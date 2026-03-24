एसआयटी चौकशीपूर्वी पत्रकार दत्तात्रय खेमनर यांचे अशोक खरातावर गंभीर आरोप, चाकणकरांनी दबाव टाकल्याचा केला दावा

भोंदू बाबा अशोक खरात याची एसआयटी चौकशी सुरू आहे. या एसआयटीसमोर उपस्थित राहून पत्रकार दत्तात्रय खेमनर आज महत्त्वाची माहिती देणार आहेत.

पत्रकार दत्तात्रय खेमनर
Published : March 24, 2026 at 2:16 PM IST

Updated : March 24, 2026 at 2:58 PM IST

शिर्डी (अहिल्यानगर)- भोंदूबाबा अशोक खरात याच्याबाबत एक वर्षांपूर्वी बातमी प्रसिद्ध करणाऱ्या श्रीरामपूर येथील दैनिकाचे संपादक आणि पत्रकार दत्तात्रय खेमनर यांना आज नाशिक एसआयटीकडून चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं आहे. खेमनर हे सर्व संबंधित पुरावे सोबत घेऊन शिर्डीतून नाशिककडे रवाना झाले आहेत. यापूर्वी त्यांनी रुपाली चाकणकर आणि अशोक खरातवर गंभीर आरोप केले.



एक वर्षापूर्वी 4 मार्च रोजी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर येथून दैनिकात स्वतःला कॅप्टन म्हणवून घेणाऱ्या अशोक खरात याच्या कथित लैंगिक अत्याचारांचा पर्दाफाश करणारी बातमी दत्तात्रय खेमनर यांनी प्रसिद्ध केली होती. मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी हे त्याचे भक्त असल्याचा आव आणत खरात हा महिलांचे लैंगिक शोषण करत असल्याचा आरोप त्या वृत्तात करण्यात आला होता. या बातमीनंतर अशोक खरातनं सिन्नर तालुक्यातील वावी पोलीस ठाण्यात दत्तात्रय खेमनर यांच्या विरोधात अदखलपात्र गुन्हा दाखल केला होता.

चाकणकरांनी फोन केल्याचा दावा- या प्रकरणाच्या अनुषंगानं दोन दिवसांत महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या सचिवाचा तसेच त्यानंतर स्वतः चाकणकर यांचा फोन आल्याचा दावा खेमनर यांनी केला आहे. तुम्ही खोटी बातमी देता, त्या बातमीत तथ्य नाही असे सांगत नोटीस देऊन बातमीचा खुलासा प्रसिद्ध करण्यास सांगण्यात आल्याचं त्यांनी नमूद केलं. याशिवाय चाकणकर यांनी श्रीरामपूर पोलिसांना खेमनर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचं पत्र देण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. त्यावेळी चाकणकर यांनी पत्रकाराचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप खेमनर यांनी केला. मात्र, आता त्या भोंदूबाबाविरोधात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्याचे कथित गैरप्रकार समोर येत असल्याचं खेमनर यांनी सांगितलं.

डेअरीशी खरातचे संबंध असल्याचे आरोप- दरम्यान, नाशिक एसआयटीनं पत्रकार दत्तात्रय खेमनर यांना चौकशीसाठी बोलावलं आहे. ते सर्व पुरावे घेऊन शिर्डीतून नाशिककडे रवाना झाले आहेत. यावेळी खेमनर यांनी आणखी एक खळबळजनक दावा केला आहे. गेल्या वर्षी मिरगाव येथील दोन व्यक्तींच्या दूध डेअरीवर भेसळयुक्त दूध प्रकरणी मोठी कारवाई झाली होती. मात्र, भोंदूबाबा अशोक खरात यांच्या आशीर्वादामुळे ही डेअरी पुन्हा सुरू झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच या डेअरीशी अशोक खरात याचे संबंध असल्याचाही आरोप करत या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी करणार असल्याचं सांगितलं.

चाकणकरांच्या नार्को टेस्टची मागणी- रुपाली चाकणकर आणि भोंदूबाबा अशोक खरात यांच्यातील संबंधांवर नुकतेच मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. इतकी सलगी असताना खरातचे काळे धंदे कसे दिसले नाहीत? असा थेट सवाल करत रुपाली चाकणकरांना सहआरोपी करून त्यांची नार्को टेस्ट करण्यात यावी, अशी मागणी पेडणेकर यांनी केले. रुपाली चाकणकर यांनी नुकतेच राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला आहे.

