचे बिल सादर करण्यात आले. त्यापैकी आठ लाख रुपये आयकर कपात करून उर्वरित 72 लाख रुपये रोहतगी यांना देण्यास सहकार विभागाने सोमवारी मंजुरी दिली.
सतेज पाटील यांची टीका - गोकुळमध्ये सत्ता स्थापन करण्यासाठी साम, दाम, दंड आणि कपटाचा वापर करणाऱ्या महायुती सरकारचा कारनामा पाहा! एकीकडे राज्यात दुष्काळामुळे शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. विकासकामांसाठी निधी कमी पडत आहे. अशा परिस्थितीत गोकुळमधील चार शासननियुक्त संचालकांच्या नियुक्तीचे समर्थन करण्यासाठी वकिली शुल्कापोटी सरकारी तिजोरीतील तब्बल 80 लाख रुपयांची उधळपट्टी? अशी टीका काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी राज्य सरकारवर केली.
हेही वाचा -
- गोकुळ माजी अध्यक्षाच्या मुलाने दुचाकी स्वारांना उडवले; दोघांचा मृत्यू, कोल्हापुरात ड्रिंक अँड ड्राईव्हचा थरार
- ग्राहकांचे बजेट कोलमडणार! गोकुळचा ऐतिहासिक निर्णय; म्हशीच्या दुधदरात लिटरमागे थेट 6 रुपयांची वाढ
- ''मीसुद्धा पाटीलच, धमक्या देऊ नका'', गोकुळ अध्यक्षाच्या निकालानंतर कोल्हापुरात मुश्रीफ-चंद्रकांत पाटलांना सतेज पाटलांचं उत्तर