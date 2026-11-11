''मीसुद्धा पाटीलच, धमक्या देऊ नका'', गोकुळ अध्यक्षाच्या निकालानंतर कोल्हापुरात मुश्रीफ-चंद्रकांत पाटलांना सतेज पाटलांचं उत्तर
मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांच्या धमक्यांना काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी 'मीसुद्धा पाटीलच आहे' असे म्हणत २०२९ च्या निवडणुकीचे आव्हान देऊन प्रत्युत्तर दिले.
Published : November 11, 2026 at 9:57 AM IST
कोल्हापूर : 'गोकुळ'च्या अध्यक्षपदाच्या निवडीनंतर पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. राज्य सरकारने अध्यादेश काढून नियुक्त केलेल्या चार तज्ज्ञ संचालकांच्या मतदानाच्या बळावर, महायुतीचे उमेदवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे माजी आमदार राजेश पाटील यांनी 16 विरुद्ध 13 मतांनी विजय मिळवला. सतेज पाटील यांच्या 'राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडी'चे उमेदवार शशिकांत पाटील-चुयेकर यांचा या निवडीत पराभव झाला.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, या चार शासननियुक्त संचालकांची मते वेगळ्या सीलबंद पेटीत ठेवण्यात आली असून, 25 नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयात यावर अंतिम सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, निकालाच्या वेळी गोकुळ शिरगाव येथील गोकुळ चौकात झालेल्या महायुतीच्या सभेत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी काँग्रेस नेते आमदार सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांच्यावर अत्यंत आक्रमक शब्दांत राजकीय प्रहार केले. या सर्व राजकीय घडामोडींना उत्तर देण्यासाठी सतेज पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेतली; यात त्यांनी सत्तेचा गैरवापर, व्यक्तिगत टीका आणि राजकीय धमक्यांचा पंचनामा करत महायुतीला थेट आव्हान दिले आहे.
चंद्रकांत पाटलांचा 'बंटी' वरुन टोमणा अन् आणीबाणीचा दाखला
विजयी सभेत बोलताना भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सतेज पाटील यांच्यावर अत्यंत बोचऱ्या शब्दांत टीका केली. "गेल्या 15 दिवसांत गोकुळचे अध्यक्षपद न मिळाल्यामुळे बंटी पाटील यांनी महायुतीला शिव्या देण्याव्यतिरिक्त आणि खोटे नरेटिव्ह पसरवण्याव्यतिरिक्त काहीही केले नाही. एखादे लहान मूल खेळणे मिळाले नाही की जसे हातपाय आपटते आणि आईला बोचकारते, तशीच काहीशी अवस्था बंटी पाटलांची झाली आहे. बंटी पाटील हे त्यांच्या नावाप्रमाणेच 'बंटी' राहिले, त्यांचे कधी 'बंटी साहेब' झालेच नाहीत", अशी खिल्ली त्यांनी उडवली. चंद्रकांत पाटील यांनी पुढे आणीबाणीचा दाखला देत सांगितले, "काँग्रेसने आणीबाणीच्या काळात 20 लाख लोकांना तुरुंगात टाकून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची पायमल्ली केली होती. माझ्या पहिल्या पत्नीच्या घरातील चार माणसे 19 महिने तुरुंगात होती. त्यामुळे बंटी पाटलांनी आम्हाला लोकशाही आणि घटनेचे धडे शिकवू नयेत." पुढे बोलताना त्यांनी 2019 च्या सत्तास्थापनेचा संदर्भ देत, "सतेज पाटील यांनी शरद पवारांच्या मदतीने सोनिया गांधी यांच्यावर दबाव आणून स्वतंत्र गट स्थापन करण्याची धमकी दिली होती", असा खळबळजनक दावा केला आणि याचे कॉल रेकॉर्डिंग आपल्याकडे असल्याचे सांगितले. तसेच, डॉ. डी. वाय. पाटील कुटुंबाच्या संपत्तीवर प्रश्न उपस्थित करत, "काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी दुसऱ्यांच्या घरावर दगड मारू नयेत; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ आदेश दिल्यास बंटी पाटलांचे राजकीय अस्तित्व आम्ही एका दिवसात उधळून लावू", असा थेट इशाराही त्यांनी दिला.
