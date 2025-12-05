केंद्र सरकारचं मुंबईकरांना गिफ्ट! उरण-नेरुळ व बेलापूर मार्गावर लोकलच्या अतिरिक्त 10 फेऱ्या चालणार, प्रवाशांना दिलासा
रेल्वेच्या नवीन निर्णयानुसार, उरण-नेरुळ व बेलापूर मार्गावर तब्बल 10 अतिरिक्त फेऱ्या वाढवण्यात येणार आहेत.
Published : December 5, 2025 at 5:12 PM IST
नवी मुंबई : एक दोन नव्हे तर तब्बल 28 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर उरण ते नेरुळ व उरण ते बेलापूर लोकल रेल्वे 12 जानेवारी 2024 ला लोकांच्या मागणीनुसार सुरू झाली. मात्र उरण लोकलच्या फेऱ्यांची संख्या पाहता उरण परिसरातील नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली. तसंच लोकल ट्रेन सुरू होऊन जवळपास दोन वर्षे होत आहेत. उरण परिसरातील स्थानिक लोकांचा लोकल ट्रेनचा प्रवास पाहता लोकलच्या फेऱ्या वाढवण्याची मागणी उरणमधील प्रवासी करत होते. अखेर या मागणीला यश आलं असून, रेल्वेच्या नवीन निर्णयानुसार उरण-नेरुळ व बेलापूर मार्गावर तब्बल 10 अतिरिक्त फेऱ्या वाढवण्यात येणार आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या सोशल मीडियावर माहिती दिली आहे. तसंच रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णवी यांचे आभार देखील मानले आहेत. या निर्णयामुळं उरण परिसरातील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
वाढत्या शहरीकरणामुळं लोकलची गरज : उरण रेल्वे सुरू होण्याची प्रवाशांनी तब्बल 28 वर्ष चातकाप्रमाणे वाट पाहिली. उरण रेल्वे सुरू झाल्यानंतर उरण परिसर अगदी काहीच मिनिटांच्या अंतरावर नवी मुंबईशी जोडला गेला. तसंच उरण परिसर विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आला. उरण परिसरात औद्योगिककरणं व नोकऱ्यांची संख्या वाढल्यानं मुंबई, नवी मुंबई, पनवेल शहरातील कित्येक नागरिक कामधंद्यासाठी उरण शहर व आजूबाजूच्या ग्रामीण भागातील परिसरात येत असतात. तसंच उरणमधील कित्येक नागरिक नोकरीसाठी आणि विद्यार्थी हे शिक्षणासाठी मुंबई, नवी मुंबईत ये-जा करत असतात. त्यामुळं खाजगी रिक्षा, सिक्स सीटर व टेंपो ट्रक्सनं वेळखाऊ व खर्चिक प्रवास करण्यापेक्षा कमी वेळेत व कमी खर्चात सुखकर असा लोकलनं प्रवास करण्याकडे उरण परिसरातील नागरिकांचा कल वाढला आहे. लोकल ट्रेन सुरू झाल्यापासून, वाहतूक कोंडी वेळेत न पोहचणं, अपघात या सारख्या समस्यांना उरण परिसरातील नागरिकांना तोंड द्यावे लागत होते, ती समस्या थोड्या अधिक प्रमाणात सुटली आहे.
लोकलच्या फेऱ्या वाढवण्याची केली होती मागणी : उरण लोकलनं उरण शहराव्यतिरिक्त, केगाव, नागाव, बोकरविडा, फुंडे, मुळेखंड, चाणजे, पाणजे, बालई, करंजा, त्याचबरोबर उरण पश्चिम विभाग व पूर्व विभागातील गावं, टाऊनशिप, द्रोणागिरी नोड अशा कित्येक भागातील नागरिक मोठ्या प्रमाणावर उरण लोकलनं प्रवास करतात. उरण येथून बेलापूर आणि नेरूळ मार्गावर पाऊण तासाला एक लोकल धावत आहे. नेरूळ-उरण-नेरूळ अशा एकूण 20 लोकल धावत असून, त्यातील अप मार्गावर 10 आणि डाऊन मार्गावर 10 धावत आहेत. बेलापूर सीबीडी-खारकोपर आणि उरण-बेलापूर सीबीडी अशा 20 फेऱ्या सुरू आहेत. उरण ते बेलापूर-नेरूळ मार्गावर गर्दीच्या वेळी अर्ध्या तासानं ट्रेन धावत आहेत. तर गर्दी नसलेल्यावेळी दर एका तासाला लोकल धावत आहेत. मात्र, नागरिकांची संख्या पाहता व उरण लोकल रेल्वेला मिळणारा वाढता प्रतिसाद पाहता गर्दीच्या वेळी निदान 15 मिनिटांला एक लोकल व गर्दी नसेल तेव्हा अर्ध्या तासाला एक लोकल अशा लोकलच्या फेऱ्या वाढाव्यात, अशी मागणी उरण परिसरातील नागरिक करत होते. कारण लोकल ट्रेन साठी अर्धा ते पाऊण तास थांबणं परवडण्यासारखे नाही. त्यामुळं लोकलच्या फेऱ्या उरण स्थानकादरम्यान वाढवाव्यात, अशी मागणी नागरिक करीत होते.
