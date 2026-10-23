दुष्काळात परदेश दौऱ्यापेक्षा शेतकऱ्यांना निधी द्या! परदेश दौऱ्यासाठी शेतकऱ्यांना पाठवण्याच्या मंजुरीवर अंबादास दानवे यांचा टोला
ऐन दुष्काळात राज्यातून एकूण 180 शेतकऱ्यांना परदेश दौऱ्याची संधी मिळणार आहे. यासंदर्भात नुकताच जीआर काढण्यात आला आहे.
Published : October 23, 2026 at 2:47 PM IST
मुंबई - राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असताना शेतीच्या अभ्यासासाठी परदेश दौरा करण्यापेक्षा सदर निधी शेतकऱ्यांना दिला तर अधिक चांगले होईल, असा टोला विधान परिषदेतील माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी लगावला. शेतीचा वेगवेगळ्या ठिकाणी अभ्यास करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. मात्र, सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत दौरा करणे योग्य नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीचे तंत्रज्ञान शिकता यावे, तसंच शेतीमालाची निर्यात, विक्री आणि प्रक्रिया उद्योगांची माहिती मिळावी, यासाठी राज्यातील 34 जिल्ह्यांतून प्रत्येकी पाच शेतकऱ्यांची निवड केली जाणार आहे. त्यानुसार 170 शेतकऱ्यांना परदेश दौऱ्याची संधी मिळणार असून राज्यस्तरीय समितीमार्फत आणखी 10 शेतकऱ्यांची निवड केली जाणार आहे. त्यामुळे एकूण 180 शेतकरी या अभ्यास दौऱ्यात सहभागी करून घेतले जाणार आहेत.
दानवे यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, शेतीतील आधुनिक तंत्रज्ञान आणि नव्या पद्धतींचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन माहिती घेण्यास विरोध करण्याचे कारण नाही. मात्र, राज्यातील शेतकरी दुष्काळाच्या संकटाला सामोरे जात असताना अशा दौऱ्यांवर खर्च करण्याऐवजी तोच निधी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वापरावा. जेणेकरून शेतकऱ्यांना दुष्काळात आर्थिक आधार मिळेल.
राज्यातील शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीचे तंत्रज्ञान शिकता यावे, तसंच शेतीमालाची निर्यात, विक्री आणि प्रक्रिया उद्योगांची माहिती मिळावी, यासाठी महाराष्ट्र शासनानं महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सन 2026-27 या आर्थिक वर्षात राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे ही योजना राबवण्यास कृषी विभागाने गुरुवारी प्रशासकीय मान्यता दिली. या योजनेसाठी 4 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
परदेशात पाहिलेल्या आधुनिक पद्धतींचा उपयोग राज्यातील शेतीत व्हावा, शेतकऱ्यांचे ज्ञान आणि कौशल्य वाढावे, तसंच शेती अधिक आधुनिक आणि बाजारपेठेशी जोडलेली व्हावी, हा या योजनेमागील उद्देश आहे. या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी कृषी आयुक्तालयामार्फत केली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांची निवड कशी केली जाते - शेतकऱ्यांची परदेश दौऱ्यासाठी निवड करताना प्रत्येक जिल्ह्यातून अर्ज मागवण्यात येतात. त्यामधून जिल्हास्तरीय लॉटरी पद्धतीने शेतकऱ्यांची निवड केली जाते. या दौऱ्यासाठी अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्याचे वय 25 ते 60 वर्षे दरम्यान असावे लागते. तसंच संबंधित शेतकरी किमान बारवी पास असावा, अशी अट आहे. तसंच त्याच्याकडे वैध पासपोर्ट आणि 7/12 आणि 8-अ चा उतारा असणे अनिवार्य आहे. सदर शेतकरी सरकारी नोकरीत असता कामा नये, ही देखील महत्त्वाची अट यामध्ये आहे.