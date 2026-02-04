'पहिली टर्म शेवटची ठरु नये'- गिरीश महाजन यांचा आमदार सुहास बाबर यांना टोला
शिवसेनेचे आमदार सुहास बाबर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा एकेरी उल्लेख केला होता. यावरून भाजपा नेते गिरीश महाजन यांनी त्यांना टोलावजा इशारा दिला.
मुंबई : महापौर निवड, अंतर्गत कुरबुरी, मंत्रिपद वाटप, तसेच शिवसेना आमदार सुहास बाबर यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना भाजपा नेते गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट शब्दांत भूमिका मांडली. “थोडाफार कुरकुरीत सगळीकडं चालणारच. आम्ही 72 नगरसेवक निवडून आणले. मागच्यापेक्षा चांगली मेजॉरिटी मिळाली आहे. राजकारणात सर्व गोष्टी 100 टक्के मनासारख्या होत नाहीत. किरकोळ वाद होतात, पण हा विषय मुख्यमंत्री आम्ही चर्चा करून सोडवत आहोत. केंद्रात आणि राज्यात आम्ही सत्तेत एकत्र आहोत. त्यामुळं आम्ही एकत्रच राहणार आहोत. महापौर निवड बिनविरोध होईल अशीच अपेक्षा आहे,” असं मंत्री महाजन म्हणाले.
पहिली टर्म शेवटची ठरू नये : तिकीट वाटपाच्यावेळी काही ठिकाणी गोंधळ झाल्याचं मान्य करत त्यांनी सांगितलं की, "प्रवेश करताना पळापळ झाली हे सर्वांनाच माहिती आहे, मात्र त्याचा मुद्दा केंद्रस्थानी आणणं योग्य नाही." शिवसेना आमदार सुहास बाबर यांनी मुख्यमंत्र्यांचा एकेरी उल्लेख केल्याबद्दल बोलताना महाजन म्हणाले, “राजकारणाची त्यांची अजून सुरुवात आहे. वर्षभरापूर्वीच ते निवडून आले आहेत. त्यांनी तोलून-मापून बोललं पाहिजे. हवेत राहता कामा नये. पहिली टर्म शेवटची ठरू नये. शिंदे साहेबांनी त्यांना समज देण्याची गरज आहे.”
दोन्ही पवारांचा आणि पक्षांचा प्रश्न : राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाबाबत ते म्हणाले की, "यासंदर्भात काय चर्चा झाली कुणालाच माहिती नाही. दादा गटाचे लोक वेगवेगळे बोलतात. पवार साहेब म्हणतात झालं. पण हा दोन्ही पवारांचा आणि पक्षांचा प्रश्न आहे. कुणाला मंत्रिपद द्यायचं हा मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार आहे. तुम्ही राष्ट्रवादीच्या संदर्भात बोलणारे कोण? हे वाक्य योग्य नाही. पण शेवटी विलीनीकरणाचा प्रश्न राष्ट्रवादीचा आहे. आम्हाला त्याच्याशी काही घेणंदेणं नाही. दोन्ही पक्षांनी सामंजस्यानं प्रश्न सोडवावा.”
आंबेडकरी नेत्यांचेही मला फोन येतात : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी झालेल्या वादावर बोलताना त्यांनी सांगितलं की, अनावधानाने नाव राहून गेल्याबद्दल तात्काळ दिलगिरी व्यक्त केली होती. दुसऱ्या दिवशी माफीही मागितली. “माझा बाबासाहेबांचा अपमान करण्याचा प्रश्नच नाही. मी 40 वर्षांपासून निळा शर्ट घालतो. आमच्या आंबेडकरी नेत्यांचेही मला फोन येतात.” महापौर निवडणुकीबाबत ते म्हणाले की, "सहा तारखेला निवडणूक असून बहुधा ती बिनविरोध होईल. आमचे 72 आणि त्यांचे 26 नगरसेवक आहेत. आम्ही केंद्रात आणि राज्यात सोबत आहोत. मुख्यमंत्री आणि शिंदे साहेबांचीही एकत्र राहण्याची इच्छा आहे. पद वाटपाबाबत चर्चा सुरू असून आज-उद्या हा प्रश्न सुटेल.”
