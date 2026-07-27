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'ठाकरे म्हणजे आयत्या बिळात नागोबा'; जामनेरमधून गिरीश महाजनांचा विरोधकांवर निशाणा

राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली आहे. जामनेर इथं एका कार्यक्रमानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

Girish Mahajan
जामनेर येथील कार्यक्रमात मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह इतर मान्यवर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 27, 2026 at 5:49 PM IST

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जळगाव : जिल्ह्यातील जामनेर शहर, तालुक्यातील लाभार्थ्यांसाठी आज (27 जुलै) 'छत्रपती शिवाजी महाराज समाधान शिबिर' आयोजित करण्यात आलं होतं. या शिबिराला राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री गिरीश महाजन यांनी उपस्थित लाभार्थ्यांना विविध शासकीय योजनांची माहिती देत त्यांचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्याचं आवाहन केलं. शिबिरामध्ये जामनेर तालुक्यातील सुमारे 5 हजार लाभार्थ्यांना विविध दाखल्यांचं वाटप करण्यात आलं. तालुक्यातील विविध गावांतील लाभार्थी मोठ्या संख्येनं या शिबिराला उपस्थित होते. शिबिरानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना गिरीश महाजन यांनी विविध समकालीन विषयांवर प्रतिक्रिया दिली. एमपीएससी पेपरफुटीच्या आरोपांबाबत विचारलं असता ते म्हणाले, "मला याबाबत सध्या काहीही माहिती नाही. माहिती घेऊनच यावर बोलेन. मात्र कार्यकर्त्यांनी सांगितलं की एमपीएससीने यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिलं आहे. तथ्य समोर आल्यानंतरच भूमिका मांडेन."

माध्यमांशी बोलताना मंत्री गिरीश महाजन (ETV Bharat)

'ठाकरे म्हणजे आयत्या बिळात नागोबा' : यावेळी महाजनांनी ठाकरे बंधूंच्या मोर्चावर, संजय राऊत आणि एचएसआरपी नंबर प्लेटसह विविध मुद्द्यांवरही प्रतिक्रिया दिली. ठाकरे बंधूंच्या मोर्चाबाबत बोलताना महाजन म्हणाले, "ठाकरे म्हणजे आयत्या बिळात नागोबा. बेगाने शादी में अब्दुल्ला दिवाना. बँड वाजला की नाचायला निघतात, पण लग्न कोणाचं आहे हेच माहिती नसतं." ते पुढे म्हणाले, "ठाकरे सरकारच्या काळात राज्यात टीईटी परीक्षेचा सर्वात मोठा घोटाळा झाला. त्यावेळी त्यांना मोर्चा काढण्याची आठवण झाली नव्हती. आता या आंदोलनातून त्यांना कोणताही राजकीय फायदा होणार नाही."

आमची काळजी करू नका, आदित्य ठाकरेंना टोला : आदित्य ठाकरे यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना महाजन म्हणाले, "आम्ही सर्वजण एक आहोत. तुम्ही आमची काळजी करू नका. उपद्रव करण्यापेक्षा स्वतःचा पक्ष कसा वाढेल यावर लक्ष द्या. केवळ वक्तव्ये करून राजकीय फायदा मिळत नाही."

'संजय राऊत आता ज्योतिषी झाले आहेत' : शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत यांच्यावर टीका करताना ते म्हणाले, "संजय राऊत आता ज्योतिषी झाले आहेत. त्यामुळे ते काहीही भविष्यवाणी करू शकतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी संबंधित विषयावर स्पष्टीकरण दिलेलं असतानाही राऊत यांना घाई झाली आहे. त्यांना देवेंद्र फडणवीस यांचा धाक वाटतो. महाराष्ट्रात त्यांच्यासारखा अभ्यासू आणि सक्षम नेता दुसरा नाही."

'एचएसआरपी नंबर प्लेट न लावणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई ' : एचएसआरपी नंबर प्लेटबाबत महाजन यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली. "एचएसआरपी नंबर प्लेट सर्वांसाठी अनिवार्य आहे. महाराष्ट्रात 'मामा, भाऊ, दादा, काका' अशा नावांच्या नंबर प्लेट लावण्याची पद्धत बंद झाली पाहिजे. नियम सर्वांसाठी समान आहेत. मुदतीत एचएसआरपी नंबर प्लेट न लावणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. यातून कोणीही सुटणार नाही," असा इशारा त्यांनी दिला.

'मेळघाट विषबाधा प्रकरणाची माहिती घेऊनच बोलेन' : मेळघाटातील विद्यार्थ्यांच्या विषबाधा प्रकरणावर महाजनांनी, घटनेची संपूर्ण माहिती घेतल्यानंतरच भाष्य करणार असल्याचं सांगितलं. "मेळघाटातील विद्यार्थ्यांच्या विषबाधेच्या घटनेची मला सविस्तर माहिती नाही. नेमकी काय घटना घडली आणि विषबाधेचं कारण काय आहे, याची माहिती घेतल्यानंतरच यावर बोलेन."

उद्धव ठाकरेंना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा : उद्धव ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा देताना महाजन म्हणाले, "उद्धवजींना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. त्यांनी अशीच कामं करत राहावीत. आणि 'बेगाने शादी में अब्दुल्ला दिवाना'प्रमाणे नाचत राहावं. त्यांना माझ्या मनःपूर्वक शुभेच्छा."

इथेनॉल वादावरही महाजन काय म्हणाले? : इथेनॉलच्या मुद्द्यावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यावर होत असलेल्या टीकेबाबत विचारलं असता महाजन म्हणाले, "लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आपलं मत मांडण्याचा अधिकार आहे. शासन अशा सर्व बाबींची दखल घेत आहे. राजीनाम्याची मागणी झाली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निर्णय घेतला, हे सर्वांनी पाहिलं आहे."

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TAGGED:

गिरीश महाजन
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