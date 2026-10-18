गोकुळसाठी 10 तालुक्यात 100 टक्के मतदान; दिग्गज नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला, निकाल कधी?
गोकुळ दूध संघाच्या 25 जागांसाठी झालेल्या चुरशीच्या निवडणुकीत (Gokul Election) 10 तालुक्यात चुरशीनं 100 टक्के मतदान झालं.
Published : October 18, 2026 at 7:15 PM IST
कोल्हापूर : जिल्ह्यातील साडेपाच लाख दूध उत्पादकांचे भविष्य ठरवणाऱ्या आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात 'गोकुळ'च्या संचालकांच्या 25 जागांसाठी आज अत्यंत चुरशीनं मतदान पार पडलं. यासाठी 50 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. सकाळी आठ वाजता सुरू झालेली मतदान प्रक्रिया सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत चालली. जिल्ह्यातील 35 मतदान केंद्रांवर मतदान पार पडलं. सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत जिल्ह्यातील 12 पैकी 10 तालुक्यांमध्ये 100 टक्के मतदान झालं. अत्यंत अटीतटीनं आणि चुरशीनं झालेल्या मतदानामुळं गोकुळ दूध संघावर कुणाचा झेंडा फडकणार? याकडं संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं.
दिग्गज नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला : कोल्हापूर जिल्ह्याचे आर्थिक सत्ताकेंद्र मानल्या जाणाऱ्या गोकुळ दूध संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत जिल्ह्यातील दिग्गज नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. या निवडणुकीत साम, दाम, दंड, भेद अशा सर्व मार्गांचा वापर झाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. त्यामुळं ही निवडणूक अनेक अर्थांनी लक्षवेधी ठरली. जिल्ह्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या गोकुळच्या सत्तेसाठी गेल्या महिनाभरापासून महायुती पुरस्कृत छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडी विरुद्ध काँग्रेसप्रणीत राजर्षी शाहू समविचारी आघाडी यांच्यात टोकाची लढत पाहायला मिळाली.
100 टक्के मतदानाची नोंद : जिल्ह्यातील कागल, करवीर, पन्हाळा, गगनबावडा, चंदगड, भुदरगड, हातकणंगले, शिरोळ आणि शाहूवाडी या तालुक्यांमध्ये 100 टक्के मतदानाची नोंद झाली. सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीसाठी एकूण 99.96 टक्के मतदान झालं. यंदाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी महायुतीतील भाजपा, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या घटक पक्षांनी एकत्र येत छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडीच्या माध्यमातून निवडणूक लढवली. तर काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राजर्षी शाहू समविचारी आघाडीचे 25 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते.
यांचे भवितव्यही मतपेटीत बंद : महायुतीकडून माजी आमदार राजेश पाटील, डॉ. सुजित मिणचेकर, जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा शौमिका महाडिक, गोकुळचे माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील, अरुण डोंगळे आणि नवीद मुश्रीफ यांच्यासारखे मातब्बर नेते निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. दुसरीकडे, समविचारी आघाडीकडून गोकुळचे संस्थापक आनंदराव पाटील चुयेकर यांचे सुपुत्र शशिकांत पाटील, माजी आमदार राजू बाबा आवळे, अंजनी रेडेकर, अभिजीत तायशेटे, बयाजी शेळके आणि बाबासाहेब चौगुले या माजी संचालकांचे भवितव्यही मतपेटीत बंद झाले आहे.
मतदान केंद्रावर मोबाईल बंदी असताना छायाचित्रे व्हायरल : गोकुळच्या निवडणुकीसाठी जिल्ह्यातील 35 मतदान केंद्रांवर मोबाईल वापरण्यास बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, असं असतानाही अनेक मतदान केंद्रांवरील मतपत्रिकांचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याचं समोर आलं आहे. प्रत्येक मतदान केंद्रावर मोबाईल सुरक्षित ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कक्षाची व्यवस्था करण्यात आली होती. तरीही काही मतदारांनी सुरक्षारक्षकांची नजर चुकवून मतदान केंद्रात मोबाईल नेले. एवढेच नव्हे, तर आपण केलेल्या मतदानाचे फोटो काढून ते सोशल मीडियावर व्हायरल केले. त्यामुळं निवडणूक प्रशासनानं लागू केलेल्या मोबाईलबंदी आदेशाचा फज्जा उडाल्याचं चित्र पाहायला मिळालें.
उद्या मतमोजणी; निकालाकडं अवघ्या राज्याचं लक्ष : गोकुळच्या मतदान प्रक्रियेसाठी 35 केंद्राध्यक्ष, 210 मतदान अधिकारी आणि 35 शिपायांची नियुक्ती करण्यात आली होती. याशिवाय एक राखीव केंद्राध्यक्ष, 30 राखीव मतदान अधिकारी आणि पाच राखीव शिपायांची व्यवस्था करण्यात आली होती. प्रत्येक मतदान केंद्रावर एक याप्रमाणे एकूण 35 सशस्त्र पोलीस कर्मचारी तैनात करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मतदारांची ओळख निश्चित करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा कार्यान्वित करण्याच्या सूचना निवडणूक निर्णय अधिकारी मोसमी चौगुले यांनी दिल्या होत्या. तसेच निकालानंतर विजयी उमेदवारांच्या मिरवणुका काढण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, गोकुळच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर होणार असतानाच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोल्हापूर दौऱ्यावर असणार आहेत. त्यामुळं या निवडणुकीला आणखी महत्त्व प्राप्त झालंय.
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