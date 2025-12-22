ETV Bharat / state

गाविलगडाची मेट; मेळघाटच्या घनदाट जंगलात बागलिंगा गावात 'ऐतिहासिक सुरक्षा चौकी'

विदर्भाच्या इतिहासात गाविलगड किल्ल्याचं (Gavilgad Fort) अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. येथील कितीतरी वास्तू अजूनही गाविलगडच्या समृद्ध इतिहासाची साक्ष देत जंगलात स्तब्ध उभ्या आहेत.

Gavilgad Fort
गाविलगड किल्ला (ETV Bharat Reporter)
अमरावती : मेळघाटात चिखलदरा येथे असणारा 'गाविलगड किल्ला' (Gavilgad Fort) हा आपल्या वैभवशाली भूतकाळाच्या खुणा जपत उभा आहे. सातपुडा पर्वत रांगेत घनदाट जंगलात असणारा किल्ला लष्करी दृष्टिकोनासह स्थापत्यदृष्ट्याही महत्वाचा मानला जातो. गाविलगड किल्ल्याचा मुख्य प्रवेश मार्ग हा पहाडाच्या पायथ्याशी असणाऱ्या बागलिंगा गावातून जातो. हा मार्ग आता बंद करण्यात आलाय. असं असलं तरी या मार्गावर किल्ल्याच्या संरक्षणासाठी महत्वाची भूमिका असणारी वास्तू अर्थात 'मेट' या भागात येणाऱ्यांचं लक्ष वेधते. या ऐतिहासिक मेट संदर्भात 'ईटीव्ही भारत' चा हा स्पेशल रिपोर्ट.



मेटचं असं आहे वैशिष्ट्य : बागलिंगा गावाजवळ गाविलगड किल्ल्याच्या पायथ्याशी असणारी ही मेट म्हणजे पूर्वीच्या काळात असणारी सुरक्षा चौकी होय. किल्ल्यावर जाणाऱ्या या मुख्य मार्गावर ही मेट उभारण्यात आली आहे. किल्ल्यात येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची तपासणी या मेटेत केली जायची. कोण व्यापारी आहे, कोण संदेशवाहक आहे, कोण सैनिक आहे किंवा कोण शत्रू आहे यावर लक्ष ठेवण्याचं काम या मेटेत केलं जायचं. यामुळंच ही मेट म्हणजे किल्ल्याच्या संरक्षण व्यवस्थेतील अत्यंत महत्वाची वास्तू मानली जायची अशी माहिती, गडकिल्ले अभ्यासक शिवा काळे यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना दिली.

मेळघाटात चिखलदरा येथील गाविलगड किल्ला (ETV Bharat Reporter)



मेट आणि किल्ल्यात सात किलोमीटरचं अंतर : बागलिंगा गावात असणाऱ्या या मेटेपासून सात किलोमीटर उंच डोंगर चढल्यावर किल्ल्यात प्रवेश करता येतो. ही मेट देखील किल्ल्याचं एक मुख्य प्रवेशद्वार होतं. ही मेट आज दुर्लक्षित असली तरी किल्ल्याच्या संरक्षण व्यवस्थेत तिचं स्थान अत्यंत महत्वाचं होतं असं शिवा काळे यांनी सांगितलं.

Gavilgad Fort
मेळघाटात चिखलदरा येथे असणारा गाविलगड किल्ला (ETV Bharat Reporter)



लक्ष वेधणारी स्थापत्य शैली : गाविलगड किल्ल्यावर सहा बुरुज असणाऱ्या मशिदीप्रमाणेच या मेटेला सहा बुरुज होते. आता दोन बुरुज खचले असून चार बुरुज तुटलेल्या अवस्थेत दिसतात. या मेटेची उंची, घुमटांची मांडणी आणि मजबुती यावरून त्या काळातील बांधकाम कौशल्याची प्रचिती येते. विशेष म्हणजे या वास्तूच्या आतील भिंतींवरचं नक्षीकाम आजही अनेक ठिकाणी स्पष्ट पहाता येतं. काही भाग ढासळला असला तरी नक्षीकामातून तत्कालीन सौंदर्यदृष्टी आणि कलात्मकता जाणवते असं शिवा काळे म्हणाले.

Gavilgad Fort
सातपुडा पर्वत रांगेत घनदाट जंगलात असणारा किल्ला (ETV Bharat Reporter)



किल्ल्याचा भाग असणारी मेट दुर्लक्षित : घनदाट जंगलात उंच झाडं आणि दाट झुडुपात मानवी हस्तक्षेप नसणाऱ्या भागात असणारी ही ऐतिहासिक वास्तू दुर्लक्षित राहिली आहे. किल्ल्याचा अत्यंत महत्वाचा भाग असतानाही येथे क्वचितच कोणी येतं. ही मेट दुर्लक्षित असली तरी गाविलगड किल्ल्याच्या संरक्षण व्यवस्थेत या मेटचं स्थान अत्यंत महत्वाचं होतं, असं शिवा काळे यांनी स्पष्ट केलंय.

Gavilgad Fort
ऐतिहासिक मेट (ETV Bharat Reporter)



योग्य संवर्धन आणि संरक्षणाची गरज : गोंड राजे, मुघल, निजाम आणि मराठ्यांचा सत्ताकाळ पाहणाऱ्या गाविलगडाच्या सुरक्षेचं महत्वाचं स्थान असणारी ही मेट आज दुर्लक्षित आहे. गाविलगडच्या संरक्षण व्यवस्थेत अत्यंत महत्वाचं स्थान असणाऱ्या या मेटचं योग्य संवर्धन आणि संरक्षण होणं अत्यंत गरजेचं आहे. हे ठिकाण मेळघाटातील ऐतिहासिक आणि पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाचं ठिकाण ठरू शकतं, असं या परिसरातील रहिवासी आणि इतिहासक अभ्यासक युगल गोरे 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना म्हणाले.

मेटचं वैशिष्ट्य काय?

  • गाविलगड किल्ल्याच्या मूळ मुख्य प्रवेश मार्गावर बागलिंगा गावाजवळ ही मेट आहे.
  • मेटचा अर्थ किल्ल्याच्या मार्गावरील सुरक्षा आणि तपासणी चौकी असा होतो.
  • स्थापत्यदृष्ट्या घुमट आणि नक्षीकाम असलेली ऐतिहासिक रचना या मेटेवर पाहायला मिळते.
  • घनदाट जंगलामुळं मेटचा सुंदर परिसर आज पूर्णतः दुर्लक्षित आहे.

