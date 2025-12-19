ETV Bharat / state

"नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचेच नाव द्या, अन्यथा...", काँग्रेसचा राज्य सरकारला इशारा

दि. बा. पाटील यांच्या नावासाठी होणाऱ्या 22 डिसेंबरच्या आंदोलनात काँग्रेस पक्ष सक्रीय सहभाग घेणार असल्याचंही हर्षवर्धन सपकाळ यांनी जाहीर केलं.

Harshvardhan Sapkal
हर्षवर्धन सपकाळ यांची पत्रकार परिषद (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 19, 2025 at 7:41 PM IST

2 Min Read
मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला भूमीपुत्र नेते दि. बा. पाटील यांचं नाव दिलं जावं, ही नवी मुंबईकरांची ठाम आणि तीव्र भावना आहे. या जनभावनेचा आदर सरकारनं केला पाहिजे. मात्र भाजपा, महायुती सरकार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जाणीवपूर्वक या मागणीला बगल देत असल्याचा आरोप करत, "दुसरं कोणतंही नाव खपवून घेतलं जाणार नाही, गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरून लढा दिला जाईल," असा इशारा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिला. दि. बा. पाटील यांच्या नावासाठी होणाऱ्या 22 डिसेंबरच्या आंदोलनात काँग्रेस पक्ष सक्रीय सहभाग घेणार असल्याचंही हर्षवर्धन सपकाळ यांनी जाहीर केलं.

योगदानाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही : मुंबईतील टिळक भवन इथं हर्षवर्धन सपकाळ यांनी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी पत्रकार परिषदेत बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सांगितलं की, "नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी स्थानिक भूमीपुत्रांनी आपल्या जमिनी दिल्या. त्या वेळी त्यांच्या हक्कांसाठी दि. बा. पाटील यांनी लढा दिला. 12.5 टक्के जमीन वाटप योजना ही दि. बा. पाटील यांच्या आंदोलनामुळंच अस्तित्वात आली. आमदार आणि खासदार अशी त्यांची प्रदीर्घ राजकीय कारकीर्द राहिली असून नवी मुंबई, जेएनपीटी, नैना प्रकल्प आणि नवी मुंबई विमानतळ विकसित होत असताना भूमीपुत्रांनी दिलेल्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही," असं त्यांनी सांगितलं. याचबरोबर, "दि. बा. पाटील यांचं नाव देण्याची मागणी पूर्णपणे रास्त असून जनभावनेचा सन्मान केला पाहिजे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत आश्वासन दिलं असलं, तरी त्यांचा कावा सर्वांना माहिती आहे. ‘फडणवीसांचा कावा ना कळे ब्रम्हदेवा’ अशी स्थिती आहे," अशा शब्दांत हर्षवर्धन सपकाळ यांनी टीका केली.

'एनएम' म्हणजे नरेंद्र मोदी? : "सध्या नवी मुंबई विमानतळाचा उल्लेख 'एनएम विमानतळ' असा केला जात आहे. विमानतळाच्या कुंपणावरही 'एनएम' ही अक्षरे कोरली जात आहेत. हे 'एनएम' म्हणजे नरेंद्र मोदी विमानतळ तर नाही ना, असा संशय आता अधिक बळावत चालला आहे. अहमदाबादच्या क्रिकेट स्टेडियमचे नाव बदलून सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या ऐवजी नरेंद्र मोदी यांचं नाव देण्यात आले, तसा कावेबाजपणा नवी मुंबई विमानतळाबाबत होऊ नये," असा इशाराही हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिला. तसंच या प्रश्नावर लोकसभेत काँग्रेसच्या खासदारांनी आवाज उठवला असून राज्यसभेतही ही मागणी लावून धरली जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.


एमडी ड्रग्ज प्रकरणी एकनाथ शिंदेंचा राजीनामा घ्या : सातारा जिल्ह्यातील सावरी गावात उघडकीस आलेला एमडी ड्रग्जचा कारखाना ज्या जागेवर चालू होता, ती जागा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भावाच्या नावावर असल्याचा गंभीर आरोप हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला. "हा प्रकार सर्वप्रथम काँग्रेसनं उघड केला असून कठोर कारवाईची मागणी केली होती. भ्रष्टाचाराचा पैसा कमी पडतो की काय म्हणून आता अंमली पदार्थांच्या धंद्यातून पैसा कमावला जात आहे. या सरकारला जनाची नाहीच, पण मनाचीही नाही," अशी घणाघाती टीका त्यांनी केली. तसंच, "एवढे गंभीर प्रकार समोर येऊनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदेंचा एमडी ड्रग्ज कारखान्याशी संबंध नाही, असे सांगत आहेत. हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून एकनाथ शिंदे यांचा तात्काळ राजीनामा घ्यावा," अशी मागणी हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.

संपादकांची शिफारस

