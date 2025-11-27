ETV Bharat / state

सध्याची परिस्थिती पाहता उद्याची निवडणूक देखील रद्द होऊ शकते - लक्ष्मण हाके

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणाची 50 टक्‍क्‍यांची मर्यादा ओलांडल्याप्रकरणी येत्या 28 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडणार आहे.

पुणे : राज्यात होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणाची 50 टक्‍क्‍यांची मर्यादा ओलांडल्याप्रकरणी येत्या 28 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडणार आहे. या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागलं असून निवडणुका होणार की पुढं ढकलल्या जाणार, याबाबत जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. याबाबत ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांना विचारलं असता, "निवडणूक आयोगानं सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांचं उल्लंघन केलं आहे. राज्य सरकार याबाबत निर्णय घेण्यापेक्षा नेहेमी बायपास शोधत आहे. इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याची सरकारला गरज होती. पण त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केलं आहे आणि सध्याची परिस्थिती पाहता उद्याची निवडणूक देखील रद्द होऊ शकते," असं लक्ष्मण हाके यांनी सांगितलं.

ट्रिपल टेस्ट झाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नका : "सर्वोच्च न्यायालयानं जे जजमेंट दिलं होतं. त्यात असं म्हटलं होतं की, ज्या-ज्या ठिकाणी आरक्षण हे 50 टक्काच्या वर जातं. त्या ठिकाणी इम्पेक्शन होणं गरजेचं आहे. येथील ट्रिपल टेस्ट इम्पेरिकल डेटा होणं गरजेचं आहे. सोशल इकॉनॉमिकल सर्व्हे झाल्याशिवाय तसंच ट्रिपल टेस्ट झाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नका, हे सर्वोच्च न्यायालयाच जजमेंट असताना राज्यातील सत्ताधारी सरकार, याकडे दुर्लक्ष करत आलं असून नेहेमी पंचायतींच्या निवडणुकीसाठी आग्रह केला. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे मात्र दुर्लक्ष केलं. आता हे सरकारला भोवलं आहे," लक्ष्मण हाके यांनी म्हटलं आहे.

सध्याची परिस्थिती पाहता उद्याची निवडणूक देखील रद्द होऊ शकते : ते पुढं म्हणाले की, "यासाठी ट्रिपल टेस्ट होणं गरजेचं आहे. तसंच यासाठी लार्जर बेंच बसणं देखील आवश्यक आहे आणि या बेंचद्वारे निर्णय व्हायला पाहिजे. आताची परिस्थिती पाहिली तर असं वाटत नाही की, राज्यात निवडणुका या होतील. उद्या सर्वोच्च न्यायालय याबाबत काय निर्णय घेतं, हे पहावं लागणार आहे. निवडणूक आयोगानं सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांच उल्लंघन केलं आहे. राज्य सरकार याबाबत निर्णय घेण्यापेक्षा नेहेमी बायपास शोधत आहे. इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याची सरकारला गरज होती. पण त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केलं आहे आणि सध्याची परिस्थिती पाहता उद्याची निवडणूक देखील रद्द होऊ शकते," असं लक्ष्मण हाके यांनी सांगितलं.

