'फिट इंडिया' अभियानाला बळ देणारी गिरीप्रेमीची एव्हरेस्ट मोहीम; तब्बल 14 वर्षांनी गिरीप्रेमीनं पुन्हा एकदा फडकावला माऊंट एव्हरेस्टवर तिरंगा

पुण्यातील गिरीप्रेमी संस्थेच्या गिर्यारोहकांनी आज (21 मे) जगातील सर्वोच्च माऊंट एव्हरेस्ट शिखरावर यशस्वी चढाई करत भारतीय तिरंगा फडकावला आहे.

Published : May 21, 2026 at 8:02 PM IST

मुंबई : पुण्यातील गिरीप्रेमी या गिर्यारोहक संस्थेच्या चमूने अखेर जगातील सर्वोच्च शिखर माऊंट एव्हरेस्टवर तिसऱ्यांदा भारतीय तिरंगा दिमाखात फडकावला आहे. 8,848.86 मीटर उंचीच्या या सर्वोच्च शिखरावर 21 मे रोजी पहाटे 4:45 वाजता विवेक शिवदे, मिहिर जाधव आणि अखिल काटकर यांनी यशस्वी शिखर चढाई केली. त्यांच्यासोबत लाक्पा शेर्पा, उर्गेन शेर्पा आणि लाक्पा तेनजी शेर्पा हे अनुभवी शेर्पा गिर्यारोहकही मोहिमेचा महत्त्वाचा भाग होते. संपूर्ण टीमला बेस कॅम्पवरून तेनझिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार विजेते ज्येष्ठ गिर्यारोहक उमेश झिरपे यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले.

साऊथ कोल मार्गाने यशस्वी चढाई : नेपाळमधील पारंपरिक साऊथ कोल मार्गाने गिरीप्रेमीच्या टीमने ही मोहीम पूर्ण केली. 2012 आणि 2013 नंतर तब्बल 14 वर्षांनी गिरीप्रेमीची ही तिसरी यशस्वी एव्हरेस्ट मोहीम ठरली आहे. 2 एप्रिल रोजी पुण्यातून रवाना झालेल्या या पथकाने जवळपास आठ आठवडे एव्हरेस्ट परिसरात राहून नियोजनबद्धरित्या तिथल्या खडतर आणि जीवघेण्या वातावरणाशी जुळवून घेण्याची किमया साधली. ज्यात लोबुची ईस्ट शिखर चढाई तसेच एव्हरेस्टवरील कॅम्प 2 पर्यंतच्या फेऱ्यांचा समावेश होता.

डेथ झोनमध्ये सलग 10 तासांची चढाई : रविवारी अंतिम शिखर चढाई मोहिमेला सुरुवात झाल्यानंतर पथकाने शिखराच्या दिशेने आगेकूच केली. यंदाच्या मोसमात हवामान तुलनेने अनुकूल असले, तरी 8,000 मीटरवरील ‘डेथ झोन’मध्ये अत्यल्प प्राणवायूमुळे टीमला सलग 10 तास चढाई करावी लागली. दरम्यान, टीममधील आणखी एक सदस्य निकुंज शाह याला प्रकृती अस्वस्थतेमुळे मोहीम पूर्ण करता आली नाही. सुमारे 7,500 मीटर उंचीवर त्याची प्रकृती खालावल्याने त्याला तिथेच थांबवावं लागलं. मात्र, बचाव पथकाने त्याला सुखरूप बेस कॅम्पपर्यंत आणलं असून त्याची प्रकृती आता स्थिर आहे.

शिस्त, संयम आणि मानसिक कणखरतेचा विजय : एव्हरेस्ट बेस कॅम्पवरून मोहिमेचे नेतृत्व करणारे अर्जुन पुरस्कार विजेते उमेश झिरपे म्हणाले, “यंदा एव्हरेस्टवरील हवामानाचे आव्हान नेहमीपेक्षा कमी होतं. मात्र, जेट स्ट्रीम्स सतत सक्रिय असल्यानं शिखर चढाईसाठी उपलब्ध वेळ अत्यंत मर्यादित होता. अशा परिस्थितीत योग्य वेळ साधत सुरक्षितरीत्या शिखर चढाई पूर्ण करणं हेच सर्वात मोठं आव्हान होतं. टीमच्या या यशामागे शिस्त, संयम आणि मानसिक कणखरता महत्त्वाची ठरली.”

‘फिट इंडिया’ अभियानाला बळ : उमेश झिरपे यांनी आजवर 18 गिर्यारोहकांना एव्हरेस्ट शिखर सर करण्यासाठी मार्गदर्शन केलं आहे. या यशस्वी मोहिमेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दूरध्वनीवरून गिरीप्रेमीच्या टीमचं अभिनंदन केलं. ही मोहीम भारत सरकारच्या ‘फिट इंडिया’ अभियानाला पाठबळ देणारी असल्याचं उमेश झिरपे यांनी सांगितलं. 50 दिवसांच्या या मोहिमेला 2 एप्रिल रोजी राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी हिरवा झेंडा दाखवला होता. हवामान बदलाबाबत जनजागृती, गिर्यारोहणातील फिटनेस, पर्यावरण संवर्धन आणि हिमनद्यांच्या संवर्धन करणं हा या मोहिमेचा प्रमुख उद्देश होता.

