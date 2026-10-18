गोकुळच्या निवडणुकीत दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला; मतदानाला सुरुवात, उद्या सत्तेचा फैसला
गोकुळच्या निवडणुकीत महायुतीचे मंत्री चंद्रकांत पाटील, हसन मुश्रीफ, प्रकाश आबिटकर, खासदार धनंजय महाडिक यांच्यासह काँग्रेसचे नेते आमदार सतेज पाटील यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.
Published : October 18, 2026 at 10:14 AM IST
कोल्हापूर : संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेल्या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) निवडणुकीसाठी आज रविवारी (18 ऑक्टोबर) सकाळी 8 वाजल्यापासून मतदानाला सुरुवात झाली आहे. संचालक मंडळाच्या 25 जागांसाठी 50 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात असून, जिल्ह्यातील 35 मतदान केंद्रांवर मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे. या निवडणुकीत 5 हजार 418 पात्र संस्थांचे ठरावधारक मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत.
या निवडणुकीच्या निमित्ताने महायुतीचे मंत्री चंद्रकांत पाटील, हसन मुश्रीफ, प्रकाश आबिटकर, खासदार धनंजय महाडिक यांच्यासह काँग्रेसचे नेते आमदार सतेज पाटील यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. रविवारी मतदान झाल्यानंतर उद्या सोमवारी (19 ऑक्टोबर) निकाल जाहीर होणार असून, गोकुळची सत्ता कोणाच्या हाती जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.
सतेज पाटलांनी बजावला मतदानाचा हक्क :
दरम्यान, 'राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडी'चे प्रमुख आणि आमदार सतेज पाटील यांनी रविवारी सकाळी 8 वाजता गगनबावडा येथे मतदानाचा हक्क बजावला. गगनबावडा येथील श्री भैरवनाथ दूध व्यावसायिक संस्था, मुटकेश्वर या संस्थेचे प्रतिनिधी (ठरावधारक) म्हणून त्यांनी मतदान केलं.
दूध उत्पादक शेतकरी आणि प्राथमिक दूध संस्थांच्या हक्कांचं रक्षण करण्यासह गोकुळचा कारभार पारदर्शक ठेवण्यासाठी मतदारांचा आपल्या आघाडीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असल्याचा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला. गोकुळचा विकास आणि दूध उत्पादकांच्या हितासाठी समविचारी आघाडीच्या 'शिट्टी' या निवडणूक चिन्हासमोरील बटण दाबून आघाडीच्या उमेदवारांना भरघोस मतांनी विजयी करण्याचं आवाहनही आघाडीच्या वतीने करण्यात आलं.
महायुतीचे पॅनेल बहुमताने विजयी होईल - विश्वास पाटील :
गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महायुतीचे पॅनेल बहुमताने विजयी होईल, असा विश्वास दूध संघाचे माजी चेअरमन विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला. गेल्या ४० वर्षांपासून ते गोकुळच्या राजकारणात सक्रिय आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत ते महायुतीसोबत आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकीत हस्तक्षेप केल्याची टीका होत आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप न करता संघाच्या निवडणुकीसाठी दिशादर्शकाची भूमिका बजावली, असं विश्वास पाटील यांनी सांगितलं.
सोमवारी होणाऱ्या मतमोजणीकडे राज्याचे लक्ष :
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) निवडणुकीसाठी रविवारी जिल्ह्यातील 35 केंद्रांवर चुरशीने मतदान होत आहे. जिल्ह्यातील प्रमुख सत्ता केंद्र असलेल्या गोकुळच्या निवडणुकीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलं आहे.
'छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडी' विरुद्ध 'राजर्षी शाहू समविचारी आघाडी' अशी ही लढत होत आहे. या निवडणुकीचा निकाल सोमवारी जाहीर होणार असून, गोकुळची सत्ता कोणाच्या हाती जाणार आणि कोण गुलाल उधळणार, याची उत्सुकता आहे. या निकालाचा कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणावरही प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.