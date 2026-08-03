भुजबळांशी कोणताही दुरावा नाही; रायगडचा तिढा लवकर सुटेल, संजय राऊतांवर मात्र महाजनांचा घणाघात
मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी छगन भुजबळ यांच्याशी कोणताही दुरावा नसल्याचं जळगावात स्पष्ट करत शिवसेना (UBT) नेते संजय राऊत यांना लक्ष्य बनवलं.
Published : August 3, 2026 at 1:40 PM IST
जळगाव : राज्याचे ग्रामविकास आणि जलसंधारण मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी जळगावात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना छगन भुजबळ, रायगड पालकमंत्री पद, संजय राऊत, देवेंद्र फडणवीस आणि पंतप्रधानपदाच्या चर्चेवर स्पष्ट भूमिका मांडली. विशेष म्हणजे संजय राऊत यांच्यावर त्यांनी जोरदार टीका करताना, 'त्यांच्या जिभेला हाड नाही,' अशी बोचरी टिप्पणी केली.
भुजबळ साहेब ज्येष्ठ आहेत; निर्णय मुख्यमंत्र्यांचा : छगन भुजबळ यांच्या नाराजीबाबत विचारलं असता महाजन म्हणाले, "भुजबळ साहेब ज्येष्ठ आणि वरिष्ठ नेते आहेत. त्यांच्या आणि त्यांच्या समर्थकांच्या भावना मी समजू शकतो. मात्र या संदर्भातील सर्व अधिकार मुख्यमंत्री यांच्याकडे आहेत आणि अंतिम निर्णय तेच घेतील."
रायगडचा तिढा लवकरच सुटेल : रायगडच्या पालकमंत्री पदाच्या वादावर बोलताना त्यांनी सांगितलं की, विधान परिषद निवडणुकीच्यावेळी या विषयावर चर्चा झाली होती, अशी माहिती माझ्या कानावर आली आहे. रायगडचा तिढा लवकरच सुटेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
भुजबळ आणि माझ्यात अबोला नाही : नाशिकमधील बैठकीत छगन भुजबळ आणि आपल्यात अबोला असल्याच्या चर्चेचं महाजन यांनी खंडन केलं. "आमच्यात कुठेही अबोला नाही. पुतळा अनावरणाच्या कार्यक्रमात मी स्वतः त्यांचा हात धरून व्यासपीठावर घेऊन गेलो. त्यानंतरही आवश्यक तेवढा संवाद झाला. आमच्यात कोणताही दुरावा किंवा मतभेद नाहीत. माझे आणि छगन भुजबळ यांचे अतिशय चांगले संबंध आहेत," असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
संजय राऊतांवर सडकून टीका : संजय राऊत यांच्या वक्तव्यांवर प्रतिक्रिया देताना महाजन म्हणाले, "संजय राऊत यांना बोलण्याची पूर्ण मुभा आहे. त्यांना कोण थांबवणार? मला त्यांच्यासारखं बोलता येत नाही, माझ्यावर पक्षाची आणि पदाची बंधने आहेत." ते पुढे म्हणाले, "संजय राऊत यांच्या जिभेला हाड नाही. ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अगदी सरन्यायाधीशांवरही बोलतात. त्यांच्या मागे-पुढे कोणी नाही. मागच्या दाराने ते खासदार झाले. एकदा लोकांमधून निवडणूक लढवून दाखवावी. त्यांना जनतेच्या प्रश्नांशी काहीही देणंघेणं नाही."
देवेंद्र फडणवीस यांच्या काकांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया : देवेंद्र फडणवीस यांच्या काकांच्या वक्तव्याबाबत महाजन म्हणाले, "ते त्यांचे वैयक्तिक मत असू शकतं. मात्र देवेंद्रजींमध्ये कोणतीही कमतरता नाही. ते सर्व गुणांनी परिपूर्ण नेते आहेत."
महाराष्ट्रालाही पंतप्रधानपदाची संधी मिळायला हवी : पंतप्रधानपदाच्या चर्चेवर बोलताना त्यांनी म्हटलं, "महाराष्ट्रातील एखादा मराठी नेता देशाचा पंतप्रधान झाला तर त्यात वाईट काय आहे? मात्र हा निर्णय वरिष्ठ नेतृत्वाचा असतो. अशा विषयावर येथे बसून चर्चा करणं बालिशपणाचं ठरेल."
उद्धव ठाकरे यांच्या नावावरून टोला : संजय राऊत यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाबाबत केलेल्या वक्तव्यावर महाजन यांनी पलटवार करत म्हटलं, "उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व देशाला मिळाले तर चांगले होईल, असं म्हणणं हा मोठा विनोद आहे. मुख्यमंत्री असताना कोरोना काळात त्यांनी एकदाही मंत्रालयाची पायरी चढली नाही. असा व्यक्ती देशाचा कारभार कसा सांभाळू शकतो?" गिरीश महाजन यांच्या या विधानांमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे असून, रायगड पालकमंत्रीपद, छगन भुजबळ यांची भूमिका आणि महायुतीतील समन्वयाबाबत नव्या चर्चांना उधाण येण्याची शक्यता आहे. ही बातमी प्रसारित केलेल्या विधानांवर आधारित आहे. संबंधित मुद्द्यांवर इतर पक्ष किंवा व्यक्तींची भूमिका उपलब्ध झाल्यास ती स्वतंत्रपणे समाविष्ट करता येईल.
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