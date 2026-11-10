'गोकुळ'च्या सत्तासंघर्षाचा क्लायमॅक्स : हायकोर्टाच्या निकालानंतर महायुतीचा दावा, "अध्यक्ष महायुतीचाच होणार!"
कोल्हापूरच्या 'गोकुळ' दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत चार शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार कायम ठेवण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयानं दिला आहे.
Published : November 10, 2026 at 7:18 AM IST
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात 'गोकुळ'च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून पेटलेल्या राजकीय संघर्षात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महायुतीनं अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सोमवारी सायंकाळी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत महायुतीच्या प्रमुख नेत्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी साधलेल्या संवादात महायुतीच्या नेत्यांनी अत्यंत आत्मविश्वासानं, "उद्या मंगळवारी गोकुळवर महायुतीचाच अध्यक्ष बसणार असून सर्व कार्यकर्त्यांनी जल्लोषासाठी तयार राहावं", असा ठाम दावा केला आहे.
चार नियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार
राज्य सरकारनं 500 कोटींहून अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या मोठ्या सहकारी संस्थांवर पाच सरकारनियुक्त सदस्य नेमण्याचा आणि त्यातील चार जणांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा सुधारित अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाला काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांच्या समविचारी आघाडीनं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिकांद्वारे आव्हान दिलं होतं. परंतु, खंडपीठानं या अध्यादेशाला किंवा निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास साफ नकार देत महाविकास आघाडीला मोठा धक्का दिला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार मंगळवारी होणाऱ्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत 25 निवडून आलेले आणि 4 शासननियुक्त असे सर्व 29 संचालक मतदानात भाग घेणार आहेत. मात्र, या चार शासननियुक्त संचालकांची मते स्वतंत्र मतपेटीत ठेवली जातील आणि संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग व फोटोग्राफी केली जाईल, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. या प्रकरणी 25 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या अंतिम सुनावणीच्या निकालावरच या निवडणुकीचं अंतिम कायदेशीर भवितव्य अवलंबून असणार आहे. उच्च न्यायालयात झालेल्या या सुनावणीत ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी व आशुतोष कुंभकोणी यांनी विरोधकांची, तर मुकुल रोहतगी व नेहा भिडे यांनी सरकारची बाजू मांडली.
महायुतीचाच अध्यक्ष होणं ही ईश्वरी इच्छा : हसन मुश्रीफ
या निकालानंतर महायुतीकडून महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आणि या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विरोधकांच्या भूमिकेवर जोरदार प्रहार केला. "गोकुळच्या 25 पैकी 13 जागा जिंकल्यानंतर विरोधकांनी विजयाचा नको तितका उन्माद केला आणि लोकशाहीची हत्या झाल्याचा खोटा कांगावा केला", अशी टीका त्यांनी केली. मुश्रीफ पुढे म्हणाले की, 25 पैकी 50 टक्के अधिक 1 म्हणजेच 14 सदस्यांचा कोरम असल्याशिवाय अध्यक्ष निवड होऊ शकत नाही, हे माहीत असतानाही विरोधकांनी सहकारातील समन्वय बाजूला ठेवला. "परमेश्वराच्या मनात गोकुळमध्ये महायुतीचाच अध्यक्ष व्हावा असंच होतं, म्हणूनच आज न्यायदेवतेनं आमचा पाडवा गोड केला आहे", असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच, सतेज पाटील यांनी माजी संचालक डॉ. सुजित मिणचेकर यांच्याबाबत केलेल्या चुकीच्या विधानावरूनही त्यांनी चिमटा काढला.
'गोकुळ'चा डी. वाय. पाटील संघ होऊ देणार नाही : खासदार धनंजय महाडिक
खासदार धनंजय महाडिक यांनी महाविकास आघाडीचा 'फेक नरेटिव्ह' उघडा पडल्याचा दावा केला. "साडेपाच लाख शेतकऱ्यांचा कौल आपल्यासोबत असल्याचा भावनिक कांगावा विरोधकांनी केला, मात्र प्रत्यक्ष ठरावधारकांचं मतदान 50-50 टक्के झालं होतं", असं महाडिक यांनी स्पष्ट केलं. "जर सरकारला गोकुळ संघ बळकावायचाच असता, तर थेट प्रशासक नेमून 5 वर्षे सत्ता उपभोगता आली असती; पण शासनानं केवळ वैधानिक कोंडी फोडण्यासाठी तज्ज्ञ संचालक नेमून 25 संचालकांमधूनच लोकशाही मार्गानं अध्यक्ष निवडीचा मार्ग मोकळा केला", असं त्यांनी सांगितलं. "कोर्टाच्या आजच्या निर्णयामुळे 'गोकुळ'चा डी. वाय. पाटील दूध संघ होण्यापासून बचाव झाला आहे", असा घणाघाती टोलाही महाडिक यांनी लगावला.
अध्यक्षाचं नाव एकमतानं निश्चित होणार
पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितलं की, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सत्य परिस्थिती स्पष्ट झाली असून मंगळवारी महायुतीचा अध्यक्ष एकमतानं निवडून येईल. महायुतीकडून अध्यक्षपदासाठी विविध नावांवर जोरदार चर्चा असून, महायुतीच्या बैठकांमध्ये याबाबत हालचालींना वेग आला आहे. मंगळवारी सकाळी महायुतीच्या प्रमुख नेत्यांची पुन्हा बैठक होणार असून त्यात अधिकृत उमेदवाराच्या नावाची अंतिम घोषणा केली जाणार आहे.
दरम्यान, दुसरीकडे काँग्रेस नेते सतेज पाटील आणि शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापुरात गायी-म्हशींसह हजारो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा 'संघर्ष मोर्चा' दसरा चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आला होता. शासनानं नियम बदलून लोकशाहीचा गळा घोटल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. या मोर्चाला प्रत्युत्तर देताना महायुतीच्या नेत्यांनी सांगितलं की, विरोधकांनी कितीही टीका केली तरी कायद्याच्या चौकटीत राहून महायुती गोकुळच्या साडेपाच लाख दूध उत्पादकांना पूर्ण न्याय देण्याचं काम करेल. अध्यक्ष निवडीवेळी महायुतीचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं जल्लोषासाठी उपस्थित राहणार असून कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी पोलीस प्रशासन पार पाडेल.
हेही वाचा -
गोकुळ दूधसंघाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार; मात्र 'ती' चार मते वेगळी ठेवली जाणार - खंडपीठाचे निर्देश