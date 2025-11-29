अधुरी एक कहाणी : प्रेमाला विरोध असल्यानं भाऊ आणि वडिलांनी केली प्रियकराची हत्या, प्रेयसीनं मृतदेहाशी केलं लग्न
एका तरुणावर असलेल्या प्रेमाला विरोध करत मुलीच्या वडील आणि भावांनी प्रियकराची हत्या केली. मात्र त्यानंतर प्रेयसीनं प्रियकराचं घर गाठत त्याच्या मृतदेहाबरोबर लग्न केलं.
नांदेड : घरातील कर्त्या तरुणाची हत्या झाल्यानं कुटुंबीयांनी फोडलेला हंबरडा. . . परिसरात उसळलेला जनआक्रोश . . . रडण्याच्या किंकाळ्यांनी हादरलेलं आसमान... अशात पुढं आलेलं हळदी कुंकू... मृतदेहाला लावण्यात आलेली हळद... प्रेयसीनं प्रियकराच्या मृतदेहासमोर लावलेलं त्याच्या नावाचं कुंकू... अन् मग मृतदेहाबरोबर लागलेलं प्रेयसीचं लग्न... या घटनेनं नांदेडकरांचं मन हेलावून गेलं. अगदी एखाद्या चित्रपटात शोभेल अशी मन सुन्न करणारी घटना नांदेडमधील गंज परिसरात पाहायला मिळाली.
मृतदेहासमोरच प्रियकराच्या नावाचं लावलं कपाळावर कुंकू : त्याचं झालं असं की, प्रेमात आकंठ बुडालेल्या दोन तरुण-तरुणींच्या प्रेमसंबंधास मुलीच्या घरच्यांचा तीव्र विरोध होता. या विरोधातूनच प्रियकराची गंज परिसरात हत्या करण्यात आली. गुरुवारी सायंकाळी साडेपाच वाजताच्या सुमारास नांदेड शहरातील जुना गंज भागात हत्येचा थरार घडला. प्रेम संबंधाला विरोध असलेल्या प्रेयसीच्या वडिलानं दोन्ही मुलांसह त्याच्या मित्रासोबत मिळून या प्रियकराची निर्घृणपणे हत्या केली. सुरुवातीला त्याच्यावर गोळी झाडली. त्यानंतर डोक्यात जबर वार करुन त्याची हत्या करण्यात आली. या घटनेनंतर प्रेयसी मृत प्रियकराच्या घरी गेली अन् अंत्यविधीपूर्वी मृतदेहासमोरच त्याच्या नावचं कुंकू कपाळावर लावलं. प्रेयसीनं मृतदेहाबरोबर लग्न केलं. त्यामुळे प्रियकराच्या कुटुंबीयांनी मोठा आक्रोश केला. यावेळी प्रेयसीनं मारेकरी वडील आणि भावांना फाशी देण्याची मागणी केली.
प्रेमात सोबत जगण्या मरण्याच्या घेतल्या आणाभाका : या प्रियकर आणि प्रेयसीनं प्रेमात सोबत जगण्या मरण्याच्या आणाभाका घेतल्या होत्या. अनेक स्वप्नं दोघांनी रंगवली होती. मात्र त्यांच्या प्रेमाची चाहूल प्रेयसीच्या कुटुंबाला लागली. मृत प्रियकर हा मुलीचा भावांचा मित्र होता, सारखं घरी येणं जाण होतं. दरम्यान "माझ्या बहिणीला बोलू नको," असं म्हणत प्रेयसीच्या भावाकडून प्रियकराची समजूत काढण्यात आली. शेवटी गुरुवारी सायंकाळी प्रेयसीच्या वडिलानं दोन मुलांसह इतर साथीदारांना सोबत घेत प्रियकराला मारहाण केली. त्याच्यावर गोळी झाडून डोक्यात वार करण्यात आला. विशेष म्हणजे मृत प्रियकर आणि मारेकरी हे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे होते. मृताच्या आईच्या तक्रारीवरून इतवारा पोलिसांनी प्रेयसीच्या आई वडील दोन भावांसह आठ जणांविरोधात खुनाचा आणि अट्रॉसिटीची तक्रार दाखल केली. त्यांच्या तक्रारीवरुन गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
माझ्या आई वडील आणि भावाला फाशी द्या : पोलिसांनी बारा तासाच्या आत सर्व आरोपींना ताब्यात घेतलं. धक्कादायक म्हणजे हत्येच्या दोन तासापूर्वी प्रेयसीची आई मृत प्रियकराच्या घरी जाऊन त्याला धमकी दिल्याची चर्चा आहे. दरम्यान प्रियकराच्या हत्येनंतर प्रेयसी ही त्याच्या घरी राहायला गेली. त्याचा मृतदेह घरी आणताच तिनं टाहो फोडला. यावेळी प्रेयसीनं "माझं आणि प्रियकर तरुणाचं तीन वर्षापासून प्रेम होतं. माझ्या घरच्यांना ते मान्य नव्हतं. माझा प्रियकर हा कारागृहातून सुटून आल्यानंतर माझ्या घरचे त्याच्या खुनाचा कट रचत होते. मलाही ठार मारण्याची धमकी देत होते, असा धक्कादायक खुलासा प्रेयसीनं केला. "हा खून जातीयवादातून करण्यात आलाय, मारेकऱ्यांना फाशी द्यावी आणि आम्हाला न्याय द्यावा," अशी विनंती तिनं केली आहे. "तो आता नसला तरी आमचं प्रेम आहे, मी त्याच्या घरी त्याची बनून राहणार," असं तिनं यावेळी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.
