तोतया PSI ला घाटकोपरमधून अटक; पोलिसांवरच चढवला आवाज
मुंबईतील घाटकोपर पोलिसांनी (Ghatkopar Police) 2015 बॅचचा पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) असल्याची बतावणी करणाऱ्या एका तोतया पोलीस अधिकाऱ्याला अटक केली.
Published : November 28, 2026 at 4:05 PM IST
मुंबई : मुंबई पोलिसांनी घाटकोपरमध्ये एक मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईमध्ये स्वतःला पोलीस उपनिरीक्षक असल्याचं दाखवत रुबाब दाखवणाऱ्या तोतया पीएसआयला घाटकोपर पोलिसांनी अटक केली. वैभव दीपक नारकर असं अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचं नाव आहे. आरोपी विरार येथे राहतो.
नागरिकांची फसवणूक केली का? : मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपीच्या मोबाईलमध्ये पोलीस उपनिरीक्षकाच्या गणवेशातील छायाचित्र, बनावट नेमप्लेट तसेच पोलिसांचा लोगो असलेले पत्र आणि अन्य कागदपत्रे आढळून आली आहेत. या कागदपत्रांचा वापर करून त्यानं नागरिकांची फसवणूक केली आहे का? याबाबतचा तपास पोलीस करत आहेत.
उडवाउडवीची दिली उत्तरे : झालं असं की, 27 नोव्हेंबर शुक्रवार रात्री 8 वाजून 40 मिनिटांच्या सुमारास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रीना लोहार आणि त्यांचे पथक घाटकोपर पश्चिमेकडील स्टेशन रोडवरील भारत कॅफेसमोर गस्त घालत होते. यावेळी एक व्यक्ती संशयास्पदरित्या त्यांना फिरताना दिसला. यावेळी पोलिसांनी त्याची चौकशी करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यानं उडवाउडवीची उत्तरे दिली. मी 2015 चा पीएसआय आहे. तुम्ही माझी चौकशी करणारे कोण? अशा भाषेत आरोपीने पोलिसांनाच प्रश्न विचारला.
बनावट कागदपत्रे तयार केली : याचबरोबर स्वतःचं नाव सांगण्यासाठी देखील त्यानं नकार दिला. संशयास्पद वर्तनामुळं पोलिसांनी त्याला अधिक चौकशीसाठी घाटकोपर पोलीस ठाण्यात आणलं. पंचांच्या उपस्थितीमध्ये त्याची झडती घेण्यात आली. मोबाईलमध्ये अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. यामध्ये पोलीस उपनिरीक्षकाच्या गणवेशातील त्याची छायाचित्रे देखील आढळून आली. पोलीस उपनिरीक्षक किरण विनोद देसाई अशी नेमप्लेट दिसत होते. याशिवाय पोलिसांचा लोगो असलेले ऍप्रिसिएशन लेटर आणि अन्य कागदपत्र ही मोबाईलमध्ये सापडली. पोलीस अधिकारी असल्याची खोटी बतावळी करून नागरिकांची फसवणूक करण्याचा उद्देशानं बनावट कागदपत्रे तयार करून ती मोबाईलमध्ये ठेवल्याच्या संशय पोलिसांना आहे.
तोतया आरोपीला अटक : याप्रकरणी घाटकोपर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर वैभव नारकर या संबंधित तोतया आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. पुढील तपास घाटकोपर पोलीस करत आहेत. ही कारवाई पोलीस उपआयुक्त गणेश शिंदे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विठ्ठल आर्ढेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रीना लोहार, पोलीस उपनिरीक्षक इंगळे, सादिक शेख, महसूल गावडे यांनी केली आहे.
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