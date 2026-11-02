गोकुळ अध्यक्ष पदासाठी 10 नोव्हेंबरला सभा घ्या, मुंबई हायकोर्टाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचे निर्देश
गोकुळ अध्यक्ष निवडी प्रकरणी राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीनं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये धाव घेत याचिका दाखल केली होती.
Published : November 2, 2026 at 5:24 PM IST
कोल्हापूर - जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीत गणपुर्ती अभावी सभा तहकूब करावी लागली होती. यानंतर बहुमत असलेल्या राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीनं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये धाव घेत याचिका दाखल केली होती. यावर सोमवारी तब्बल तीन तास सुनावणी पार पडली. 10 नोव्हेंबर रोजी पुन्हा अध्यक्षपदासाठी निवडणूक घ्यावी यासाठी आजच सर्व संचालकांना नोटीसा द्याव्यात, असे निर्देश सर्किट बेंचने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
कोल्हापूर जिल्ह्याचं आर्थिक सत्ता केंद्र असलेल्या गोकुळ दूध संघाच्या 25 संचालक मंडळासाठी 18 ऑक्टोबर रोजी मतदान झालं होतं. या निवडणुकीत काँग्रेसप्रणित राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीनं 13 जागा जिंकत बहुमत मिळवलं होतं. मात्र, यानंतर 29 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या अध्यक्ष निवडणुकीत महायुतीचे संचालक गैरहजर राहीले, सभेचा कोरम पूर्ण न झाल्यानं निवडणूक निर्णय अधिकारी मौसमी चौगुले यांनी सभा तहकूब केली होती.
यानंतर समविचारी आघाडीनं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये धाव घेतली, या याचिकेवर आज सकाळी पावणे अकरा वाजता न्यायमूर्ती अभय अहुजा आणि नीरज धोटे यांच्या बेंचसमोर सुनावणीला सुरुवात झाली. यावेळी दोन्ही बाजूचे वकील, याचिकाकर्ते उपस्थित होते. यावेळी झालेल्या युक्तिवादात मद्रास उच्च न्यायालयातील देवराज खटल्याचा उल्लेख करत सहकारातील कायदे आणि नियमांचा संदर्भ घेण्यात आला. गोकुळ दूध संघाच्या पोटनियमामुळे अध्यक्ष पद निवडीच्या गणपूर्ती संदर्भात कोर्टाने कोणतेही भाष्य केलं नाही.