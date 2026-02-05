'तुमचं मत रुपी आशीर्वाद राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला द्या' : अजित पवार यांनी व्हिडिओद्वारे केले होते आवाहन
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीसाठी व्हिडिओ रेकॉर्ड करण्यात आला होता. हा व्हिडिओ राष्ट्रवादी काँग्रेसनं आता जारी केला आहे.
Published : February 5, 2026 at 7:45 PM IST
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष अजित पवार यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक 2026 करिता मतदारांना उद्देशून देवगिरी निवासस्थानी शनिवारी 24 जानेवारी 2026 रोजी रेकॉर्ड केला होता. त्यानंतर राष्ट्रवादी महाराष्ट्र प्रदेशच्या वतीनं हा व्हिडिओ मतदारांसाठी व प्रसार माध्यमांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला. हा व्हिडिओ पूर्णतः ओरिजिनल आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ता आनंद परांजपे यांनी दिली.
कोणाच्या हातात कारभार द्यायचा हे ठरवण्याची वेळ : या व्हिडिओ संदेशात अजित पवार म्हणतात, "आपल्या गावाचा, आपल्या तालुक्याचा आणि जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी कोणाच्या हातात कारभार द्यायचा, हे ठरवण्याची ही वेळ आहे. ग्रामीण विकास ही देशाच्या विकासाची गुरुकिल्ली आहे. रस्ते, आरोग्य, शिक्षण संस्था, कृषी विषयक विकास या सर्व प्रश्नांची जोडलेली राष्ट्रवादी ही आमची एक संस्था आहे." त्याचबरोबर अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं नेहमीच ग्रामीण भागाला केंद्रस्थानी ठेवून काम केलेलं आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नापासून महिलांच्या सक्षमीकरणापर्यंत, तरुणांच्या रोजगारापासून ज्येष्ठांच्या सुरक्षिततेबाबत विकासाचा प्रत्येक मुद्दा गांभीर्यानं हाताळला आहे. मी फक्त शब्दाचाच पक्का नाही, तर कामाचा माणूस आहे, अशी माझी ओळख आहे."
राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना साथ द्या : "पाण्याचा प्रश्न असो, शेतीची कामं असोत, आरोग्याबाबतीतले प्रश्न असोत किंवा शेतीसाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर असो, हे सर्व ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्ही काम करत आहोत," असंही अजित पवार यांनी व्हिडिओमध्ये स्पष्ट केलेलं दिसते. मतदारांना आवाहन करताना अजित पवार व्हिडिओ मध्ये म्हणाले, "म्हणून 5 फेब्रुवारीला राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना साथ द्या आणि लोकाभिमुख कारभारासाठी आम्हाला संधी द्या. तुमच्या विश्वासाला कधी तडा जाऊ देणार नाही. विकासासाठी निधी कधी कमी पडू देणार नाही, हा माझा शब्द आहे. विकासासाठीच्या या प्रवासात आम्हाला साथ द्या. आता 5 फेब्रुवारीला घड्याळ चिन्हासमोरील बटन दाबा. मतं रूपी तुमचा आशीर्वाद आम्हाला द्या. तुमचं एक मत गावाच्या उज्वल भविष्यासाठी आणि समृद्धीसाठी आहे, हे लक्षात ठेवा."
