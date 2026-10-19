गोकुळ निवडणुकीत सतेज पाटील 'बॉस'; हसन मुश्रीफांचे पुत्र पराभूत
गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वातील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने 13-12 अशा फरकाने विजय मिळवला.
Published : October 19, 2026 at 10:37 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 10:50 PM IST
कोल्हापूर - गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वातील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने 13-12 अशा फरकाने विजय मिळवला. महायुतीला 12 जागांवर समाधान मानावं लागलं, तर मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे पुत्र नविद मुश्रीफ यांनाही पराभवाचा सामना करावा लागला.
या निकालानंतर मुश्रीफ यांनी प्रतिक्रिया देताना महायुतीतील शेवटपर्यंत सुरू असलेली भांडणं आणि त्यानंतर झालेली युती मतदारांना आवडली नसावी, असं म्हटलं. त्याचवेळी नव्या संचालक मंडळाला सहकार्य करण्याची भूमिकाही त्यांनी स्पष्ट केली.
एकमुखी कारभारच गोकुळमध्ये पाहिजे, ही आमची आधीपासून भूमिका होती. त्यामुळे आम्हाला दुध उत्पादक शेतकऱ्यांनी पाठिंबा दिला, गोकुळचा कारभार हा कोल्हापूरमधूनच चालावा, या भावनेतून आम्हाला मतं मिळाली. आमचा विजय मुश्रीफांनी स्वीकारायला पाहिजे होता, 5 ते 7 जागा आणखी जिंकलो असतो, अशी प्रतिक्रिया सतेज पाटलांनी दिली.
राज्य मंत्रिमंडळातील तीन मंत्री, दहा आमदार, दोन खासदार अशी फौज असतानाही राजर्षी शाहू समविचारी आघाडीची मोट बांधलेले काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली लढल्या गेलेल्या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघावर 25 पैकी 13 जागांवर घसघशीत विजय संपादन करत वर्चस्व निर्माण केले.
एक माजी आमदार, दूध संघाचे तीन चेअरमन आणि महाडिक घराण्यातील सदस्याचा दारुण पराभव करत समविचारी आघाडीने अखेर गोकुळची सत्ता हस्तगत केली.
संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलेल्या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या निवडणुकीत महायुती विरुद्ध समविचारी आघाडी अशी टक्कर पाहायला मिळाली. निवडणूक निर्णय अधिकारी मोशमी चौगुले यांनी इतर मागासवर्गीय गटातून शशिकांत खोत, महिला प्रतिनिधी भाग्यश्री डोंगळे, अंजनी रेडेकर यांना विजयी घोषित केलं तर भटक्या विमुक्त जाती जमाती प्रवर्गातून बयाजी शेळके आणि अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातून माजी आमदार राजूबाबा आवळे यांना विजयी घोषित केलं. मात्र, यानंतर महायुतीच्या दोन उमेदवारांनी फेर मतमोजणीची मागणी केल्यानं अंतिम निकाल जाहीर करण्यास विलंब लागला.
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