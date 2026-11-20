ग्राहकांचे बजेट कोलमडणार! गोकुळचा ऐतिहासिक निर्णय; म्हशीच्या दुधदरात लिटरमागे थेट 6 रुपयांची वाढ
गोकुळच्या इतिहासात पहिल्यांदाच म्हशीच्या दुधाच्या विक्री दरात प्रतिलिटर तब्बल 6 रुपयांची विक्रमी वाढ झाली आहे, तर गायीच्या दुधाचा विक्री दर 4 रुपयांनी वाढला आहे.
Published : November 20, 2026 at 6:51 AM IST
कोल्हापूर - कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) नवनियुक्त संचालक मंडळाच्या बैठकीत दूध खरेदी आणि विक्री दरामध्ये मोठी सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गोकुळच्या इतिहासात पहिल्यांदाच म्हशीच्या दुधाच्या विक्री दरात प्रतिलिटर तब्बल 6 रुपयांची विक्रमी वाढ झाली आहे, तर गायीच्या दुधाचा विक्री दर 4 रुपयांनी वाढला आहे. हे नवे सुधारित दर शनिवार, 21 नोव्हेंबरपासून राज्यभरात अमलात येणार आहेत. गोकुळचे अध्यक्ष राजेश पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संघाला झालेली वित्तीय तूट भरून काढणे आणि उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देणे या दुहेरी उद्देशाने हा निर्णय सर्वपक्षीय संचालकांच्या संमतीने घेण्यात आला आहे.
विक्री दरात लिटरमागे 6 रुपयांची मोठी वाढ - गोकुळकडून करण्यात आलेल्या दूध दरवाढीबाबत बोलताना अध्यक्ष राजेश पाटील म्हणाले की, गेल्या सहा महिन्यांच्या प्रशासकीय कार्यकाळात झालेल्या आर्थिक नुकसानाची भरपाई करणे अत्यंत गरजेचे होते. अमूल आणि मदर डेअरी यांसारख्या प्रमुख प्रतिस्पर्धी संस्थांनी 11 नोव्हेंबरपासूनच आपल्या दुधाचे दर वाढवले होते. गोकुळची विक्री आणि ग्राहक संख्या बाधित होऊ नये, यासाठी मुंबई आणि पुण्यातील प्रमुख वितरकांशी सविस्तर चर्चा करूनच हा निर्णय निश्चित करण्यात आला.
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुष्काळी परिस्थितीत आधार देण्यासाठी म्हशीच्या खरेदी दरात 3 रुपये आणि गायीच्या खरेदी दरात 2 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. 31 मार्चपर्यंत या परिस्थितीचा दरमहा आढावा घेतला जाईल आणि जानेवारीत दुधाचा पुरवठा घटल्यास बाजारातील स्थानिक उपलब्धतेनुसार पुढील दिशा ठरवली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
पशुखाद्याची महागाई व शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी - दरम्यान, दूध संघाकडून खरेदी दरात केलेली 3 रुपयांची वाढ ही प्रत्यक्ष वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अपुरी पडत असल्याचे मत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे. सध्या बाजारात पशुखाद्य, सरकी पेंढ, भुसा, सुका चारा आणि इंधनाचे दर गगनाला भिडले आहेत. पशुखाद्याच्या दरामध्ये कोणतीही सवलत किंवा कपात झालेली नसून दुधाचा दैनंदिन निर्मिती खर्च प्रचंड वाढला आहे. गोकुळने दूध विक्री दरात लिटरमागे 6 रुपयांची मोठी वाढ केली असताना, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरात खरेदी दरापोटी केवळ 3 रुपयेच पडत आहेत. परिणामी, पशुखाद्याच्या महागाईची थेट झळ शेतकऱ्यांना सोसावी लागत असून, मिळणारा परतावा व लागणारा खर्च यातील तफावतीमुळे शेतकरी वर्ग आजही आर्थिक अडचणीत सापडला आहे.
शहरी भागातील ग्राहकांचे बजेट कोलमडणार - दरम्यान, या नव्या दरपत्रकानुसार कोल्हापुरात म्हशीचे दूध 78 रुपये, तर मुंबई आणि पुण्यात 84 रुपये प्रतिलिटर दराने ग्राहकांना मिळणार आहे. ऐन महागाईच्या काळात गोकुळच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे शहरी भागातील सर्वसामान्य कुटुंबांचे मासिक बजेट पूर्णपणे कोलमडणार आहे.
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