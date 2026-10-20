गोकुळच्या आखाड्यात सतेज पाटलांचा डाव यशस्वी; महायुतीला धोबीपछाड, काँग्रेसला पश्चिम महाराष्ट्रात ‘बूस्ट’
कोल्हापूर जिल्ह्यासह कर्नाटकच्या सीमाभागातील सुमारे साडेपाच लाख दूध उत्पादकांशी जिव्हाळ्याचं नातं असलेल्या गोकुळच्या निवडणुकीत यंदा काँग्रेसप्रणीत राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीनं मारत महायुतीला धक्का दिला.
Published : October 20, 2026 at 2:53 PM IST
कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर प्रभाव टाकणारी निवडणूक म्हणून कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या निवडणुकीकडे पाहिलं जातं आहे. सहकारी संस्थांचं भक्कम जाळं असलेल्या कोल्हापूरसह सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील अनेक मातब्बर राजकीय घराणी सहकाराच्या राजकारणामुळे आजही आपलं वर्चस्व टिकवून आहेत. या राजकीय वर्चस्वाचा पाया सहकारी संस्थांमध्येच घातला जातो.
कोल्हापूर जिल्ह्यासह कर्नाटकच्या सीमाभागातील सुमारे साडेपाच लाख दूध उत्पादकांशी जिव्हाळ्याचं नातं असलेल्या गोकुळच्या निवडणुकीत यंदा काँग्रेसप्रणीत राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीनं जोरदार मुसंडी मारत महायुतीला धक्का दिला. या विजयात आमदार सतेज पाटील यांचे सूक्ष्म नियोजन, संघटन कौशल्य आणि कोल्हापूरकरांच्या स्वाभिमानाला घातलेली साद निर्णायक ठरली.
महायुतीकडे नेत्यांची तगडी फौज आणि राजकीय ताकद असतानाही सतेज पाटलांनी एकाकीपणे किल्ला लढवत विजयश्री खेचून आणली. दुसरीकडे, महायुतीतील अंतर्गत कलह, एकमेकांना शह देण्यासाठी झालेल्या राजकीय जोडण्या आणि विजयाबाबतचा फाजील आत्मविश्वास हे अपयशाचं प्रमुख कारण ठरल्याचं चित्र आहे.
गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भाजपाचे वर्चस्व असताना सतेज पाटलांनी गोकुळच्या निवडणुकीत मिळवलेला विजय काँग्रेससाठी महत्त्वाचा ठरला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात पक्षाला नवसंजीवनी देणारा हा विजय आगामी राजकारणाच्या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
गोकुळवर वर्चस्वासाठी महायुतीचे प्रयत्न; क्रॉस व्होटिंगचा फटका :
कोल्हापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या दुग्ध व्यवसायाला पश्चिम महाराष्ट्रात ऊसशेतीची भक्कम जोड मिळाली आहे. गेल्या सहा दशकांपासून कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकरी ऊसशेती आणि दुग्ध व्यवसायाची सांगड घालत आहेत. जिल्ह्यातील कसदार जमिनीतून मिळणारा सकस चारा आणि त्यातून उत्पादित होणारं चवदार दूध यामुळे कोल्हापूरच्या दुग्ध व्यवसायाने देशभरात आपली ओळख निर्माण केली आहे. मुंबई, पुण्यासारख्या महानगरांमध्ये दुधाची वाढती मागणी लक्षात घेऊन गोकुळ दूध संघाने दररोज 20 लाख लिटर दूध संकलनाचा टप्पा पार केला. वार्षिक सुमारे 4 हजार कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या या संघावर वर्चस्व मिळवण्यासाठी जिल्ह्यातील अनेक दिग्गज नेत्यांनी प्रयत्न केले आहेत.
महाडिकांचे गोकुळवर दीर्घकाळ वर्चस्व :
माजी आमदार महादेवराव महाडिक, गोकुळचे संस्थापक संचालक अरुण नरके आणि माजी आमदार दिवंगत पी. एन. पाटील या त्रिमूर्तींनी दीर्घकाळ गोकुळवर सत्ता गाजवली. ‘मनपा’ या नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या राजकीय समीकरणांचा प्रभावही संघाच्या संचालक मंडळाच्या निवडीत दिसून येत होता. मात्र, कालांतरानं गोकुळच्या राजकारणात बदल होत गेले.
