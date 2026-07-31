मराठवाड्याच्या सूपुत्राची जलक्रांती! कॉर्पोरेट नोकरी सोडून डॉ. परमेश्वर पोळ यांनी उपग्रहाच्या मदतीनं दूर केली 123 गावांची तहान
लातूरच्या डॉ. परमेश्वर पोळ यांनी कॉर्पोरेट नोकरी सोडून जीआयएस (GIS) तंत्रज्ञान आणि उपग्रह नकाशांच्या साहाय्यानं मराठवाड्यातील 123 हून अधिक गावांमध्ये यशस्वी जलसंधारण केलं आहे.
Published : July 31, 2026 at 6:33 PM IST
नांदेड : मराठवाड्यातील दुष्काळी भागात लहानपणी पाण्यासाठी मैलोनमैल पायपीट करणारा एक मुलगा. पुढं जीआयएस तज्ज्ञ बनतो आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील स्थिर नोकरी सोडून पुन्हा आपल्या गावाकडं परततो. आज त्याच व्यक्तीच्या वैज्ञानिक नियोजनामुळं 123 हून अधिक पाणीटंचाईग्रस्त गावांमध्ये जलसंधारणाची नवी क्रांती घडली आहे. उपग्रह नकाशे, जलवैज्ञानिक सर्वेक्षण आणि लोकसहभागाच्या बळावर लाखो लिटर पाण्याची साठवण शक्य झाली आहे. ही प्रेरणादायी कहाणी आहे, जीआयएस तज्ज्ञ आणि जलसंवर्धन कार्यकर्ते डॉ. परमेश्वर पोळ आणि त्यांच्या 'जलदूत नेटवर्क'ची...
...अन् गावाकडं परतण्याचा निर्णय निवडला : मराठवाड्यातील लातूर जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती डॉ. परमेश्वर पॉल यांनी लहानपणापासून अनुभवली. लहान वयात असताना त्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी अनेक किलोमीटर पायपीट करावी लागली होती. पाण्याची हीच समस्या त्यांच्या मनात कायमची घर करून राहिली. 2011 मध्ये त्यांनी पुण्यात 'जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टिम्स' अर्थात जीआयएस क्षेत्रात करिअर सुरू केलं. चांगली नोकरी, स्थिर आयुष्य आणि उज्ज्वल भवितव्य असूनही त्यांनी 2012 मध्ये मोठा निर्णय घेतला आणि आपल्या गावाकडं परतण्याचा मार्ग निवडला.
गावांमध्ये लाखो लिटर पाण्याची साठवण : गेल्या 14 वर्षांत डॉ. परमेश्वर पॉल यांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा वापर थेट गावांच्या विकासासाठी केला. उपग्रह नकाशे, हायड्रोलॉजिकल सर्वेक्षण आणि वैज्ञानिक नियोजनाच्या माध्यमातून विहिरी कोरड्या पडणाऱ्या गावांमध्ये पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचं नियोजन करण्यात आलं. शेततळी, नाल्यांचं खोलीकरण, वृक्षारोपण, नदी पुनरुज्जीवन आणि जलसंधारणाच्या विविध उपक्रमांमुळं आज 123 हून अधिक पाणीटंचाईग्रस्त गावांमध्ये मोठा बदल घडून आला आहे.
'जलदूत नेटवर्कची' दुष्काळग्रस्त भागांसाठी प्रेरणादायी : या गावांमध्ये लाखो लिटर पाण्याची साठवण होत असून भूजल पातळी वाढण्यासही मदत झाली आहे. मात्र, डॉ. परमेश्वर पॉल यांच्या कार्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी जलसंवर्धनाला केवळ तांत्रिक प्रकल्प न ठेवता लोकचळवळीचं स्वरूप दिलं. ग्रामस्थ, शेतकरी आणि स्वयंसेवी संस्थांना एकत्र आणत त्यांनी प्रत्येक गावाला स्वतःच्या पाण्याचं नियोजन करण्यासाठी सक्षम केलं. आज मराठवाड्यातील अनेक गावांमध्ये जलसंधारणाचे यशस्वी मॉडेल उभं राहत आहे. डॉ. परमेश्वर पॉल आणि 'जलदूत नेटवर्क'ची ही वाटचाल राज्यातील इतर दुष्काळग्रस्त भागांसाठीही प्रेरणादायी ठरत आहे.
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