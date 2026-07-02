मराठी भाषेच्या सर्वांगीण विकासासाठी वेग; लंडनमध्ये जागतिक मराठी केंद्र, प्रत्येक जिल्ह्यात भाषा अधिकारी – उदय सामंत
मुंबईतील मराठी भाषा भवनाचे काम वेगाने सुरू असून ते डिसेंबर 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती देखील उदय सामंत यांनी दिली.
Published : July 2, 2026 at 6:10 PM IST
मुंबई : मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर तिच्या संवर्धन आणि जागतिक प्रसारासाठी राज्य सरकारनं विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना गती दिली आहे. उत्कृष्टता अध्ययन केंद्रासाठीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला असून मंजुरीची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, केंद्राच्या निधीची वाट न पाहता राज्य सरकारनं अनेक योजना राबविण्यास सुरुवात केली असल्याची माहिती उद्योग तथा मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी गुरुवारी (2 जुलै) विधानपरिषदेत दिली.
सरकारच्या पुढील नियोजनाची माहिती : विधानपरिषदेत नियम 92 अंतर्गत झालेल्या अर्धा तासाच्या चर्चेत सदस्य उमा खापरे, जगन्नाथ अभ्यंकर, अमित गोरखे आणि मनीषा कायंदे यांनी मराठी मराठी भाषेच्या संवर्धनासंदर्भातील विविध प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर उत्तर देताना उदय सामंत यांनी सरकारच्या पुढील नियोजनाची माहिती सभागृहात दिली. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याबद्दल त्यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले. उत्कृष्टता अध्ययन केंद्राची स्थापना विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) यांच्या नियमांनुसार होत असून त्यासाठीचा प्रस्ताव केंद्राकडे सादर करण्यात आल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
लंडनमध्ये जागतिक मराठी केंद्र : दरम्यान, केंद्राच्या मंजुरीची प्रतीक्षा सुरू असतानाच राज्य सरकारनं मराठी भाषा विभागामार्फत अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत. विश्व मराठी संमेलन, वारकरी साहित्य संमेलन, बाल, युवा, महिला आणि कामगार साहित्य संमेलनांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठी भाषेला जागतिक स्तरावर नवी ओळख मिळावी, यासाठी लंडनमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावानं आंतरराष्ट्रीय वैश्विक मराठी भाषा केंद्र उभारण्यात येत आहे. यासाठी महाराष्ट्र शासनानं पाच कोटी रुपये खर्च करून महाराष्ट्र मंडळाची ऐतिहासिक इमारत खरेदी केली असून पुढील दोन महिन्यांत हे केंद्र सुरू होईल, असे सामंत यांनी सांगितले.
प्रत्येक जिल्ह्यात भाषा अधिकारी : हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त राज्यातील नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, पुणे, कोल्हापूर आणि रत्नागिरी इथं मराठी भाषा विकास केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. तसंच राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र जिल्हा भाषा अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी पुढील महिनाभरात केली जाईल. मुंबईतील मराठी भाषा भवनाचे काम वेगाने सुरू असून ते डिसेंबर 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय, ऐरोली इथं 34 कोटी रुपये खर्चून भाषा भवनाचे उपकेंद्र उभारण्यात येणार असल्याची माहिती देखील उदय सामंत यांनी दिली.
आंतरराष्ट्रीय मराठी मंच उभारण्याचा निर्णय : ग्रामीण भागातील साहित्यिकांचे लेखन अधिकाधिक वाचकांपर्यंत पोहोचावे, यासाठी स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावानं अनुवाद समिती पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसंच ज्ञानेश्वरी, तुकाराम गाथा, निवृत्तीनाथ आणि निळोबाराय यांच्या साहित्याच्या प्रसारासाठी राज्य सरकारकडून आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे. मराठीचा जागतिक विस्तार करण्यासाठी 75 आंतरराष्ट्रीय मराठी मंच उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यापैकी 39 मंच सध्या कार्यरत आहेत. तसंच जपानमधील वर्ल्ड एक्स्पोच्या समारोप सोहळ्यात 'जय जय महाराष्ट्र' या गीताद्वारे मराठी संस्कृतीचं सादरीकरण करण्यात आल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला. याचबरोबर, राज्यातील अमराठी नागरिकांनाही मराठी सहज शिकता यावी, यासाठी परिवहन विभागाच्या सहकार्यानं विशेष उपक्रम राबविलं जात आहेत. मराठी भाषेचे जतन, संवर्धन आणि जागतिक स्तरावर प्रसार करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही मंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी दिली.
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