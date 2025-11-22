ETV Bharat / state

गुलाम नबी आझाद यांचा काँग्रेसवर निशाणा, जम्मू-काश्मीर पर्यटनाबाबत केली खंत व्यक्त

पहलगाम हल्ल्यानंतर जम्मू-काश्मीर पर्यटनात मागं पडल्याची खंत जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांनी कोल्हापुरात बोलताना व्यक्त केली.

Ghulam Nabi Azad in kolhapur
कोल्हापुरात बोलताना गुलाम नबी आझाद (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 22, 2025 at 12:28 PM IST

Updated : November 22, 2025 at 1:28 PM IST

कोल्हापूर : भारताचा स्वर्ग असणाऱ्या जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यामुळं जम्मू-काश्मीर खूप मागं गेलं आहे, पर्यटक येत नसल्यानं स्थानिक नागरिकांना मोठा फटका बसला आहे. या हल्ल्याचा परिणाम लहान हॉटेल, टुरिस्ट वाहन चालक, टूर गाईड यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात झालाय. पण, भारतात पुन्हा असा हल्ला होईल असं वाटत नाही, असं म्हणत जम्मू - काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांनी पर्यटकांना पुन्हा जम्मू- काश्मीरमध्ये येण्याचं आवाहन केलं. तसंच झोपलेल्या राजकीय पक्षांना निवडणुका जिंकता येत नाहीत, असं म्हणत त्यांनी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्यावर टीका केली. ते कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलत होते.

काँग्रेसवर हल्लाबोल : "बिहारमधील निवडणुका जिंकल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पश्चिम बंगाल जिंकण्याच्या तयारीची घोषणा केली. मात्र, इतर पक्ष निवडणुका जाहीर झाल्या तरी त्या त्या राज्यामध्ये जात नाहीत. अशा कार्य पद्धतीनं निवडणुका जिंकता येत नाहीत," असं म्हणत गुलाम नबी आझाद यांनी राहुल गांधी यांना टोला लगावला. "गेल्या वर्षभरापासून वोट चोरी म्हणणारे देखील या निवडणुकीत देखील पराभूत झाले. ईव्हीएमबाबत शंका उपस्थित केली जाते. मात्र, आतापर्यंत कोणीही ते सिद्ध केलं नाही. जो पक्ष पराभूत होतो तो अशा पद्धतीनं शंका घेत असतो. पाच वर्षे राजकीय पक्षांनी लोकांमध्ये जाऊन काम केलं पाहिजे. मी आता राजकीय संन्यास घेतला आहे. त्यामुळे मी कोणत्याही बाजूचा नाही. पण, आताच केंद्रातील सरकार खूप सक्रिय आहे," असं म्हणत त्यांनी मोदी सरकारचं कौतुक केलं.

कोल्हापुरात बोलताना गुलाम नबी आझाद (ETV Bharat Reporter)

भाजपाचं टार्गेट आता पश्चिम बंगाल : "भाजपा आणि जेडीयू या पक्षांनी बिहार विधानसभा निवडणूक जिंकली. यानंतर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, आता तयारी पश्चिम बंगालची आहे. पण, दुसरे राजकीय पक्ष निवडणूक जाहीर झाली तरीही त्या राज्यात जात नाहीत. जर राजकीय पक्ष झोपलेला असेल तर निवडणुका जिंकता येत नाहीत. त्यामुळं सत्ताधाऱ्यांचा मुकाबला कशा पद्धतीनं होणार? काँग्रेस, प्रादेशिक पक्ष आणि आता भाजपा असा देशाच्या राजकारणाचं स्थित्यंतर राहिलं आहे. निवडणुका संपल्यानंतर राजकीय पक्षांनी पाच वर्ष कायम काम करत राहावं," असा सल्ला देत गुलाम नबी आझाद यांनी काँग्रेसला चिमटा काढला.