'कोर्टाचा निकाल उलटा लागल्यास प्रशासक आणू': हसन मुश्रीफ
या विजयी सभेत बोलताना मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी महायुतीचा विजय हा नियतीचा आणि परमेश्वराचा न्याय असल्याचे सांगितले; तसेच सतेज पाटील यांच्यावर पूर्वी विजयाचा उन्माद केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. "गोकुळची सत्ता 25 संचालकांच्या हातात राहावी म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांनी अध्यादेश आणला", असे सांगत मुश्रीफ यांनी न्यायालयाच्या निकालाबाबत अत्यंत महत्त्वपूर्ण विधान केले. "न्यायालयाचा निकाल जर आपल्या विरोधात गेला, तर महायुतीचे 12 संचालक पुढील दोन सभांना गैरहजर राहतील. अशा वेळी 14 संचालकांचा कोरम पूर्ण न झाल्यामुळे, राज्य सरकार गोकुळवर 12 लोकांचे प्रशासक मंडळ नियुक्त करेल आणि विरोधकांच्या 13 संचालकांना घरी पाठवेल", असा इशारा मुश्रीफ यांनी दिला. तसेच, गोकुळमध्ये म्हशीच्या दुधाला 20 रुपये तर गाईच्या दुधाला 15 रुपये दरवाढ देऊन दैनंदिन दूध संकलन 30 लाख लिटरपर्यंत नेण्याचा संकल्पही त्यांनी या वेळी व्यक्त केला.
'महाराष्ट्राच्या हृदयात मी बंटी पाटीलच!' : सतेज पाटील
महायुतीच्या मंत्र्यांच्या या टीकेला उत्तर देण्यासाठी आमदार सतेज पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सडेतोड प्रत्युत्तर दिले. चंद्रकांत पाटलांच्या 'बंटी' या उल्लेखावर बोलताना सतेज पाटील म्हणाले, "महाराष्ट्रातील जनतेच्या हृदयात माझी ओळख 'बंटी पाटील' म्हणूनच आहे; मला 'साहेब' नाही झाले तरी चालेल. चंद्रकांतदादा जसे वयाने आणि पदाने मोठे होत आहेत, तसतशी त्यांची बौद्धिक पातळी खाली जात आहे." डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्यावर केलेल्या टीकेचा निषेध करत ते म्हणाले, "टीका माझ्यावर करा, पण स्वर्गीय डी. वाय. पाटील साहेबांचे नाव कशाला घेता? तुमचा स्वतःचा काचेचा महाल पुण्यातील समीर पाटलांपासून ते कोल्हापूरपर्यंत सर्वांनाच चांगला ठाऊक आहे."
चंद्रकांत पाटलांच्या धमकीला सडेतोड उत्तर देताना सतेज पाटील पुढे म्हणाले, "सरकारी सत्तेची आणि यंत्रणेची धमकी मला देऊ नका, मीसुद्धा पाटीलच आहे. 'उद्ध्वस्त करतो, संपवतो' ही भाषा माझ्यासमोर आणि कोल्हापूरकरांसमोर चालणार नाही. तुमच्यात धमक असेल तर सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर न करता, 2029 च्या विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यातील 10 मतदारसंघांत कार्यकर्त्यांच्या बळावर समोरासमोर लढून दाखवा." हसन मुश्रीफ यांच्या विधानावर बोलताना त्यांनी, "मुश्रीफ आणि चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणून हा बेकायदेशीर अध्यादेश काढला आहे", असा आरोप केला. "मुश्रीफांची ऑडिओ क्लिप हे सत्तेच्या गैरवापराचे उघड उदाहरण असून, लोकशाही वाचवण्यासाठी आमची कायदेशीर लढाई 25 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात सुरूच राहील", असा ठाम विश्वासही त्यांनी या वेळी व्यक्त केला.