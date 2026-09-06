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पिंपरीत गणेशमूर्ती 10 ते 20 टक्क्यांनी महाग; किमती महागल्या तरी तडजोड करणार नसल्याची भाविकांची प्रतिक्रिया

मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य स्थितीचा मूर्ती व्यवसायावर परिणाम होत असताना भाविकांच्या आणि मूर्तिकारांच्या काय आहेत प्रतिक्रिया? वाचा, सविस्तर

Ganeshotsav in PCM
गणेश मूर्तीला रंग देताना मूर्तीकार (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 6, 2026 at 3:31 PM IST

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पिंपरी चिंचवड: गणरायाच्या आगमनाला आता अवघे काही दिवस उरले आहेत. पिंपरी-चिंचवड शहरात गणेशोत्सवाची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहेत. गणेशमूर्तींच्या कारखान्यांमध्ये भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. आपल्या आवडत्या बाप्पाची मूर्ती वेळेत बुक करण्यासाठी नागरिकांची लगबग सुरू आहे. मात्र, यंदाच्या गणेशोत्सवावर जागतिक राजकीय तणावाचं सावटही दिसून येत आहे. अमेरिका, इराण आणि इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाचा परिणाम थेट गणेशमूर्ती व्यवसायावर झाला आहे. मूर्तींच्या किमती यंदा 10 ते 20 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.



पिंपरी-चिंचवडमधील चिंचवड, पिंपरी, भोसरी, आकुर्डी आणि परिसरातील अनेक मूर्तिकारांच्या कार्यशाळांमध्ये सध्या दिवस-रात्र काम सुरू आहे. विविध आकारांच्या आणि आकर्षक थीमवर आधारित गणेशमूर्ती अंतिम टप्प्यात तयार होत आहेत. लहान घरगुती मूर्तींपासून ते मोठ्या सार्वजनिक मंडळांच्या मूर्तींपर्यंत सर्व प्रकारच्या मूर्तींना यंदा चांगली मागणी आहे. मात्र, मूर्ती तयार करण्यासाठी लागणारा प्लास्टर, रंग, फायबर, माती, सजावटीचे साहित्य आणि इतर कच्चा माल महागल्यानं मूर्तिकारांचं उत्पादन खर्च वाढले आहेत. जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या तणावामुळे अनेक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. वाहतूक खर्चातही वाढ झाली आहे. त्यामुळे मूर्तींच्या किमतीत 10 ते 20 टक्क्यांची वाढ करावी लागल्याचे मूर्तिकार सांगत आहेत.


किमती वाढल्या असल्या तरी गणेशभक्तांचा उत्साह मात्र कमी झालेला नाही. अनेक कुटुंबांनी आधीच आपल्या पसंतीच्या मूर्तींची बुकिंग केली आहे. पर्यावरणपूरक, शाडू मातीच्या मूर्ती आणि घराच्या सजावटीला साजेशा आकर्षक मूर्तींना यंदा विशेष मागणी असल्याचं चित्र दिसत आहे. विविध पारंपरिक आणि आधुनिक संकल्पनांवर आधारित गणेशमूर्ती ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. मूर्तिकारांच्या मते, प्रत्येक वर्षी महागाईचा काही ना काही परिणाम व्यवसायावर होत असतो. यंदा मात्र जागतिक संघर्षामुळे कच्च्या मालाच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्यानं मूर्तींचे दर वाढवणं अपरिहार्य झालं. तरीही ग्राहकांनी या परिस्थितीची समजूतदारपणे दखल घेत बाप्पाच्या स्वागतासाठी उत्साह कायम ठेवला आहे.


ग्राहकांच्याही भावना यावेळी स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. महागाई वाढली असली तरी गणपती हा घरचा सदस्य असल्याची भावना असल्यानं किंमत पाहून बाप्पा घरी आणण्याचा निर्णय बदलणार नाही, असे अनेक भाविक सांगत आहेत. गणेशोत्सव हा श्रद्धा, परंपरा आणि आनंदाचा सण असल्यानं त्यामध्ये कोणतीही तडजोड करणार नसल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत. एकूणच, जागतिक तणावामुळे गणेशमूर्तींच्या किमती वाढल्या असल्या तरी गणरायावरील भक्ती आणि उत्साह कायम आहे. वाढत्या खर्चाचं ओझं सहन करत मूर्तिकार बाप्पाला सुंदर रूप देत आहेत. तर भाविकही आनंदानं आणि भक्तिभावानं गणरायाच्या स्वागतासाठी सज्ज झाले आहेत.

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