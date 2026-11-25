गोकुळ अध्यक्ष निवड प्रकरण : शासननियुक्त सदस्य हाजीर हो...; कोल्हापूर सर्किट बेंचचे निर्देश, 3 डिसेंबरला पुढील सुनावणी
गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून सुरू असलेल्या कायदेशीर वादात, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचनं चार शासननियुक्त संचालकांना न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले.
Published : November 25, 2026 at 7:51 PM IST|
Updated : November 25, 2026 at 8:02 PM IST
कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्राचे आर्थिक सत्ताकेंद्र आणि साडेपाच लाख दूध उत्पादकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या (Gokul) सत्तासंघर्षाला आता नवे वळण मिळाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने शासन नियुक्त सदस्यांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. पुढील सुनावणीवेळी शासनाने नियुक्त केलेले सदस्य उपस्थित राहावेत, यासाठी त्यांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे, आजच्या सुनावणीला महायुतीचा एकही संचालक उपस्थित नव्हता. यावरून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे का, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.
अध्यक्ष निवडून आणण्यात महत्त्वाची भूमिका : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या 25 संचालकपदांसाठी निवडणूक प्रक्रिया पार पडली होती. या निवडणुकीत महायुतीच्या छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडीने 12 जागा जिंकल्या, तर विरोधातील राजर्षी शाहू समविचारी आघाडीने 13 जागांवर विजय मिळवला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने अध्यादेश काढून संचालक मंडळावर पाच शासकीय सदस्यांची नियुक्ती केली. या नियुक्त सदस्यांनी महायुतीचा अध्यक्ष निवडून आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
याचिकेत काही दुरुस्त्या करण्याची परवानगी : नामनिर्देशित चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या निर्णयाला राजर्षी शाहू समविचारी आघाडीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल केली होती. याच प्रकरणावर आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान राजर्षी शाहू समविचारी आघाडीकडून मूळ याचिकेत काही दुरुस्त्या करण्याची तसंच चेअरमन निवडीसह आतापर्यंत घडलेल्या सर्व घटनांची माहिती न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर घेण्याची परवानगी मागण्यात आली. न्यायालयाने या सर्व घडामोडी अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील, असे स्पष्ट करत याचिकेत दुरुस्ती करण्यास परवानगी दिली. तसंच उर्वरित सर्व संचालकांसह शासन नियुक्त संचालकांनाही नोटिसा बजावून पुढील सुनावणीला उपस्थित राहण्याचे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत. याबाबत समविचारी आघाडीचे वकील श्रीकृष्ण गणपावले यांनी माहिती दिली.
सुनावणीकडं अवघ्या जिल्ह्याचं लक्ष : कोल्हापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी आणि लाखो दूध उत्पादकांच्या जीवनाशी थेट संबंध असलेल्या गोकुळच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये सुरू आहे. या प्रकरणात न्यायालय काय निर्णय देते, याकडं संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्यासह राज्याचं लक्ष लागलं आहे. आता 3 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत काय घडणार, याबाबत दूध उत्पादक आणि शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
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