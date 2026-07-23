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संततधार पावसामुळे गोदावरीला पूर, नाशिक जिल्ह्यातील नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

नाशिक जिल्ह्यात दोन दिवस मुसळधार पाऊस सुरू असल्यानं गोदावरी नदीला पूर आला आहे. जिल्ह्यातील नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला.

Nashik Flood
नदीच्या पुरामुळे पाण्याखाली गेलेले मंदिर (Source-ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 23, 2026 at 1:19 PM IST

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नाशिक -जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसापासून पावसाची संततधार सुरू आहे. अशात काही प्रमाणात नाशिककरांचे जनजीवन विस्कळीत झालं आहे.

गंगापूर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात जोरदार पाऊस सुरू असल्यानं गंगापूर धरणातून हजारो क्युसेस पाण्याचा विसर्ग गोदावरी नदीत होत आहे. त्यामुळे गोदावरी नदीला पूर आला आहे. त्यामुळे रामकुंड परिसरातील लहान मोठे मंदिर पाण्याखाली गेली आहेत. प्रशासनाच्या वतीनं नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.


पावसाचा जोर वाढल्यास विसर्ग वाढवला जाईल- नाशिक जिल्ह्यात गेल्या दोन जोरदार पाऊस सुरू आहे. यामुळेच जिल्ह्यातील सर्वच धरणाच्या पाणीसाठ्यात वाढ झाली आहे. गंगापूर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात जोरदार पाऊस सुरू असल्यानं गंगापूर धरणातून आज सकाळी आठ वाजल्यापासून गोदावरी नदीत पाण्याचा विसर्ग करण्यात येत आहे. सकाळी आठ वाजल्यापासून 3 हजार 165 क्युसेस वेगानं सुरू असलेला विसर्ग सकाळी साडेदहा वाजता 5 हजार 295 क्युसेसनं वाढवला आहे. त्यामुळे गोदावरी नदीला पूर आला आहे. पंचवटी रामकुंड परिसरातील लहान मोठी मंदिर पाण्याखाली गेली आहेत. दुतोंड्या मारुतीच्या छातीपर्यंत पाणी पोहोचलं आहे. तसेच पावसाचा जोर वाढल्यास विसर्ग टप्याटप्यानं वाढवला जाईल, असं जिल्हा प्रशासनानं सांगितलं आहे. तसेच गोदावरी नदीकाठच्या नागरिकांना प्रशासनाच्या वतीनं सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.



नाशिक जिल्ह्यातील इतर घटना- नाशिक जिल्ह्यातदेखील जोरदार पाऊस सुरू असल्यानं दारणा धरणातून 15 हजार 498 क्युसेस पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. दारणा नदीवरील भावली डॅमकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरून पाणी वाहत असल्यानं रस्ता बंद झाला आहे. त्र्यंबकेश्वर मेनरोडवर येथे काल रात्री एका घराचे पत्रे उडून भाविक जखमी झाले आहेत. स्थानिक नागरिकांनी त्यांना त्र्यंबकेश्वर येथील रुग्णालयात दाखल केलं. इगतपुरी तालुक्यातील भामधरण ते मांजरगाव रोड लगत दरड कोसळली. सुदैवानं जीवितहानी नाही. मात्र, वाहतूक बंद झालेली आहे.

सूचनांचे पालन करण्याचं आवाहन- राज्यात नैऋत्य मान्सून पुन्हा सक्रिय झाल्याने मुंबई, मुंबई महानगर प्रदेश, कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाची हजेरी कायम आहे. कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रासाठी आजही मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आलेला आहे. नदी-नाले, समुद्रकिनारे आणि पाणी साचणाऱ्या भागांपासून दूर राहण्याचा हवामान विभागानं नागरिकांना सल्ला दिला आहे. पुढील दोन दिवस मुसळधार पावसाची शक्यता कायम आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रशासन आणि हवामान विभागाच्या सूचनांचे पालन करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

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NASHIK RAIN
FLOOD ALERT IN NASHIK
GANGAPUR DAM WATER RAIN
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