700 लिटरपासून 20 लाख लिटरपर्यंतचा प्रवास; जाणून घ्या, 'गोकुळ' कशामुळे ठरलाय कोल्हापूरच्या ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा
अवघ्या 700 लिटर दूध संकलनापासून सुरू झालेला गोकुळचा (Gokul Milk) प्रवास आज 20 लाख लिटरपर्यंत पोहोचला आहे. यावर ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी महेश कांबळे यांचा रिपोर्ट.
Published : October 21, 2026 at 1:14 PM IST|
Updated : October 21, 2026 at 2:25 PM IST
कोल्हापूर : 'सहकाराची पंढरी' म्हणून राज्यभर लौकिक असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यात 16 मार्च 1963 रोजी कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात 'गोकुळ'ची (Gokul Milk) मुहूर्तमेढ रोवली गेली. कोल्हापुरातील आनंदराव पाटील (चुयेकर) यांच्या पुढाकारातून गोकुळ दूध संघाचा पाया घातला गेला. पश्चिम महाराष्ट्राची ओळख साखरपट्टा म्हणून आहे. त्यातही कोल्हापूर जिल्ह्याला कसदार जमीन आणि मुबलक पाण्याचं वरदान लाभलं आहे. बारमाही ऊसशेतीला जोडधंदा म्हणून जिल्ह्यात घरोघरी दुग्धव्यवसाय केला जातो.
गोकुळ बनला राज्याचा ब्रँड : दर दहा दिवसांनी मिळणाऱ्या दुधाच्या बिलातून जिल्ह्यात मोठी आर्थिक उलाढाल होते. अवघ्या 700 लिटर दैनंदिन दूध संकलनापासून सुरुवात केलेल्या गोकुळ दूध संघानं आज 20 लाख लिटर दूध संकलनापर्यंत मजल मारली आहे. उत्कृष्ट नियोजन, कालबद्ध कार्यक्रम आणि दूध उत्पादकांनी दाखवलेला विश्वास यामुळं गोकुळ आता राज्याचा ब्रँड बनला आहे. शेतकरी आणि दूध उत्पादकांच्या जीवनात आर्थिक क्रांती घडवणाऱ्या गोकुळ दूध संघाचा आजवरचा इतिहास जाणून घेऊयात 'ईटीव्ही भारत'च्या या विशेष वृत्तातून...
22 दूध संस्थांपासून सुरू झालेला गोकुळचा प्रवास : कोल्हापूर संस्थानाचे अधिपती राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या दूरदृष्टीतून पुढील शंभर वर्षांचा विचार करून कोल्हापूर जिल्ह्यात राधानगरीसारखं धरण उभारण्यात आलं. या धरणामुळं जिल्ह्याचा बहुतांश भाग सुजलाम् सुफलाम् झाला. पश्चिमेकडील सह्याद्रीच्या डोंगररांगांपासून पूर्वेकडील सांगलीपर्यंत आणि उत्तरेकडील आंबा घाटापासून दक्षिणेकडील कर्नाटक सीमेपर्यंत उसाचे मळे पाहायला मिळतात. शेतकऱ्यांच्या शिवारात बारा महिने असणाऱ्या या पिकाला जोडधंदा म्हणून दुग्धव्यवसाय मोठ्या प्रमाणात फोफावला. गावागावांतील प्राथमिक दूध संस्थांकडं संकलित होणारं चवदार आणि सात्विक दूध गोकुळ दूध संघाकडं येऊ लागलं. हळूहळू दूध संकलनाचा हा टप्पा हजारांवरून लाखो लिटरपर्यंत पोहोचला. संघाच्या सुरुवातीच्या काळात अवघ्या 22 दूध संस्था आणि 700 लिटर दैनंदिन दूध संकलन होतं. आज संघाची दूध संकलन क्षमता 20 लाख लिटरपर्यंत पोहोचली आहे. यामध्ये गाय आणि म्हशीच्या दुधाचा समावेश आहे. सध्या संघाकडं दररोज सुमारे 18 लाख लिटर दूध संकलित होत आहे. 7 हजार 509 सहकारी दूध संस्था गोकुळशी जोडल्या गेल्या आहेत.
दररोज 18 लाख लिटर दूध संकलन; सुमारे 12 कोटींचं उत्पन्न : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळशी जिल्ह्यातील सुमारे साडेपाच लाख दूध उत्पादक जोडले गेले आहेत. या उत्पादकांकडून दररोज सुमारे 16 लाख लिटर दुधाचं संकलन केलं जातं. संकलित दुधापैकी जवळपास 15 लाख लिटर दूध पाश्चरायझेशन प्रक्रियेनंतर टँकरद्वारे कोल्हापूरसह पुणे, मुंबई आणि अन्य जिल्ह्यांमध्ये विक्रीसाठी पाठवलं जातं. या दूध विक्रीतून संघाला दररोज सुमारे 12 कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळतं. याशिवाय दही, ताक, तूप, पनीर, श्रीखंड, पेढा, बटर आणि चीज यांसारख्या दुग्धजन्य पदार्थांचं उत्पादन आणि विक्रीही केली जाते. या सर्व व्यवसायांतून गोकुळची वार्षिक उलाढाल सुमारे चार हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याची माहिती संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक योगेश गोडबोले यांनी दिली.
