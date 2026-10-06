रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यातून जाणाऱ्या रेल्वे गाड्यांचा प्रवास आता 'सुपरफास्ट'
घोरपडी - हडपसर तिसऱ्या मार्गिकेच्या कार्यान्वितीमुळे पुणे - दौंड विभागाची क्षमता वाढेल.
Published : October 6, 2026 at 8:49 AM IST
मुंबई/पुणे - मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागाने घोरपडी - हडपसर तिसरी मार्गिका कार्यान्वित केली आहे. मालगाड्यांचा होणारा प्रवास व पुण्याहून इतर ठिकाणी होणाऱया पॅसेंजर गाड्यांचा प्रवास अधिक सुलभ होणार आहे. यामुळे पुणे रेल्वे यार्डमधली गर्दी देखील कमी होणार आहे.
घोरपडी - हडपसर तिसऱ्या मार्गिकेच्या कार्यान्वितीमुळे पुणे - दौंड विभागाची क्षमता वाढेल. याचबरोबर मालवाहतुकीची गती देखील वाढेल. 'रेक'ची हालचाल अधिक वेगाने होईल.
'रेक' देखभाल डेपो आणि प्रस्तावित हडपसर सॅटेलाइट टर्मिनल यांच्या दरम्यान एक स्वतंत्र मार्गिका उपलब्ध होईल. पर्यायी मेन लाईनवरील (अप/डाऊन लाइन) वाहतुकीवर कोणताही परिणाम न होता हडपसर येथून नवीन रेल्वे सेवा सुरू करणे शक्य होईल.
ही तिसरी मार्गिका 'रेक' तयार करणे, त्यांची वर्गवारी करणे, इंजिन किंवा ब्रेक-व्हॅनची दिशा बदलणे आणि इतर 'शंटिंग'च्या कामांसाठी पर्यायी मार्ग म्हणूनही उपयुक्त ठरेल; परिणामी मेन लाईनवरील गाड्यांचा खोळंबा कमी होऊन वेळेचे पालन (समयबद्धता) सुधारण्यास मदत होईल. हडपसर सॅटेलाइट टर्मिनलद्वारे रेकची ने-आण आणि इतर परिचालनाची कामे सुलभ झाल्यामुळे पुणे स्थानकावरील वाहतुकीचा ताण कमी होण्यास मदत होईल.
745 कर्मचाऱ्यांचा समावेश - ट्रॅक रिलेइंग यंत्रणा, ड्युओमॅटिणि गॅस कटिंग उपकरणांच्या साहाय्याने ही कामे 15 दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण करण्यात आली. या कामासाठी एकूण 745 कर्मचाऱ्यांची (485 कंत्राटी आणि 260 विभागीय कर्मचारी) नियुक्ती करण्यात आली होती.
"घोरपडी - हडपसर तिसऱ्या मार्गिकेचे कार्यान्वित होणे हे पुणे रेल्वे यार्डवरील गर्दी कमी करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. यामुळे कामकाजातील लवचिकता मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि प्रवासी तसेच मालगाड्यांची वाहतूक अधिक सुरळीत होईल," अशी माहिती मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला यांनी दिली.
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