अतिरिक्त 10 फेऱ्या वाढविल्यानं नागरिकांना दिलासा : उरण पूर्व विभागातून एनएमटीच्या माध्यमातून नवी मुंबईतून बस येत होती. मात्र, काही कारणामुळं ही बस बंद करण्यात आली. पूर्व विभागातील नागरिकांना कमी वेळेत व कमी खर्चात नवी मुंबईत जाण्यासाठी एकमेव लोकल ट्रेन हाच पर्याय आहे. त्यामुळे आता रेल्वे मंत्रालयाच्या नवीन निर्णयानुसार नेरुळ-उरण-नेरूळ व बेलापूर-उरण-बेलापूर या रेल्वे मार्गांवर लोकलच्या 10 अतिरिक्त फेऱ्या वाढवल्या जाणार आहेत.
A special gift for Mumbaikars!— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 5, 2025
Thank you, Hon. PM Narendra Modi Ji, and Hon. Union Minister Ashwini Vaishnaw ji, for initiating additional local train services: Nerul–Uran–Nerul (4 trips) and Belapur–Uran–Belapur (6 trips), in response to my request. Grateful for the approval of… pic.twitter.com/Ia5joBrAGI
काय म्हणाले मुख्यमंत्री? : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करत याबाबत माहिती दिली आहे. तसंच, त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णवी यांचेही आभार मानले आहेत. "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माझ्या निवेदनाला मान देत, नेरुळ-उरण-नेरुळ (4 फेऱ्या) आणि बेलापूर-उरण-बेलापूर (6 फेऱ्या) या अतिरिक्त लोकल सेवा सुरू केल्याबद्दल तसेच तारघर आणि गव्हाण येथे स्टेशन मंजूर केल्याबद्दल त्यांचे मनस्वी आभार! या निर्णयामुळे मुंबईकरांचा रोजच्या प्रवासातील मोठा त्रास कमी होईल आणि नवी मुंबई व आसपासच्या भागातील लाखो प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळेल," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोस्टद्वारे म्हटलं आहे.
दहा फेऱ्यांमुळं दिलासा मिळाला : "मी उरणहून मुंबईत नोकरीसाठी जातो. ऑफिसमध्ये पंचिग टाईम आहे. त्यामुळं वेळेत पोहोचणं गरजेचं असतं. तसंच लोकल ट्रेनमुळं उरण परिसर मुख्य प्रवाहात आला आहे. पाऊण तासाला एक ट्रेन, यामुळं लोकांना खरोखरच त्रास सहन करावा लागत होता. आता या वाढलेल्या दहा फेऱ्यांमुळं खरोखरंच दिलासा मिळाला आहे," असं प्रवासी साहिल पाटील यांनी सांगितलं.
हेही वाचा :
- सारंगखेडच्या यात्रोत्सवाला दणक्यात सुरुवात, पहिल्याच दिवशी भाजपा आमदाराच्या पुत्रानं खरेदी केला 11 लाखांचा घोडा
- फरार आर्थिक गुन्हेगार विजय माल्ल्या भारतात परत आल्यावरच याचिका ऐकू, हायकोर्टानं स्पष्टच सांगितलं
- मुक्त गोठा संकल्पनेतून दररोज 550 लिटर दुधाचं उत्पादन कसं होतं? वाचा, राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवणाऱ्या कोल्हापूरच्या पाटील कुटुंबाची यशोगाथा!