ETV Bharat / state

आंबोली घाटात मद्यधुंद टेम्पोचालकाचा थरार; दुचाकीला दिलेल्या धडकेत चिमुकली ठार, आईही जखमी

अंबोली घाटात मद्यधुंद चालकानं भरधाव टेम्पो चालवत दुचाकीला धडक दिली. या भीषण अपघातात चिमुकली ठार झाली, तिची आई गंभीर जखमी झाली आहे.

आंबोली घाटात मद्यधुंद टेम्पोचालकाचा थरार
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 12, 2026 at 5:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सिंधुदुर्ग : फरशीची वाहतूक करणाऱ्या टेम्पोनं आंबोली घाटात दुचाकीला धडक दिल्यानं झालेल्या अपघातात दहा वर्षाची चिमुकली चिरडल्या गेली. या भीषण धडकेत निकिता प्रसाद राऊत ( १० रा. फौजदारवाडी आंबोली) ही जागीच ठार झाली. तर तिची आई चैताली राऊत या गंभीर जखमी झाल्या आहेत. ही घटना रविवारी ११ वाजण्याच्या सुमारास आंबोली घाटात पायथ्याला असलेल्या नानापाणी जवळ घडली.

अपघातानंतर टेम्पो झाला पलटी : अपघातानंतर पळून जाण्याचा प्रयत्नात असलेल्या टेम्पो चालकाचं गाडीवरील नियंत्रण सुटलं. हा टेम्पो आंबोली घाटात युटर्न जवळ पलटी झाल्यामुळे तब्बल अडीच तासाहून अधिक काळ वाहतूक ठप्प झाली होती. अपघातानंतर ग्रामस्थांनी आक्रमक भूमिका घेत टेम्पो चालकाला आमच्या ताब्यात द्या, अशी आक्रमक मागणी केली. त्यानंतर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, म्हणून चालक आणि त्याच्या साथिदाराला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. घटनेनंतर पोलिसांकडून काही वेळानं वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. आंबोलीहून सावंतवाडीच्या दिशेनं येत असलेले दुचाकी चालक राऊत हे आंबोली घाटाच्या पायथ्याशी असलेल्या नानापाणी जवळ आले असता, आंबोली गोव्याच्या दिशेनं जात असलेल्या टेम्पो चालक हा मद्यधुंद होता. त्याच अवस्थेत भरधाव वेगात चालला असतानाच त्यानं नानापाणी जवळ राऊत यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या धडकेत चिमुकली गाडीवरून खाली पडल्यामुळे ती जागीच ठार झाली. तर त्यांच्या पत्नी या गंभीर जखमी झाल्या आहेत.

टेम्पो चालकानं काढला पळ : हा प्रकार टेम्पो चालकांच्या लक्षात आल्यानंतर चालकानं सावंतवाडीच्या दिशेनं पळ काढला. काही किलोमीटर गेल्यानंतर चालकाचा गाडीवर ताबा सुटल्यामुळे टेम्पो वळणावर रस्त्याच्या मधोमध पलटी झाला. तर फरशाही रस्त्यावर कोसळल्या. त्यानंतर दोन्ही बाजूची वाहतूक तब्बल अडीच तास ठप्प झाली होती. अपघातानंतर लागलीच निकिताचा मृतदेह आंबोली प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आणण्यात आला. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर आंबोलीतील ग्रामस्थांनी मोठी गर्दी केली. तसेच चालक व क्लीनरच्या विरोधात जोरदार नाराजी व्यक्त केली. आमच्या चिमुकलीच्या मृत्यूला जबाबदार ठरणाऱ्या या दोघांना ताब्यात द्या अशी मागणी करत आक्रमक भूमिका घेतली. यावेळी पोलीस हवालदार रामदास जाधव व संतोष गलोले यांनी योग्यरित्या परिस्थिती हाताळली. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांनी घटनास्थळावर धाव घेतली. ठप्प झालेली वाहतूक सुरळीत करण्यात आली.

TAGGED:

GIRL DIED AND MOTHER INJURED
TEMPO BIKE ACCIDENT
मद्यधुंद टेम्पोचालकाचा थरार
चिमुकली ठार
TEMPO BIKE ACCIDENT IN AMBOLI GHAT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.