गोकुळच्या सत्तासंघर्षात नवा ट्विस्ट; सरकारचा प्रस्तावित अध्यादेश घटनाबाह्य ठरण्याची शक्यता
गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत सतेज पाटलांच्या नेतृत्वाखालील 'राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने' 25 पैकी 13 जागा जिंकत स्पष्ट बहुमत मिळवलं. तर सत्ताधारी महायुतीला 12 मिळाल्या.
Published : November 6, 2026 at 7:47 PM IST
कोल्हापूर : जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळची सत्ता काबीज करण्यासाठी राज्य सरकारनं प्रस्तावित केलेला अध्यादेश कायदा आणि संविधानाच्या चौकटीत टिकणारा नाही, असा कायदेशीर अभिप्राय देशाचे माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी दिला आहे. निवडणुकीतील लोकशाही कौल डावलून स्वीकृत आणि शासकीय संचालकांना मतदानाचा अधिकार देणं म्हणजे मनमानी कारभार आणि अधिकारांचा गैरवापर ठरेल, असं मत त्यांनी नोंदवलं आहे. या अभिप्रायामुळे राज्य सरकारसमोर कायदेशीर आणि राजकीय पेच निर्माण झाला आहे.
सत्तेचा पेच आणि मंत्रिमंडळाचा निर्णय :
राज्याचं लक्ष लागलेल्या गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील 'राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने' 25 पैकी 13 जागा जिंकत स्पष्ट बहुमत मिळवलं. तर सत्ताधारी महायुतीला 12 जागांवर समाधान मानावं लागलं. मात्र, या निकालानंतर महायुती सरकारनं 4 नोव्हेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत गोकुळवर पाच शासननियुक्त संचालक नेमण्याचा निर्णय घेतला. यापैकी चार संचालकांना अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत मतदानाचा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव आहे. शासननियुक्त संचालकांच्या माध्यमातून 12 सदस्यांचे संख्याबळ 16 पर्यंत नेऊन गोकुळची सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
गोकुळच्या समविचारी आघाडीच्या 13 बहुमतप्राप्त संचालकांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठातील वकील ॲड. श्रीकृष्ण गणबावले यांनी 3 नोव्हेंबर रोजी माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्याकडून या निर्णयाबाबत कायदेशीर अभिप्राय मागवला होता. याबाबत ॲड. गणबावले यांनी माहिती दिली.
या अभिप्रायात गवई यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम 73 एएए आणि कलम 27(9) नुसार स्वीकृत, तज्ज्ञ किंवा शासकीय प्रतिनिधींना पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तसेच, निवडून आलेल्या बहुमताला सत्तेपासून रोखण्यासाठी अध्यादेश आणणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'असोसिएशन फॉर डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्म्स' खटल्यातील तत्त्वांनुसार 'मॅनिफेस्ट आर्बिट्ररीनेस' आणि 'कलरेबल एक्सरसाईज ऑफ पॉवर्स' या तत्त्वांच्या आधारे बेकायदेशीर ठरू शकते, असं मत त्यांनी नोंदवलं आहे.
उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश :
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठानं 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी 10 नोव्हेंबरला होणाऱ्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी 25 निर्वाचित संचालकांना 7 दिवसांची नोटीस बजावण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना असा अध्यादेश काढणे म्हणजे न्यायदानाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यासारखे ठरेल. त्यामुळे अशा अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास तो रद्द होण्यास पात्र ठरेल, असा निष्कर्ष माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी नोंदवला आहे.
सतेज पाटलांची आक्रमक भूमिका :
दरम्यान, काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेत गोकुळ वाचवण्यासाठी रस्त्यावरची आणि न्यायालयीन लढाई लढण्याचा इशारा दिला आहे. सरकारचा निर्णय सहकार क्षेत्रावर घाला घालणारा असून, गोकुळ अमूलच्या घशात घालण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनीही 'एक्स'वर पोस्ट करत भाजपावर दूध उत्पादकांच्या मतांची चोरी केल्याची टीका केली आहे.
दुसरीकडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या निर्णयाचं समर्थन केलं आहे. गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी आवश्यक असलेला कोरम पूर्ण होत नसल्याची तांत्रिक बाब माजी सरन्यायाधीशांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली नव्हती, असा दावा त्यांनी केला आहे.