3383 कोटींची संपत्ती असलेले घाटकोपरचे आमदार का बनले 'भिकारी'? रस्त्यावर फिरत अनुभवली माणुसकी
श्रीमंत आमदार पराग शाह (Parag Shah) यांनी गुरूंच्या सल्ल्यानं एक दिवस भिकाऱ्याच्या वेशात भीक मागून सामान्यांचे जीवन अनुभवण्याचा प्रयत्न केला.
Published : September 16, 2026 at 2:23 PM IST
घाटकोपर (मुंबई) : महाराष्ट्रातील सर्वाधिक श्रीमंत आमदारांपैकी एक असलेले घाटकोपर पूर्व मतदारसंघाचे आमदार पराग शाह (Parag Shah) यांचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये पराग शाह हे घाटकोपर परिसरात एका भिकाऱ्याच्या वेशात भीक मागताना दिसत आहेत. जैन धर्मातील एका विशेष धार्मिक महिन्याच्या निमित्तानं आध्यात्मिक गुरु नम्रमुनी यांच्या सल्ल्यानुसार त्यांनी हा प्रयोग केलाय.
पराग शाह यांचा रस्त्यावर भीक मागतानाचा अनुभव? : पराग शाह हे महाराष्ट्रातील सर्वाधिक श्रीमंत आमदारांपैकी एक मानले जातात. 2024 विधानसभा निवडणुकीत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी 3383 कोटी रुपये अधिक मालमत्ता जाहीर केली होती. रस्त्यावर भीक मागताना त्यांनी अनेक नागरिकांकडं अन्न आणि मदतीची विनंती केली. काही नागरिकांनी त्यांच्याकडं दुर्लक्ष केलं, तर काहींनी मदत केली. एका खाद्यपदार्थ विक्रेत्याने त्यांना समोसा खायला दिला. तर एका व्यक्तीनं, “जा बाबा, जेवण करून घे,” असं म्हणत त्यांना 20 रुपये दिल्याचं पराग शाह यांना यांनी सांगितलं.
"अहंकार दूर ठेवण्यासाठी आणि समाजातील सर्वसामान्य माणसाचं आयुष्य प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी हा प्रयोग करण्यास माझ्या गुरूंनी मला सांगितलं होतं. त्यानुसार त्यांनी एक दिवस कोणत्याही राजकीय किंवा सामाजिक ओळखीचा वापर न करता सर्वसामान्य भिकाऱ्याप्रमाणे जीवन जगण्याचा निर्णय मी घेतला." - पराग शाह, श्रीमंत आमदार
भीक मागण्यासाठी भिकाऱ्याचा केला मेकअप : काही नागरिकांनी त्यांच्याशी प्रेमाने संवाद साधला, तर अनेकांनी त्यांच्याकडं पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचा अनुभवही पराग शाह यांना आला. पराग शाह यांनी भीक मागण्यासाठी भिकाऱ्याचा मेकअप करून आपली ओळख पूर्णपणे लपवली होती. एक दिवसाचा हा प्रयोग पूर्ण झाल्यानंतर पराग शाह यांनी पुन्हा आपल्या खऱ्या ओळखीसह भिकाऱ्याच्या वेशात अन्न आणि मदतीची मागणी करणाऱ्यांशी संवाद साधला. या संपूर्ण अनुभवाची माहिती त्यांनी आपल्या आध्यात्मिक गुरूंनाही दिली.
सर्वात श्रीमंत आमदार पराग शाह? : घाटकोपर पूर्वचे भाजपाचे उमेदवार पराग शाह हे राज्यातील सर्वात श्रीमंत उमेदवार ठरले आहेत. विशेष म्हणजे 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीतही पराग शाह हे राज्यातील सर्वात श्रीमंत उमेदवार ठरले होते. पराग शाह यांनी घाटकोपर पूर्व मतदारसंघातून भाजपाकडून सलग दुसऱ्यांदा उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. शाह यांच्याकडं 2,178.98 कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. तर त्यांच्या पत्नीकडं 1,136.54 कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. यापैकी बहुतेक संपत्ती ही शेअर्स आणि इतर गुंतवणुकीशी संबंधित स्वरुपाची आहे.
सर्वात श्रीमंत नगरसेवक : घाटकोपर पूर्व विधानसभा मतदारसंघातून दुसऱ्यांदा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले पराग शाह हे प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक आहेत. मॅन कन्स्ट्रक्शन्स आणि मॅन डेव्हलपर्सचे या दोन कंपन्यांची त्यांच्याकडं मालकी आहे. मुंबईसह चेन्नई आणि गुजरातमध्ये त्यांचे बांधकाम प्रकल्प सुरू आहेत. 2017 मध्ये पहिल्यांदा भाजपाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवून शाह हे मुंबई महापालिकेत नगरसेवक म्हणून निवडून गेले आहेत. महापालिकेच्या निवडणुकीच्या वेळी शाह यांनी 690 कोटींची संपत्ती जाहीर केली होती. तेव्हा मुंबई महानगरपालिकेच्या इतिहासात पराग शाह हे सर्वात श्रीमंत नगरसेवक ठरले होते.
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