जिल्ह्याच्या राजकारणावर प्रभाव टाकणाऱ्या या आर्थिक संस्थेवर वर्चस्व राखण्यासाठी महाडिक यांच्यासह मंत्री हसन मुश्रीफ, चंद्रकांतदादा पाटील, आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार धनंजय महाडिक आणि वारणा समूहाचे प्रमुख डॉ. विनय कोरे यांनी महायुतीच्या माध्यमातून निवडणूक लढवली. मात्र, गोकुळचे संस्थापक कोण, याबाबत आमदार विनय कोरे यांनी केलेलं वादग्रस्त वक्तव्य, निवडणुकीच्या तोंडावर मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या पुढाकारानं महायुतीच्या ठरावधारकांना घ्याव्या लागलेल्या शपथा आणि नेत्यांच्या भक्कम पाठिंब्यामुळे पराभवाची भीती नसल्याचा आत्मविश्वास महायुतीच्या अडचणी वाढवणारा ठरल्याचं मानलं जातं.
दुसरीकडे, काँग्रेस नेते आमदार सतेज पाटील यांनी ठरावधारक, पदाधिकारी आणि ग्रामीण भागातील स्थानिक नेत्यांशी वैयक्तिक संपर्क ठेवत संघटनात्मक बांधणीवर भर दिला. या प्रयत्नांचा फायदा राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीला झाला. महायुतीचा प्रभाव असलेल्या कागल, चंदगड, राधानगरी, शिरोळ, हातकणंगले आणि करवीर तालुक्यांत 50 टक्क्यांहून अधिक क्रॉस व्होटिंग झाल्यानं महायुतीला फटका बसल्याचं चित्र आहे. या निकालात गोकुळचे माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील, अरुण डोंगळे आणि नवीद मुश्रीफ यांच्यासारख्या दिग्गजांना पराभवाला सामोरं जावं लागलं.
ठरावधारकांची अदृश्य शक्तीच ठरली भारी :
गोकुळची निवडणूक जाहीर झाल्यापासून संघाच्या राजकारणात अदृश्य शक्ती सक्रिय असल्याचे दावे दोन्ही बाजूंनी केले जात होते. मात्र, ठरावधारकांमधील नाराजी आणि स्वाभिमानाला ठेच पोहोचल्याची भावना हीच या निवडणुकीतील निर्णायक शक्ती ठरल्याचं चित्र आहे. ठरावधारकांमधील अंतर्गत नाराजीचा अंदाज मातब्बर नेत्यांनाही आला नाही. सहलीवर गेल्यानंतर ठरावधारकांवर महायुतीनं दाखवलेला अविश्वासही पराभवाचं एक कारण ठरल्याचं मानलं जात आहे. ‘नेत्यांच्या मुलांसाठी आम्ही शपथा का घ्यायच्या?’ अशा आशयाची मतपेटीतून आलेली चिठ्ठी महायुतीच्या नेत्यांना आत्मपरीक्षण करायला लावणारी ठरली आहे.
पश्चिम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर परिणाम होणार? :
देशात सहकार क्षेत्रासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन झाल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे त्याची धुरा आहे. सहकारी साखर कारखाने, बँका आणि दूध संस्थांवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी भाजपाकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, सहकार क्षेत्रात अपेक्षित यश मिळवण्यात भाजपाला मर्यादा आल्या आहेत.
दुसरीकडे, काँग्रेसचे संघटनात्मक बळ, केडर आणि नियोजनाच्या जोरावर सांगलीत आमदार विश्वजीत कदम, तर कोल्हापुरात आमदार सतेज पाटील सहकारी संस्थांच्या राजकारणात आपले वर्चस्व टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. महायुतीतील घटक पक्षांनी वेळीच पावलं उचलली नाहीत, तर सहकार क्षेत्रात त्यांना पिछाडीवर राहावे लागू शकते, असं मत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक दयानंद लिपारे यांनी व्यक्त केलं.