गोकुळ दूध संघ बनला ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा : कोल्हापूर जिल्ह्याचं भौगोलिक वातावरण, कसदार जमीन आणि भरपूर पाणी यामुळं ऊस शेतीसोबतच जोडधंदा म्हणून प्रत्येक घरात दुग्ध व्यवसाय अगदी सत्तरच्या दशकापासून सुरू आहे. जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी कुटुंबांचा दुग्धव्यवसाय हा उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत बनला आहे. शेतकरी कुटुंबांच्या राहत्या घरासोबत गोठाही पाहायला मिळतो. या गोठ्यातील गाई-म्हशींपासून मिळणारं सकस दूध कुटुंबातील सदस्याला निरोगी ठेवतं. तर उर्वरित दूध गावातील प्राथमिक दूध उत्पादक सहकारी संस्थेत संकलित केलं जातं. गावागावांतून संकलित होणारं हे दूध पुढे गोकुळ दूध संघाकडं पोहोचवलं जातं. दुधातील फॅट आणि एसएनएफच्या प्रमाणानुसार उत्पादकांना दर दिला जातो. म्हशीच्या दुधाला सरासरी 65 रुपये, तर गाईच्या दुधाला सरासरी 38 रुपये प्रतिलिटर दर संघाकडून दिला जातो. प्रत्येक महिन्याच्या 3, 13 आणि 23 तारखेला दूध उत्पादकांच्या हातात दुधाचे पैसे येतात. दूध उत्पादकांसोबत दर दहा दिवसांनी होणारी ही उलाढाल सुमारे 10 कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचं व्यवस्थापकीय संचालक योगेश गोडबोले यांनी सांगितलं.
गोकुळ दूध संघाची निवडणूक प्रक्रिया कशी असते? : कोल्हापूर जिल्ह्यातील गावागावांमध्ये असलेल्या सुमारे 7 हजार 509 प्राथमिक दूध संस्था गोकुळशी निगडित आहेत. यापैकी अ वर्गातील 5 हजार 418 संस्था यंदाच्या निवडणुकीसाठी पात्र ठरल्या आहेत. प्रत्येक दूध संस्थेचं गावपातळीवर स्वतंत्र संचालक मंडळ असतं. या संचालक मंडळाच्या संमतीनं गोकुळच्या निवडणुकीसाठी एका प्रतिनिधीची निवड केली जाते. या प्रतिनिधीला मतदानाचा अधिकार मिळतो. तोच त्या संस्थेचा ठरावधारक असतो. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 आणि 2014 मधील संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार, दररोज किमान 50 लिटर दूध संकलन, लेखापरीक्षण आणि अन्य नियम व अटींची पूर्तता करणाऱ्या संस्थेलाच मतदानाचा अधिकार प्राप्त होतो. एका ठरावधारकाला 25 संचालकपदांसाठी मतदान करता येतं. यापूर्वी गोकुळ दूध संघावर 21 संचालक निवडून दिले जात होते. आता एकूण 25 संचालकांची निवड होणार आहे. सामान्य प्रवर्गातील 20, महिला प्रतिनिधी 2, अनुसूचित जाती 1 इतर मागासवर्गीय 1 आणि भटक्या-विमुक्त प्रवर्गातील 1 जागेवर प्रतिनिधित्व आहे. तर शासननियुक्त तीन संचालक निवडले जातात.
दूध उत्पादक डावलला जात असल्याची भावना : दररोज पहाटे उठून गोठ्यातील गाई म्हशींच्या चाऱ्यासाठी धडपडणारा जिल्ह्यातील साडेपाच लाख दूध उत्पादक हेच खरे गोकुळचे मालक आहेत. मात्र, एक वेळ आमदारकी नको पण गोकुळ दूध संघाचे संचालक पद द्या, अशी गाव पुढार्यांची मागणी नेत्यांकडं असते. इतकं महत्व गोकुळ दूध संघाला कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात आहे. पश्चिम महाराष्ट्राचं आर्थिक सत्ता केंद्र असल्यानं सहकारी संस्थांचे जाळे असलेल्या कोल्हापूरसह सांगली, सातारा जिल्ह्यातही याचा प्रभाव पाहायला मिळतो. लाखो लोकांशी जोडल्या गेलेल्या या संघामुळं गाव गाड्याच्या आर्थिक स्थितीला गती मिळाल्याचं सहकारातील जाणकार सांगतात. मात्र, टोकाचं राजकारण होऊन गोकुळसारखा नावारुपाला आलेल्या ब्रँडला धक्का बसू नये, राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास गोकुळ राज्याचा नव्हे तर देशाचा सुद्धा ब्रँड होऊ शकतो, इतकी क्षमता कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ गोकुळमध्ये असल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार सुनील पाटील यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
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